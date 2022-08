Les ventes sur le marché de modèles chirurgicaux imprimés en 3D atteindront 611,83 millions USD d’ici 2029

Les modèles chirurgicaux font référence au type de modèles généralement utilisés pour planifier une intervention chirurgicale afin d’améliorer les résultats postopératoires. Ils sont également utilisés dans la planification des interventions pour le traitement du syndrome du cœur gauche hypoplasique. Les modèles chirurgicaux imprimés en 3D permettent de former les jeunes chirurgiens à l’inspection tactile et tridimensionnelle des tissus ainsi que des différentes parties du corps.

Le marché mondial des modèles chirurgicaux imprimés en 3D était évalué à 259,82 millions USD en 2021 et devrait atteindre 611,83 millions USD d’ici 2029, enregistrant un TCAC de 11,30 % au cours de la période de prévision 2022-2029. La chirurgie orthopédique représente le plus grand segment spécialisé sur le marché respectif en raison de la prévalence et de l’incidence croissantes des troubles orthopédiques.En plus des informations sur le marché telles que la valeur du marché, le taux de croissance, les segments de marché, la couverture géographique, les acteurs du marché et le scénario de marché, le rapport de marché préparé par l’équipe d’étude de marché Data Bridge Market comprend également une analyse approfondie par des experts, l’épidémiologie des patients, analyse de la canalisation, analyse des prix et cadre réglementaire.

Dynamique du marché des modèles chirurgicaux imprimés en 3D

Cette section vise à comprendre les moteurs du marché, les avantages, les opportunités, les contraintes et les défis. Tout cela est discuté en détail ci-dessous :

Conducteurs

Augmentation du nombre de lancements de produits.

L’une des tendances dominantes mises en évidence sur le marché est le nombre croissant de lancements de produits dans le secteur de la haute résistance, ainsi que l’acceptation croissante de ces modèles chirurgicaux imprimés en 3D dans le secteur de la santé pour répondre aux besoins de fabrication urgents.

Augmentation de l’incidence des maladies chroniques et graves

En raison de la fréquence croissante de pratiquement toutes les formes de troubles graves et chroniques, il y a eu un grand besoin continu d’imagerie médicale dans la situation médicale moderne d’aujourd’hui. Pour planifier efficacement le traitement de divers troubles, notamment orthopédiques, une technologie d’imagerie efficace et technologiquement sophistiquée est essentielle.

Technologies avancées

Les améliorations techniques croissantes des modèles chirurgicaux sont un facteur clé qui devrait contribuer de manière significative à la croissance du marché mondial. L’introduction d’une imagerie médicale efficace est l’une des avancées technologiques. L’amélioration de l’intensité du champ et de la puissance de calcul de ces modèles fait également partie du progrès technique.

Opportunités

De plus, l’utilisation de modèles chirurgicaux imprimés en 3D dans la réparation endovasculaire des anévrismes élargit les opportunités rentables pour les acteurs du marché. De plus, l’augmentation de la recherche et du développement élargira encore le marché.

Portée du marché mondial des modèles chirurgicaux imprimés en 3D et taille du marché

Le marché des modèles chirurgicaux imprimés en 3D est segmenté en fonction de la technologie, du matériau et de la spécialité. La croissance entre ces segments vous aidera à analyser les segments à faible croissance dans les industries et fournira aux utilisateurs des informations et des informations précieuses sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques afin d’identifier les principales applications du marché.

Technologie

Stéréolithographie (SLA)

Impression ColorJet (CJP)

Impression MultiJet/PolyJet

Modélisation des dépôts en fusion (FDM)

Les autres

Matériel

Métal

Polymère

Le plastique

Les autres

Spécialité

Chirurgie cardiaque

Gastro-entérologie Endoscopie de l’oesophage

Neurochirurgie

Chirurgie orthopédique

chirurgie reconstructrice

oncologie chirurgicale

chirurgie de transplantation

Modèles chirurgicaux imprimés en 3D Analyse régionale/Aperçus du marché

Le marché Modèles chirurgicaux imprimés en 3D est analysé et des informations et tendances sur la taille du marché par pays, technologie, matériau et spécialité sont fournies, comme indiqué ci-dessus. Les pays couverts par le rapport sur le marché des modèles chirurgicaux imprimés en 3D sont les États-Unis, le Canada et le Mexique, l’Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe en Europe, la Chine, le Japon. . , Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) en Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste de Moyen-Orient et Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et Afrique (MEA), Brésil, Argentine et reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

L’Amérique du Nord domine le marché des modèles chirurgicaux imprimés en 3D en raison de l’augmentation du pouvoir d’achat, des grandes communautés gériatriques et du fort soutien gouvernemental dans la région. L’Asie-Pacifique devrait afficher une croissance significative au cours de la période de prévision de 2022 à 2029 en raison de l’accélération de l’indice du revenu disponible et de son émergence en tant qu’économie en développement la plus forte.

La section pays du rapport fournit également des facteurs d’impact sur le marché individuels et des changements réglementaires sur le marché national qui affectent les tendances actuelles et futures du marché. Des points de données tels que l’analyse de la chaîne de valeur en amont et en aval, les tendances techniques et l’analyse des cinq forces porteuses, les études de cas sont quelques-uns des indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des tarifs nationaux et des routes commerciales sont pris en compte tout en fournissant une analyse des données prévisionnelles nationales.

Analyse du paysage concurrentiel et de la part de marché des modèles chirurgicaux imprimés en 3D

Le paysage concurrentiel du marché Modèles chirurgicaux imprimés en 3D fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement en R&D, les nouvelles initiatives de marché, la présence mondiale, les emplacements et les installations de production, les capacités de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, l’étendue et l’étendue du produit, le domaine d’application. . Les points de données fournis ci-dessus ne concernent que l’accent mis par les entreprises sur le marché des modèles chirurgicaux imprimés en 3D.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché des modèles chirurgicaux imprimés en 3D sont

Stratasys Ltd. (Israël)

3D Systems, Inc. (EE. UU.)

Osteo3d (Inde)

Lázaro 3D (États-Unis)

Axial3D (Royaume-Uni)

Oncologie chirurgicale (EE. UU.)

3D LifePrints Reino Unido Ltd.

Formlabs (États-Unis)

Matérialiser (Belgique)

Nuages ​​blancs (États-Unis)

Services de fabrication et de prototypage GPI (États-Unis)

ENVISIONTEC US LLC (États-Unis)

Graft3D Healthcare Solutions Pvt. limité. (Inde)

RAPIDMADE, INC., (États-Unis)

Organovo Holdings Inc. (ETATS-UNIS)

Aspect Biosystems Ltd. (Canada)

CYFUSE BIOMEDICAL KK (Japon)

Solutions de bioimpression 3D (Russie)

