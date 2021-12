L’IA dans la croissance du marché de l’imagerie médicale, les opportunités, les principaux fabricants et les prévisions jusqu’en 2028

L’intelligence artificielle (IA) est un domaine de l’informatique qui permet aux machines d’effectuer des tâches interactives de la même manière que les humains. La reconnaissance vocale, l’apprentissage, la surveillance des données, l’enregistrement des données et d’autres tâches sont tous possibles avec l’IA. L’utilisation de la technologie de l’IA en imagerie médicale permet la capture d’une partie du corps, la visualisation des zones touchées et l’aide au traitement. Les principaux facteurs moteurs de l’IA sur le marché de l’imagerie médicale sont les progrès technologiques dans le secteur des dispositifs médicaux et des soins de santé et l’automatisation croissante dans l’ensemble du secteur.

La « Analyse globale du marché de l’IA dans l’imagerie médicale jusqu’en 2028 » est une étude spécialisée et approfondie du secteur de la santé avec un accent particulier sur l’analyse des tendances du marché mondial. Le rapport vise à fournir un aperçu du marché de l’IA dans l’imagerie médicale avec une segmentation détaillée du marché par produit, application et utilisateur final. Le rapport fournit des statistiques clés sur l’état du marché des principaux acteurs du marché de l’IA parmi les acteurs du marché de l’imagerie médicale et présente les principales tendances et opportunités sur le marché.

Les principaux acteurs présentés dans l’étude de recherche sur le marché de l’IA dans l’imagerie médicale comprennent :

General Electric

IBM

Koninklijke Philips N.V.

SAMSUNG

Xilinx

EchoNous, Inc.

Enlitic, Inc.

Siemens Santé GmbH

Société intel

NVIDIA Corporation

Souligne les facteurs clés suivants :

1) Description de l’entreprise – Une description détaillée des opérations et des divisions commerciales de l’entreprise.

2) Stratégie d’entreprise – Résumé par l’analyste de la stratégie commerciale de l’entreprise.

3) Analyse SWOT – Une analyse détaillée des forces, des faiblesses, des opportunités et des menaces de l’entreprise.

4) Historique de l’entreprise – Progression des événements clés associés à l’entreprise.

5) Principaux produits et services-Une liste des principaux produits, services et marques de l’entreprise.

6) Principaux concurrents – Une liste des principaux concurrents de l’entreprise.

7) Sites et filiales importants – Une liste et les coordonnées des principaux sites et filiales de l’entreprise.

8) Ratios financiers détaillés pour les cinq dernières années – Les derniers ratios financiers dérivés des états financiers annuels publiés par la société avec 7 ans d’histoire.

En raison de la pandémie, nous avons inclus une section spéciale sur l’impact de COVID 19 sur l’IA dans le marché de l’imagerie médicale qui mentionnerait comment le Covid-19 affecte l’IA dans l’industrie de l’imagerie médicale, les tendances du marché et les opportunités potentielles dans le COVID- 19 Paysage, impact de Covid-19 sur les régions clés et proposition d’IA dans les acteurs de l’imagerie médicale pour lutter contre l’impact de Covid-19.

Sur la base du produit, le marché est segmenté en systèmes, services et logiciels.

Sur la base des applications, le marché est segmenté en cardiologie, oncologie, neurologie, gastro-entérologie, musculo-squelettique et autres.

Sur la base de l’utilisateur final, le marché est segmenté en hôpitaux, centres de chirurgie ambulatoire et centres de diagnostic.

TABLE DES MATIÈRES

1. INTRODUCTION

1.1. PORTÉE DE L’ÉTUDE

1.2. L’ORIENTATION DU RAPPORT DE RECHERCHE INSIGHT PARTNERS

1.3. SEGMENTATION DU MARCHÉ

1.3.1 L’IA sur le marché de l’imagerie médicale – Par produit

1.3.2 L’IA sur le marché de l’imagerie médicale – par application

1.3.3 L’IA sur le marché de l’imagerie médicale – par utilisateur final

1.3.4 L’IA sur le marché de l’imagerie médicale – par région

1.3.4.1 Par pays

2. PRINCIPAUX À EMPORTER

3. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE

4. L’IA DANS LE PAYSAGE DU MARCHÉ DE L’IMAGERIE MÉDICALE

4.1. APERÇU

4.2. ANALYSE DES CINQ FORCES DE PORTER

4.2.1 Pouvoir de négociation des acheteurs

4.2.1 Pouvoir de négociation des fournisseurs

4.2.1 Menace de substitut

4.2.1 Menace des nouveaux entrants

4.2.1 Rivalité concurrentielle

4.3. AVIS D’EXPERTS

