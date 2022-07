L’étude de marché sur le stationnement intelligent en Europe couvre les tendances et opportunités futures, les données passées et présentes et une analyse approfondie par Business Market Insight

La dernière documentation de recherche intitulée «Europe Smart Parking Market» est une publication récente sur les informations sur le marché des entreprises qui couvre tous les aspects de Europe Smart Parking 2020 ainsi qu’une analyse détaillée des éléments de croissance, des tendances, des prévisions, de la taille, du partage, de la demande et Distribution. Ce rapport évalue également les valeurs passées et actuelles du marché Europe Smart Parking pour prédire les orientations futures du marché entre la période de prévision 2020 et 2027.

Les systèmes de stationnement intelligents résolvent les problèmes de stationnement critiques en permettant aux conducteurs de garer plus facilement leur véhicule sans perdre de temps ni de carburant. Les systèmes de stationnement intelligents fournissent à leurs utilisateurs des informations en temps réel sur les places de stationnement disponibles dans la ville, réduisant ainsi la congestion du trafic causée par des places de stationnement mal gérées. Les avancées technologiques telles que l’utilisation d’applications mobiles pour les systèmes de guidage de stationnement, les solutions de billetterie et de paiement améliorées et la croissance significative de l’adoption de systèmes de stationnement intelligents par les institutions commerciales et les entreprises sont les facteurs qui devraient stimuler la demande de marché des systèmes de gestion du stationnement hors voirie.

Voici les principaux fabricants européens de Smart Parking –

• Cisco Systems, Inc.

• Amano McGann, Inc.

• Smart Parking Ltd.

• Urbiotique

• Skidata AG

• Swarco SA

• Parkmobile, LLC

• Nedap N.V.

• Kapsch

• Xerox Corp.

• Parkmobile, LLC

• SWARCO SA

Systèmes de stationnement intelligents – Segmentation du marché

Par site de stationnement

• Stationnement hors rue

• Stationnement dans la rue

Par composants

• Matériel

• Logiciel

• Service

Par industrie de l’utilisateur final

• Moyens de transport

• Gouvernements et municipalités

• Institutions commerciales

• Institutions corporatives

Le rapport Europe Smart Parking propose un résumé détaillé des segments clés du marché. Les segments de marché à croissance la plus rapide et la plus lente sont présentés dans ce rapport. Ce rapport d’analyse couvre les perspectives d’expansion du marché en fonction des utilisateurs finaux.

Table des matières

Rapport de recherche sur le stationnement intelligent en Europe 2020-2027

Chapitre 1 Impact économique sur l’industrie

Chapitre 2 Présentation du stationnement intelligent en Europe

Chapitre 3 Analyse du marché par application

Chapitre 4 Production, revenus (valeur), tendance des prix par type

Chapitre 5 Offre (production), consommation, exportation, importation par régions

Chapitre 6 Production, revenus (valeur) par région

Chapitre 7 Concurrence sur le marché par les fabricants

Chapitre 8 Chaîne industrielle, stratégie d’approvisionnement et acheteurs en aval

Chapitre 9 Prévisions de stationnement intelligent en Europe

Chapitre 10 Analyse des coûts de fabrication

Chapitre 11 Analyse de la stratégie marketing, distributeurs/négociants

Chapitre 12 Analyse des facteurs d’effet de marché

