L’IA dans le marché bancaire est en plein essor dans le monde par part, tendances, taille, croissance, demande, segments et prévisions jusqu’en 2027

Le marché mondial intelligence artificielle (IA) dans le secteur bancaire devrait atteindre une taille de marché de 130,00 milliards USD d’ici 2027 et enregistrer un TCAC de revenus élevés, selon la dernière analyse d’Emergen Research.

L’un des principaux facteurs déterminants est la demande croissante d’outils avancés pour améliorer l’expérience client dans le secteur bancaire. La demande croissante de solutions pour simplifier les opérations bancaires devrait alimenter davantage la croissance du marché mondial de l’intelligence artificielle (IA) au cours de la période de prévision. L’augmentation des investissements en capital-risque dans les entreprises d’intelligence artificielle (IA) devrait également propulser l’IA mondiale bancaire croissance du marché

Le coût élevé des solutions basées sur l’intelligence artificielle devrait entraver dans une certaine mesure la croissance de l’intelligence artificielle (IA) mondiale sur le marché bancaire au cours de la période de prévision.

Obtenez un échantillon du rapport @ https://www.emergenresearch.com/request-sample/483

Points saillants du rapport

En raison de la mise en œuvre croissante d’applications basées sur l’IA dans les banques, y compris la gestion de la relation client (CRM), l’analyse et la visualisation des données et le chatbot pour améliorer l’expérience client et les activités de back-office, le segment des logiciels devrait enregistrer un TCAC de revenus significatif de 43,1 % au cours de la période de prévision.

En termes de part de marché, le segment de l’apprentissage en profondeur et de l’apprentissage automatique devrait être en tête des autres segments technologiques du marché mondial de l’IA sur le marché bancaire au cours de la période de prévision en raison de l’adoption croissante de l’approche d’apprentissage en profondeur et d’apprentissage automatique pour l’évaluation des risques dans les banques. .

Le besoin croissant d’optimiser l’engagement des clients en introduisant une assistance virtuelle basée sur l’IA, en fournissant des services à la clientèle 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 et en répondant aux questions et aux réclamations des clients devrait contribuer à la croissance des revenus du segment des services à la clientèle sur le marché mondial de l’IA sur le marché bancaire au cours de la période de prévision. .

Terrain concurrentiel :

Le marché mondial de l’IA dans le secteur bancaire est fortement consolidé en raison de la présence d’un grand nombre d’entreprises dans ce secteur. Le rapport examine en détail la position actuelle de ces entreprises sur le marché, leurs performances passées, le graphique de l’offre et de la demande, les modèles de production et de consommation, le réseau de vente, les canaux de distribution et les opportunités de croissance sur le marché. Le rapport examine l’approche stratégique des principaux acteurs du marché pour élargir leur offre de produits et renforcer leur présence sur le marché.

Certaines grandes entreprises du rapport sur le marché mondial incluent Amazon Web Services Inc., Microsoft Corporation, Google LLC, Intel Corporation, Oracle Corporation, Salesforce.com, Inc., SAP SE, Baidu, Inc., Comply Advantage Ltd et Interactions LLC.

Demander une remise sur le rapport @ https://www.emergenresearch.com/request-discount/483

Le marché mondial de l’IA dans le secteur bancaire est largement segmenté en fonction des différents types de produits, de la gamme d’applications, des industries d’utilisation finale, des régions clés et d’un paysage extrêmement concurrentiel. Cette section du rapport s’adresse uniquement aux lecteurs qui cherchent à sélectionner de manière stratégique les segments les plus appropriés et les plus lucratifs du secteur de l’IA dans le secteur bancaire. L’analyse segmentaire aide également les entreprises intéressées par ce secteur à prendre des décisions commerciales optimales et à atteindre les objectifs souhaités.

Emergen Research a segmenté le marché mondial de l’IA dans le secteur bancaire en fonction des composants, de la technologie, de l’application, de la solution et de la région.

Perspectives des composants (chiffre d’affaires, milliards de dollars ; 2020-2027)

de service

matériel

logiciel

(chiffre d’affaires, milliards de dollars ; 2020-2027)

Traitement du langage naturel

profondeur et apprentissage automatique

Vision par ordinateur

Autres

Perspectives des applications (chiffre d’affaires, milliards de dollars ; 2020-2027)

Service client

Back Office

Conseil financier

Conformité et sécurité

Gestion des risques

Autres

Perspectives de la solution (Revenus, milliards USD ; 2020-2027)

comportement des clients

Analyse et visualisation des données

Détection de la fraude

Gestion de la relation client

Chatbot

Autres

Pour en savoir plus sur le rapport @ https://www.emergenresearch.com/industry-report/ai-in-banking-market

La segmentation régionale comprend une estimation actuelle et prévisionnelle du marché dans les régions géographiques clés telles que l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique et l’Amérique latine , et Moyen-Orient et Afrique.

Perspectives régionales de l’IA sur le marché bancaire :

Amérique du Nord

Unis

Canada

Mexique

Europe

Allemagne

Uni

Italie

France

BENELUX

Reste de l’Europe

Asie-Pacifique

Chine

Inde

Japon

Corée du Sud

Reste de l’APAC

Amérique latine

Brésil

Reste de LATAM

Moyen-Orient et Afrique

Arabie saoudite

Émirats arabes unis

Afrique du Sud

Reste de la MEA

Acheter maintenant@ https://www.emergenresearch.com/select-license/483

Questions clés abordées dans le rapport :

Quels sont les principaux acteurs qui dominent le marché mondial de l’IA sur le marché bancaire ?

Quels facteurs pourraient potentiellement entraver la croissance du marché mondial au cours de la période de prévision ?

Quel marché régional offre les opportunités de croissance les plus attractives aux entreprises opérant sur ce marché ?

Comment la disponibilité des matières premières affecte-t-elle la demande d’IA dans le secteur bancaire dans ce secteur vertical ?

Demander une personnalisation du rapport @ https://www.emergenresearch.com/request-for-customization/483

Merci d’avoir lu le rapport de recherche. Pour obtenir plus d’informations sur le rapport personnalisé et le plan de personnalisation, veuillez nous contacter et nous vous fournirons le rapport personnalisé bien adapté.

Jetez un œil à nos autres rapports:

marché des appareils de rythme cardiaque @ https://marketographics.com/heart-rhythm-devices-market-size/

marché des peptides de collagène @ https://marketographics.com/collagen-peptides-market-share/

marché de la découverte de médicaments intelligents @ https://marketographics.com/intelligent-drug-discovery-market-share/

marché de la tour de contrôle de la chaîne d’approvisionnement @ https://marketographics.com/supply-chain-control-tower-market/

marché de la pasteurisation non thermique @ https://marketographics.com/non-thermal-pasteurization-market/

À propos de nous :

Chez Emergen Research, nous croyons au progrès technologique. Nous développons une société d’études de marché et de conseil en stratégie avec une base de connaissances exhaustive sur les technologies de pointe et potentiellement perturbatrices du marché qui devraient devenir plus répandues au cours de la prochaine décennie.

Contactez-nous :

Eric Lee

Spécialiste des ventes aux entreprises

Emergen Research | Web : www.emergenresearch.com

Ligne directe : +1 (604) 757-9756

E-mail : sales@emergenresearch.com

Visitez pour plus d’informations : https://www.emergenresearch.com/insights

Explorez nos services de renseignements personnalisés | Services de conseil en croissance

Lire le communiqué de presse complet @ https://www.emergenresearch.com/press-release/global-ai-in-banking-market