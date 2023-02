L’expansion du marché des agents anti-agglomérants alimentaires devrait se produire à un TCAC de 5,25% jusqu’en 2028 Les données sur les parts de marché sont disponibles pour le monde, l'Amérique du Nord, l'Europe, l'Asie-Pacifique (APAC), le Moyen-Orient et l'Afrique (MEA) et l'Amérique du Sud. Les analystes de DBMR comprennent les avantages concurrentiels et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

Le marché des agents anti-agglomérants alimentaires devrait croître à un TCAC de 5,25 % de 2021 à 2028 . L’étude du marché des agents anti-agglomérants alimentaires réalisée par Data Bridge Market Research fournit une analyse et des informations sur de nombreux éléments qui devraient émerger tout au long de la période de prévision et leur impact sur la croissance du marché. Le marché des agents anti-agglomérants alimentaires se développe à un rythme accéléré en raison de la demande croissante pour le produit dans toutes les applications à travers le monde.

Le terme « agents anti-agglomérants alimentaires » décrit la classe de conservateurs utilisés dans les aliments emballés pour empêcher la formation de grumeaux. Ces substances améliorent la texture des aliments en empêchant l’accumulation de solides spécifiques, ce qui entraîne un état fluide. Ils sont notoirement dépourvus de valeur nutritive et sont facilement solubles dans l’eau. L’un des ingrédients anti-agglomérants les plus populaires dans les aliments est un composé de calcium, qui se trouve également dans la cellulose microcristalline, les composés de sodium et les composés de magnésium.

L’une des principales raisons de la croissance du marché des agents anti-agglomérants alimentaires est la demande croissante d’aliments prêts-à-servir à travers le monde. Le marché connaît une croissance rapide en raison de la demande croissante de produits alimentaires de meilleure qualité avec une durée de conservation plus longue et de la croissance démographique entraînant une consommation accrue d’ingrédients alimentaires.

Le marché est également impacté par la demande croissante de capacités d’agents anti-agglomérants alimentaires et d’innovations axées sur la R&D. De plus, le marché des agents anti-agglomérants alimentaires bénéficie de la croissance démographique, de l’évolution des habitudes de consommation, de l’urbanisation et de l’augmentation du revenu disponible. De plus, les acteurs du marché auront la possibilité de profiter de la mise en œuvre de technologies innovantes au cours de la période de prévision 2021 à 2028.

Étendue et taille du marché du marché mondial des agents anti-agglomérants alimentaires

Le marché des agents anti-agglomérants alimentaires est segmenté en fonction du type, de la source et de l’application. La croissance entre les segments de marché peut vous aider à analyser les points de croissance des marchés de niche et les stratégies de mise sur le marché, et à identifier les différences dans vos domaines d’application principaux et vos marchés cibles.

En fonction du type, le marché des agents anti-agglomérants alimentaires est segmenté en composés de calcium, composés de sodium, composés de magnésium, cellulose microcristalline et autres.

Sur la base de la source, le marché des agents anti-agglomérants alimentaires est segmenté en agents synthétiques/artificiels et agents naturels.

Sur la base de l’application, le marché des agents anti-agglomérants alimentaires est segmenté en condiments et vinaigrettes, boulangerie, produits laitiers, soupes et sauces, etc.

Analyse au niveau du pays du marché des agents anti-agglomérants alimentaires

Le marché des agents anti-agglomérants alimentaires est analysé, la taille du marché, les informations sur le volume sont fournies par pays, type, source et application, comme mentionné ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché mondial des agents anti-agglomérants alimentaires sont les États-Unis, le Canada, le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la Suède, la Pologne, le Danemark, l’Italie, le Royaume-Uni, la France, l’Espagne, les Pays-Bas, la Belgique, la Suisse, la Turquie, la Russie, Autres en Europe, Japon, Chine, Inde, Corée, Nouvelle-Zélande, Vietnam, Australie, Singapour, Malaisie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC), Brésil, Argentine, Reste de l’Amérique du Sud en tant que partie de l’Amérique du Sud Émirats arabes unis, Arabie saoudite, Oman, Qatar, Koweït, Afrique du Sud, Reste du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA) Dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA).

L’Asie-Pacifique domine le marché des agents anti-agglomérants alimentaires en raison de la croissance démographique et de l’augmentation de la production industrielle en Chine, en Inde et au Japon. L’Amérique du Nord devrait connaître une croissance importante au cours de la période de prévision de 2021 à 2028 en raison de la présence de réglementations strictes dans la région.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché des agents anti-agglomérants alimentaires

Les principaux acteurs couverts par le rapport sur le marché des agents anti-agglomérants alimentaires sont:

Evonik Industries , PPG Industries, Inc., Brenntag North America, Inc., Solvay, Agropur US, IMAC, Inc., Jebsen Industrial Technology Co. Ltd. & Jebsen Industrial (China) Co. Ltd., Sweetener Supply, PQ Corporation, WR Grace & Co.-Conn., Astrra Chemicals, JELU-WERK , Jinsha Precipitated Silica Manufacturing Co., Ltd., Golden Grain Group Limited, Hefei TNJ Chemical Industry Co., Ltd., Muby Chemicals, CIECH, Ribus, Inc. , Norkem Limited et Kemin Industries , Inc. et d’autres entreprises nationales et étrangères.

Les données sur les parts de marché sont disponibles pour le monde, l'Amérique du Nord, l'Europe, l'Asie-Pacifique (APAC), le Moyen-Orient et l'Afrique (MEA) et l'Amérique du Sud. Les analystes de DBMR comprennent les avantages concurrentiels et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

