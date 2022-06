L’étude du marché de la gestion des actifs hospitaliers offre une vision approfondie des tendances de croissance jusqu’en 2029.

Un nouveau rapport de veille économique publié par Data Bridge Market Research et intitulé « Hospital Asset Management Market Report-Development Trends, Threats, Opportunities and Competitive Landscape » (Rapport sur le marché de la gestion des actifs hospitaliers-Tendances de développement, menaces, opportunités et paysage concurrentiel) est conçu pour couvrir le niveau micro de l’analyse des acteurs clés et des principaux segments commerciaux.

En tenant compte des exigences des clients, ce rapport de recherche sur le marché de la gestion des actifs hospitaliers a été élaboré à partir d’une étude professionnelle et complète. Le rapport comprend des informations explicites et à jour sur les demandes des consommateurs, leurs goûts et leurs préférences variables concernant un produit particulier. Les rapports d’étude de marché acquièrent une importance considérable dans ce marché en pleine mutation ; c’est pourquoi ce rapport sur le marché de la gestion des actifs hospitaliers a été doté d’une manière que vous pouvez anticiper. Cette étude de marché présente plusieurs paramètres liés à l’industrie ABC qui sont systématiquement étudiés par les experts. Ce rapport sur la gestion des actifs hospitaliers est le plus adapté aux besoins des entreprises à bien des égards.

Le rapport sur la gestion des actifs hospitaliers étudie les moteurs du marché, les contraintes du marché, les opportunités et les défis sous une vue d’ensemble du marché qui fournit des informations précieuses aux entreprises pour prendre les bonnes décisions. Cette étude de marché est une source d’informations sur l’industrie ABC qui présente les détails techniques et financiers actuels et futurs de l’industrie jusqu’en 2025. L’étude de marché est une fenêtre sur l’industrie ABC qui définit correctement la définition, les classifications, les applications, les engagements et les tendances du marché. En outre, les contraintes du marché, le positionnement des marques et le comportement des clients sont également étudiés, ce qui simplifie la réussite sur un marché concurrentiel.

Analyse et perspectives du marché mondial de la gestion des actifs hospitaliers

Data Bridge Market Research analyse que le marché de la gestion des actifs hospitaliers va croître à un taux de croissance annuel moyen de 22,1% au cours de la période de prévision de 2022-2029 et devrait atteindre 69,23 milliards de dollars en 2029.

Le flux de travail hospitalier est chronophage et répétitif, comprenant une énorme quantité de documents pour les admissions, les sorties, la maintenance des équipements et les tournées des infirmières, entre autres. Ces tâches sont essentielles pour améliorer l’efficacité des hôpitaux et garantir l’expérience des patients. On ne saurait trop insister sur l’importance des services de gestion des actifs hospitaliers pour la protection de la sécurité des employés de l’hôpital. Par conséquent, les plans de gestion des actifs hospitaliers contribuent à la réduction des coûts d’exploitation et des immobilisations.

La demande croissante d’une meilleure gestion des actifs dans les hôpitaux et la nécessité d’accroître l’efficacité des établissements de santé seront les principaux moteurs de l’accélération du taux de croissance du marché de la gestion des actifs hospitaliers. L’acceptation des solutions de gestion des actifs dans l’industrie pharmaceutique augmentera la demande de gestion des actifs hospitaliers et propulsera davantage le taux de croissance du marché. La réduction des prix des étiquettes d’identification par radiofréquence (RFID) est un autre facteur important de l’expansion du marché. En outre, l’augmentation des dépenses de santé et le nombre croissant d’applications des solutions de gestion des actifs hospitaliers sont les principaux facteurs qui favoriseront la croissance du marché. De même, l’augmentation de la demande et les préoccupations croissantes concernant la contrefaçon de médicaments auront un impact positif sur le taux de croissance du marché. L’urbanisation rapide, le changement de mode de vie et l’augmentation du niveau des revenus disponibles dans les pays développés et en développement influenceront le taux de croissance du marché de la gestion des actifs hospitaliers. L’augmentation du nombre de maladies chroniques et les préoccupations croissantes concernant la sécurité des patients vont favoriser la croissance du marché de la gestion des actifs hospitaliers.

Portée et taille du marché mondial de la gestion des actifs hospitaliers

Le marché de la gestion des actifs hospitaliers est segmenté sur la base des produits, des applications et des utilisateurs finaux. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments à faible croissance dans les industries, et fournira aux utilisateurs une vue d’ensemble du marché et des informations précieuses sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour l’identification des applications principales du marché.

– En fonction du produit, le marché de la gestion des actifs hospitaliers est segmenté en systèmes de localisation en temps réel, identification par radiofréquence, ultrasons et infrarouge.

– Le marché de la gestion des actifs hospitaliers basé sur l’application a également été segmenté en gestion des patients, gestion du personnel, gestion des instruments et gestion de la chaîne d’approvisionnement.

– En fonction de l’utilisateur final, le marché de la gestion des actifs hospitaliers est segmenté en hôpitaux et cliniques, sociétés pharmaceutiques, sociétés de biotechnologie et autres.

Analyse du marché de la gestion des actifs hospitaliers au niveau des pays

Le marché de la gestion des actifs hospitaliers est analysé et des informations sur la taille et les tendances du marché sont fournies par pays, produit, application et utilisateur final, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché de la gestion des actifs hospitaliers sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, Pays-Bas, Suisse, Belgique, Russie, Italie, Espagne, Turquie, le reste de l’Europe en Europe, la Chine, le Japon, l’Inde, la Corée du Sud, Singapour, la Malaisie, l’Australie, la Thaïlande, l’Indonésie, les Philippines, le reste de l’Asie-Pacifique (APAC) en Asie-Pacifique (APAC), l’Arabie Saoudite, les Émirats arabes unis, l’Afrique du Sud, l’Égypte, Israël, le reste du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), le Brésil, l’Argentine et le reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

Paysage concurrentiel et analyse de la part du marché mondial de la gestion des actifs hospitaliers

Le paysage concurrentiel du marché de la gestion des actifs hospitaliers fournit des détails par concurrent. Ces détails comprennent la présentation de l’entreprise, ses données financières, les revenus générés, le potentiel du marché, les investissements en recherche et développement, les nouvelles initiatives du marché, la présence mondiale, les sites et installations de production, les capacités de production, les forces et faiblesses de l’entreprise, le lancement de produits, la largeur et l’étendue des produits, la domination des applications. Les points de données ci-dessus sont uniquement liés à l’attention portée par les entreprises au marché de la gestion des actifs hospitaliers.

Parmi les principaux acteurs du marché de la gestion des actifs hospitaliers, citons General Electric, CenTrak, AiRISTA Flow, Inc, Ascom, STANLEY Healthcare, Sonitor Technologies, Zebra Technologies Corp, IBM, Infor, Midmark Corporation, AeroScout, LLC, Impinj, Inc, Airista Flow, Inc, Motorola Solutions, Inc, Ekahau, Trimble Inc, RAM et Radianse, entre autres.

