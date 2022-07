L’étude de marché sur le séquençage de nouvelle génération fournit une analyse approfondie des perspectives de croissance future et des tendances du marché adoptées par les concurrents

The worldwide Next Generation Sequencing market is anticipated to grow at a significant rate owing to advancements in raids and technological developments in the industry. The report offers strategic recommendations for companies and investors to capitalize on the lucrative growth opportunities in the Next Generation Sequencing market. It also covers mergers and acquisitions, joint ventures, product launches, brand promotions, collaborations, agreements, and partnerships, among others. It also offers insights regarding manufacturing processes, revenue estimates, R&D advancements, and industry penetration of the Next Generation Sequencing market.

The global next-generation sequencing market is growing rapidly and has seen significant progress in recent years as vital data becomes increasingly accessible and the shift from traditional analysis platforms to self-service analysis , which dominated the market.

The major companies covered in the report are:

Illumina, Inc., BGI Group, Thermo Fisher Scientific, Inc., PerkinElmer Inc., Hamilton Company, Macrogen, Lucigen, Partek Incorporated, Intrexon Bioinformatics GmbH, and DNASTAR.

The global next-generation sequencing market is expected to grow at a rate of 10.9% from USD 9.67 billion in 2019 to USD 23.59 billion in 2027. Sequencing cost reduction is expected to lead to large number clinical areas in next-generation sequencing (NGS). Next-generation sequence testing in many areas of clinical diagnostics has become an important procedure, which in turn dominates the next-generation sequence market.

Competitive Landscape:

The Next Generation Sequencing industry market intelligence report also includes an in-depth survey of the competitive landscape. It assesses the business and marketing strategies that are expected to be present in the market over the forecast years. It also includes a survey of the recent advancements and other factors driving the growth of the overall market to help understand the progress of the businesses in the coming years.

The report also studies the business strategies and strategic alliances entered into by the companies to gain a firm footing in the Next Generation Sequencing market. The report sheds light on mergers and acquisitions, collaborations, joint ventures, brand promotions and product launches, agreements and partnerships, as well as corporate and government agreements. The comprehensive competitive landscape analysis provides readers with a deeper understanding of competitors.

Le rapport propose une estimation prévisionnelle précise de l’industrie du séquençage de nouvelle génération sur la base des récentes avancées technologiques et de la recherche. Il offre également des données précieuses pour aider les investisseurs à formuler des plans d’investissement commerciaux stratégiques et à capitaliser sur les perspectives de croissance émergentes sur le marché du séquençage de nouvelle génération. Le rapport étudie les données historiques du marché du séquençage de nouvelle génération et offre des informations précieuses sur les segments et sous-segments clés, la génération de revenus, le scénario de demande et d’offre, les tendances et d’autres aspects vitaux.

Les segments couverts dans ce rapport sont les suivants :

Perspectives technologiques (Revenus, milliards USD ; 2017-2027) Séquençage du génome entier Séquençage de l’exome entier Séquençage ciblé et perspectives de



(Revenus, milliards USD ; 2017-2027) Pré-séquençage Séquençage Analyse des données NGS



Perspectives de l’application (Revenus, milliards USD ; 2017-2027) Investigation clinique Oncologie Santé reproductive Typage HLA/Surveillance du système immunitaire Métagénomique, épidémiologie et développement de médicaments Agrigénomique et médecine légale Génomique grand public



Paramètres Détails Taille du marché Période d’estimation 2020 – 2028 Année de base considérée 2020 Données historiques 2017 – 2019 Période de prévision 2020 – 2028 Unités quantitatives Chiffre d’affaires en millions USD et TCAC de 2020 à 2028 Segments couverts Types, Applications, Utilisateurs finaux, Régions et plus encore. Couverture du rapport Prévisions de revenus, classement de l’entreprise, paysage concurrentiel, facteurs de croissance et tendances Portée régionale Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Amérique latine, Moyen-Orient et Afrique Portée de la personnalisation 10 heures de personnalisation gratuite et de consultation d’experts Tarification et options d’achat Explorez différents achats Options et demande de remise pour profiter de la remise du Nouvel An

Principaux points saillants de ce rapport de recherche :

Ce rapport sur le séquençage de nouvelle génération propose une analyse complète de l’évolution de la dynamique concurrentielle.

Il fournit une perspective prospective sur divers aspects qui stimulent ou freinent la croissance du marché Séquençage de nouvelle génération.

Il fournit les prévisions pour les sept prochaines années analysées pour prédire la façon dont le marché du séquençage de nouvelle génération devrait progresser.

Il donne une explication détaillée des segments de produits et de leur potentiel de croissance.

Il aide à formuler des stratégies lucratives et des décisions exécutives bien informées en fournissant des informations précises sur le marché et une évaluation approfondie des segments de marché du séquençage de nouvelle génération.

Analyse régionale:

le rapport examine en outre le marché du séquençage de nouvelle génération dans les régions clés du monde en ce qui concerne les modèles de production et de consommation, l’importation / exportation, le rapport offre et demande, la génération de revenus, la part et la taille du marché et la présence d’acteurs de premier plan. dans les régions. Le rapport sur le séquençage de nouvelle génération couvre également les plans d’expansion entrepris par les entreprises dans les régions dans la section d’analyse régionale.

L’analyse régionale du marché comprend des informations sur le volume de production, le volume et les modèles de consommation, les revenus et le taux de croissance pour la période de prévision 2020-2028.

Selon l’analyse régionale, le marché est principalement réparti sur les régions géographiques clés suivantes :

Amérique du Nord (États-Unis, Canada)

Europe (Royaume-Uni, Italie, Allemagne, France, reste de l’UE)

Asie-Pacifique (Inde, Japon, Chine, Corée du Sud , Australie, reste de l’APAC)

Amérique latine (Chili, Brésil, Argentine, reste de l’Amérique latine)

Moyen-Orient et Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, reste de la MEA)

Raisons d’acheter le rapport :

cette étude segmente la prochaine Génération séquençage du marché et dérive l’évaluation précise du marché global, ainsi que segmenté, dans différents secteurs verticaux, zones géographiques et produits de l’industrie. Le rapport aidera les participants à comprendre la trajectoire de progression du marché et fournira des informations sur les principaux moteurs, contraintes, défis, menaces et opportunités pour la croissance du secteur Séquençage de nouvelle génération. Ce rapport permettrait aux lecteurs de bien connaître la concurrence existante et d’acquérir plus d’informations pour améliorer leur position dans le monde des affaires. Le paysage concurrentiel prend en compte les concurrents dominants, ainsi que les lancements de produits et les avancées technologiques, les expansions stratégiques, les fusions et acquisitions et les stratégies d’approvisionnement mises en œuvre par les principaux acteurs du marché Séquençage de nouvelle génération.

Merci d’avoir lu notre rapport. Veuillez nous contacter pour toute autre question concernant le rapport et notre équipe vous assistera en fonction de vos besoins.

