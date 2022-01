L’étude de marché Data Bridge analyse que le marché des biostimulants augmentera à un TCAC de 11,6% pour la période de prévision 2021-2028.

L’augmentation de la production agricole à l’échelle mondiale et les progrès croissants du secteur agricole stimuleront la croissance du marché des bio-stimulants.Les bio-stimulants sont les additifs ou les microorganismes d’origine naturelle. Ceux-ci sont utilisés dans la production et la culture des cultures pour améliorer l’efficacité nutritionnelle, la qualité des cultures et maintenir la qualité du sol. Les biostimulants sont également utilisés pour améliorer les niveaux de tolérance au stress des plantes et des cultures, en particulier en période de sécheresse.

Le rapport sur le marché des biostimulants présente les sociétés suivantes, notamment: – Eastman Chemical Company, OMEX, LALLEMAND Inc., Agrinos, Brandt Consolidated, Inc., FMC Corporation, Valagro SpA, Biolchim SPA, Isagro, Italpollina SpA, ADAMA Ltd, KOPPERT BIOLOGICAL SYSTEMS, Haifa Group, Novozymes, ACADIAN SEAPLANTS LIMITED, ATLÁNTICA AGRICOLA, Biostadt India Limited, Trade Corporation International, AGROENZYMAS, MICROMIX, Syngenta et Bayer AG

Ce rapport étudie le statut et les prévisions du marché mondial des biostimulants, catégorise la taille du marché mondial des biostimulants (valeur et volume), les revenus (en millions USD), le prix des produits par fabricants, type, application et région. Le rapport sur le marché des biostimulants par matériau, application et géographie avec prévisions mondiales jusqu’en 2027 est un connaisseur et des recherches approfondies fournissent des détails sur les principales situations économiques provinciales du monde, en se concentrant sur les principaux districts (Amérique du Nord, Amérique du Sud Europe et Asie-Pacifique ) et les nations cruciales (États-Unis, Allemagne, Royaume-Uni, Japon, Corée du Sud et Chine).

Par ingrédients actifs (à base d’acides, à base d’extraits, d’hydrolysats de protéines, d’amendements microbiens, de chitine, de chitosane, de vitamines B et autres), type de culture (fruits et légumes, céréales et grains, oléagineux et légumineuses, gazon et plantes ornementales et autres cultures) , méthode d’application (traitement foliaire, traitement du sol et traitement des semences), forme (liquide et sèche), utilisateur final (agriculteurs, industries connexes et instituts de recherche), origine (biostimulants naturels et biostimulants synthétiques), canal de distribution (direct et indirect )

