L’étude de marché de Data Bridge analyse que le marché des bandes respirantes projettera un TCAC de 6,00% pour la période de prévision 2022-2029.

Les bandes respirantes, parfois appelées bandes chirurgicales, sont des bandes sensibles à la pression qui sont utilisées pour fixer et garder les bandages et les pansements sur les plaies. Ces bandes permettent à l’air de traverser, garantissant que la peau n’est pas endommagée. Les bandes respirantes sont également utilisées pour prévenir les blessures dans le sport et pour fixer les tubes et les gouttes intraveineuses dans diverses situations médicales. De plus, le ruban respirant est facile à déchirer et ne laisse aucun résidu. Il a une forte adhérence de la peau et est imperméable. Il est également utilisé pour protéger les portes moustiquaires de la saleté et pour adhérer les assainisseurs d’air au papier peint et il ne collera pas à une surface humide, huileuse ou poussiéreuse. Il a un revêtement collant simple face et double face avec un produit chimique adhésif spécifique des deux côtés.

Le rapport sur le marché des rubans adhésifs respirants présente les entreprises suivantes, qui comprennent : – 3M, Smith & Nephew, Medline Industries, Inc., HARTMANN USA, Inc, Dynarex Corporation., Cardinal Health., NITTO DENKO CORPORATION., Johnson & Johnson Consumer Inc. , Medtronic, Henkel Adhesives Technologies India Private Limited., Beiersdorf Australia Limited, Mölnlycke Health Care AB., BSN medical, McKesson Medical-Surgical Inc., DUKAL, Winner Medical Group Inc.

Ce rapport étudie le statut et les prévisions du marché mondial des bandes respirantes, catégorise la taille du marché mondial des bandes respirantes (valeur et volume), les revenus (en millions d’USD), le prix des produits par fabricants, type, application et région. Le rapport sur le marché du ruban adhésif respirant par matériau, application et géographie avec prévisions mondiales jusqu’en 2029 est un connaisseur et des recherches approfondies fournissent des détails sur les principales situations économiques provinciales du monde, en se concentrant sur les principaux districts (Amérique du Nord, Amérique du Sud, Europe et Asie-Pacifique ) et les nations cruciales (États-Unis, Allemagne, Royaume-Uni, Japon, Corée du Sud et Chine).

Par type de matériau (papier, polyéthylène (PE), tissu non tissé, autres), type de produit (ruban adhésif médical, ruban adhésif en tissu, ruban adhésif sensible à la pression, ruban imperméable, ruban à micropores), utilisateur final (hôpital, clinique , Soins à domicile, Autres), Application (Fixation, Serait Habillage, Autres),

