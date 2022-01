L’étude de marché de Data Bridge analyse que le marché des bandes d’étanchéité en carton projettera un TCAC de 11,50% pour la période de prévision 2021-2028 | Berry Global Inc., 3M, Intertape Polymer Group, Apollo Industries, Can-Do National Tape

Les cartons sont les boîtes utilisées pour stocker des matériaux dans le cadre d’applications domestiques. L’application commerciale des cartons comprendrait le transport d’articles tels que les aliments et les boissons, l’électronique, les biens de consommation, les cosmétiques, les produits pharmaceutiques, etc. Par conséquent, un bon matériau est nécessaire pour fournir une finition au carton en tant qu’emballage. Ainsi, d’après le nom lui-même, il est clair que les rubans d’étanchéité pour cartons sont les rubans utilisés pour emballer les cartons. Une grande variété de rubans d’étanchéité en carton sont disponibles sur le marché via des modes de distribution en ligne et hors ligne. Généralement constitués de films plastiques, les rubans d’étanchéité en carton sont également utilisés dans des applications industrielles.

Le rapport Carton Sealing Tape Market présente les entreprises suivantes, qui comprennent : – Berry Global Inc., 3M, Intertape Polymer Group, Apollo Industries, Can-Do National Tape, Pro Tapes & Specialties, Inc., VIBAC SpA, World Packaging Co. , Inc., Primetac., PowerPack Elements, Bagla Group., NITTO DENKO CORPORATION., Advance Tapes International., Practical Packaging Solutions, Inc., SJF, Stamar Packaging., Shurtape Technologies, LLC, Worldtech Industries Pvt. Ltd., Watershed Packaging Ltd et POLINAS

La demande croissante de produits alimentaires et de boissons emballés en vrac par les grossistes et les distributeurs est à l’origine de la croissance de la valeur marchande du ruban d’étanchéité en carton. La demande croissante de rubans d’étanchéité pour cartons activés à l’eau pour les applications commerciales et industrielles et la croissance et l’expansion de l’industrie des aliments et des boissons entraîneront une croissance de la valeur marchande des rubans d’étanchéité pour cartons. La croissance et l’expansion de l’industrie du commerce électronique, en particulier dans les économies en développement, l’augmentation des préférences des consommateurs pour les formats de vente au détail, l’augmentation constante de la population mondiale et l’augmentation du revenu personnel disponible sont d’autres facteurs indirects qui favoriseront également le taux de croissance du marché des rubans d’étanchéité en carton. L’augmentation de la demande de biens de consommation offrira également une opportunité de croissance à long terme.

Par type (sensible à la pression, activé par l’eau et autres), adhésif (acrylique, à base de caoutchouc et de silicone), application (aliments et boissons, électronique, biens de consommation, cosmétiques, emballages et autres)

