L’expansion du marché des équipements de soudage se poursuivra au cours de la période de prévision

définition du marché

Le soudage est un processus de fabrication ou d’assemblage utilisé pour assembler des matériaux tels que les métaux et les thermoplastiques. La fusion de matériaux croisés associe des métaux ou des thermoplastiques. Le soudage est une technologie en constante évolution. Le soudage à l’arc sous protection (SMAW), le soudage à l’arc sous gaz tungstène (GTAW), le soudage à l’arc sous gaz (GMAW), le soudage à l’arc avec fil fourré (FCAW) et le soudage à l’arc submergé (SAW) sont des techniques de soudage courantes.

Data Bridge Market Research a analysé que le marché des équipements de soudage était évalué à 31,01 milliards USD en 2021 et devrait atteindre 45,12 milliards USD d’ici 2029, à un TCAC de 4,80 % au cours de la période de prévision 2022 à 2029.

Taille et analyse du marché

Le procédé de soudage est utilisé pour fabriquer la grande majorité des produits industriels. Par conséquent, la demande d’équipements de soudage qui effectue le processus de soudage augmente à l’échelle mondiale. Cependant, l’utilisation de nouveaux matériaux dans diverses industries nécessite le développement de technologies de soudage de pointe. Par conséquent, les fabricants se concentrent sur le développement de nouvelles machines et équipements de soudage pour répondre à la demande croissante et au besoin de développement de produits en temps opportun.

L’étude du rapport sur le marché Winning Welding Equipment fournit des opportunités de marché clés et des facteurs d’influence qui peuvent aider à élever l’entreprise au plus haut niveau. En incluant des statistiques détaillées et des informations sur les études de marché, ce rapport d’activité est généré pour apporter une croissance élevée et une prospérité durable au marché des entreprises. Ce rapport d’étude de marché complet comprend également des prévisions utilisant les incertitudes et les dispositions pratiques des technologies. Les données du marché sont analysées et prévues par une équipe d’experts utilisant des statistiques de marché bien établies et des modèles rationnels pour rendre le rapport Équipement de soudage exceptionnel.

Modèle de concurrence des équipements de soudage et analyse des parts de marché

Le paysage concurrentiel du marché Équipement de soudage fournit des détails sur les concurrents. Les détails incluent le profil de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, les investissements en R&D, les nouveaux plans de marché, la portée mondiale, les bases et les installations de production, les capacités de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, l’étendue et l’étendue de l’entreprise, les lancements de produits, les offres, l’application domaine. Les points de données ci-dessus sont fournis uniquement en relation avec l’approche de l’entreprise liée au marché Équipement de soudage.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché des équipements de soudage sont:

Doosan Corporation (Corée)

Beloved (Inde) Pvt. Ltd (Inde)

Makino (Japon)

JTEKT Corporation (Japon)

Georg Fischer SA (Suisse)

Komatsu NTC (Japon)

Société de lecture (Japon)

Hyundai Wia (Corée)

Groupe Chiron (Allemagne)

MAG IAS Gmbh (Allemagne)

Haas Automation (États-Unis)

GROB-WERKE GmbH & CO.KG (Allemagne)

Usine de machines-outils SPINNER GmbH (Allemagne)

Yamazaki Mazak Co., Ltd. (Japon)

DMG MORI (Allemagne)

Impact du COVID-19 sur le marché des équipements de soudage

Le COVID-19 a eu un impact majeur sur l’industrie du matériel de soudage, des accessoires et des consommables. Au début de la pandémie, les usines de certains pays ont été contraintes de fermer car les gouvernements ont imposé des mesures de confinement strictes pour empêcher la propagation du virus. Les fabricants de consommables de soudage ont été autorisés à reprendre les opérations de l’usine après la levée du verrouillage et l’assouplissement des restrictions, mais uniquement à capacité limitée et selon des règles et réglementations strictes. La demande d’équipements, d’accessoires et de consommables de soudage a également chuté, car une grande partie de la demande était liée aux industries d’utilisation finale, qui ont également eu du mal à fonctionner pendant la pandémie. De nombreux projets et activités de construction en cours,

développement récent

Lincoln Electric a présenté le nouveau Vantage 441X en février 2021, le dernier ajout à sa gamme de soudeuses/génératrices diesel Vantage. Ce générateur comprend des fonctionnalités pour aider à maintenir le soudage sur site à des performances optimales.

En décembre 2020, Lincoln Electric a lancé la capacité d’oxycoupage VRTEX, qui combine le soudage et le coupage, permettant aux utilisateurs de pratiquer en toute sécurité et virtuellement le coupage au chalumeau en partenariat avec Lincoln Electric et la division leader Harris Products Group.

ESAB et YASKAWA, une entreprise leader dans la robotique et les systèmes robotiques, ont annoncé un accord de collaboration mondial en novembre 2020 pour développer et commercialiser conjointement une série de systèmes de soudage robotisés préfabriqués appelés XCellerators. Yaskawa concevra et construira le système XCellerator, qui sera vendu par ESAB via son réseau de distribution mondial. Portée du marché mondial des équipements de soudage

Le marché des équipements de soudage est segmenté en fonction du type de processus, du type de matériau, du type d’automatisation, de l’utilisateur final et de l’application. La croissance de ces segments vous aidera à analyser les segments à faible croissance de l’industrie et fournira aux utilisateurs un aperçu du marché précieux et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques afin d’identifier les principales applications du marché.

Type de processus

soudage à l’arc

Brasage

Forger le soudage

soudage au gaz

soudage par résistance

Consommables de soudage

autre

type de materiau

soudage des métaux

soudage du verre

soudure plastique

autre

automatique

automatique

semi-automatique

manuel

Exiger

Résidentiel

commercial

industriel

utilisateur final

GPL

auto

aviation et construction navale

vitalité

Produits chimiques

exploitation minière

faire des réserves

autre

Dans ce rapport, les chercheurs se concentrent sur l’analyse des sentiments des médias sociaux et l’analyse des sentiments des consommateurs. Pour l’analyse des sentiments des médias sociaux, ils se concentrent sur les sujets tendance, les mentions sur les plateformes de médias sociaux, y compris le pourcentage de mentions, les marques populaires et les perceptions des consommateurs des produits sur les plateformes de médias sociaux. Social, y compris les mentions négatives et positives. Dans le cadre de l’analyse du sentiment des consommateurs, ils examinent l’impact de la certification, des allégations et de l’étiquetage, les facteurs influençant les préférences des consommateurs, les tendances clés, les préférences des consommateurs, y compris les approches futures et les scénarios historiques, influençant les facteurs sociaux et économiques, le développement des normes et la consommation. habitudes d’achat.

Sections géographiques couvertes dans le rapport :

Le rapport Équipement de soudage fournit des informations sur le marché, qui est divisé en sous-régions et pays. Ce chapitre du rapport contient également des informations sur les opportunités rentables, en plus des parts de marché pour chaque pays et sous-région. Ce chapitre du rapport mentionne la part de marché et le taux de croissance de chaque région, pays et sous-région au cours de la période d’estimation.

Amérique du Nord (États-Unis et Canada)

• Europe (Royaume-Uni, Allemagne, France et reste de l’Europe)

• Asie-Pacifique (Chine, Japon, Inde et reste de l’Asie-Pacifique)

• Amérique latine (Brésil, Mexique et reste de l’Amérique latine) )

• Moyen-Orient et Afrique (CCG et reste du Moyen-Orient et de l’Afrique)

Table des matières:

Rapport de recherche sur le marché des équipements de soudage 2029

Chapitre 1 Aperçu du marché des équipements de soudage

Chapitre 2 Impact de l’économie mondiale sur l’industrie

Chapitre 3 Concurrence mondiale des fabricants sur le marché

Chapitre 4 Production mondiale, revenus (valeur) par région

Chapitre 5 Offre mondiale (production), consommation, importation et exportation par région

Chapitre 6 Production mondiale, revenus (valeur), tendances des prix par type

Chapitre 7 Analyse du marché mondial par application

Chapitre 8 Analyse des coûts de fabrication

Chapitre 9 Chaîne industrielle, stratégies d’approvisionnement et acheteurs en aval

Chapitre 10 Analyse de la stratégie marketing, distributeurs/concessionnaires

Chapitre onze Analyse des facteurs influençant le marché

Chapitre douze Prévisions du marché des équipements de soudage

