L’exclusivité numérisée sera l’épicentre du marché des pharmacies de composition

On estime que le marché des produits pharmaceutiques composés connaîtra une croissance prodigieuse dans les années à venir. L’IA est déjà en mode de perturbation en ce qui concerne la verticale de la santé. L’apprentissage automatique est utilisé pour afficher les informations pertinentes sur la santé dans l’application mobile. L’application de l’IA dans le domaine de la santé est mieux connue sous le nom d’« intelligence augmentée ». Ce serait la tendance actuelle dans le secteur des soins de santé au cours de la période à venir.

Selon la dernière analyse révisée de l’industrie de Persistence Market Research, le marché mondial des pharmacies de préparation devrait connaître une forte croissance, passant de 8,9 milliards de dollars américains en 2020 à environ 21,3 milliards de dollars américains d’ici 2031. Cela reflète un TCAC d’environ 8,3% au cours de la période de prévision ( 2021-2031).

Obtenez un exemple de copie de ce rapport @ https://www.persistencemarketresearch.com/samples/5270

Le nombre croissant de patients qui consultent des médecins pour obtenir des soins médicaux pour des maladies chroniques et le besoin élevé de médicaments sur ordonnance se traduisent par un marché mondial en expansion pour les pharmacies de préparation. Les pharmaciens composés fournissent des médicaments personnalisés aux patients qui ne peuvent pas obtenir de résultats en prenant des produits pharmaceutiques accessibles dans le commerce. La demande de traitements hormonaux substitutifs personnalisés a augmenté ces derniers temps, car les gens sont devenus plus conscients des fonctions de santé importantes telles que la santé des seins et des os, la longévité érectile, l’ostéoporose, les sautes d’humeur, les bouffées de chaleur, les niveaux aigus de dépression, etc.

Profils d’entreprise :

Fagron

Fresenius Kabi SA

PharMEdium Services, LLC

Solutions de pharmacie institutionnelle

Compagnie pharmaceutique Cantrell

Pharmacie de Lorraine

B. Braun Melsungen SA

Demande de méthodologie@ https://www.persistencemarketresearch.com/methodology/5270

En conséquence, les exigences de dosage pour des solutions personnalisées spécifiques ont entraîné une demande d’hormones telles que la progestérone après une hystérectomie, le remplacement de la testostérone, les hormones de traitement de l’infertilité, etc. Ces thérapies sont chères et très demandées, en raison de la croissance rapide des maladies liées au mode de vie dans la population jeune en raison de aux changements de mode de vie et à l’augmentation des niveaux de stress.

Les principaux acteurs se concentrent sur le renforcement de leur position en collaborant avec des fabricants locaux et des acquisitions pour améliorer leurs ventes. De plus, les entreprises ciblent l’Amérique du Nord, l’Asie-Pacifique et l’Europe en adoptant la recherche et le développement et des partenariats sur le marché.

En novembre 2020, B. Braun Melsungen AG et Grifols ont formé un partenariat stratégique pour améliorer la production de produits pharmaceutiques composés et les services pour les hôpitaux. Grifols est l’un des principaux producteurs de médicaments dérivés du plasma et possède des centres de préparation aux États-Unis.

En février 2016, PharMEDium Services, LLC a annoncé un accord de fournisseur unique avec Premier, Inc. pour fournir une large gamme de services utilisés pour la gestion de la douleur, l’anesthésie en salle d’opération, les soins intensifs, le bloc nerveux, le travail et l’accouchement.

Points clés de l’étude de marché

Par produit, les médicaments oraux devraient détenir une part élevée de 43,5% en 2021, augmentant à 9,6% TCAC au cours de la période de prévision.

Par application, les médicaments pour adultes détiendront une part élevée de 53,3% en 2021, augmentant à 9,5% TCAC au cours de la période de prévision.

En termes de domaine thérapeutique, l’hormonothérapie substitutive représente 63,5% de part de marché en 2021.

Par région, l’Amérique du Nord détenait la plus grande part de 66,3 % en 2021, en raison de l’émergence de nouvelles pharmacies de préparation en Amérique du Nord pour répondre aux besoins croissants de soins spécialisés et de médicaments durs.

« L’augmentation des sécheresses médicamenteuses dans les niveaux de médicaments requis à travers le monde, l’augmentation du coût des équivalents sur ordonnance de marque et l’accessibilité inadéquate aux médicaments devraient stimuler la demande de pharmacies de préparation », déclare un analyste de Persistence Market Research.

Accédez au rapport complet @ https://www.persistencemarketresearch.com/checkout/5270

Qui gagne?

Certains des principaux fabricants de pharmacies de préparation se concentrent sur les approbations de produits, les acquisitions, les fusions, les collaborations et les partenariats pour des objectifs d’expansion mondiale, renforçant ainsi leur présence sur le marché.

Le 27 mai 2020, la FDA des États-Unis a accepté pour examen la première demande réglementaire de biosimilaire de Fresenius Kabi pour le MSB11455, un candidat biosimilaire du pegfilgrastim.

En avril 2018, Fagron a acquis Humco, un développeur, fabricant et fournisseur de véhicules de livraison brevetés et de produits pharmaceutiques de marque aux États-Unis.

En septembre 2015, Lorraine’s Pharmacy a reçu des fonds d’une valeur de 53,9 millions de dollars américains du gouvernement américain afin d’obtenir l’approbation de la FDA pour son produit ReCell, un dispositif de récolte de cellules autologue.

À la mi-2015, Fagron a fusionné avec AnazaoHealth Corporation, spécialisée dans les médicaments personnalisés nucléaires, antidouleur et intrathécal.

Que couvre le rapport ?

Persistence Market Research offre une perspective unique et des informations exploitables sur les pharmacies de préparation dans sa dernière étude, présentant une évaluation historique de la demande de 2016 à 2020 et des projections pour 2021 à 2031.

L’étude fournit des informations convaincantes sur le marché des pharmacies de composition. Le marché est segmenté en produit (médicaments oraux (capsules, comprimés, mélanges, sucettes, pastilles), médicaments topiques (gels, pommades, crèmes, lotions, bains de bouche et suppositoires)), application (médicaments pour adultes, médicaments vétérinaires, médicaments pour les enfants et les médicaments pour la gériatrie) et le domaine thérapeutique (gestion de la douleur et traitement hormonal substitutif), dans cinq grandes régions du monde.

À propos de nous : Étude de marché sur la persistance

Nous contacter:

Étude de marché sur la persistance

Adresse – 305 Broadway, 7e étage, New York City,

NY 10007 États-Unis

Téléphone américain – +1-646-568-7751

États-Unis-Canada Sans frais – +1 800-961-0353

Ventes – sales@persistencemarketresearch.com

Site Web – https://www.persistencemarketresearch.com