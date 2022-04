Les ventes du marché des textiles biomédicaux devraient atteindre 17,53 milliards USD d’ici 2026 | Rapports et données

Selon l’analyse actuelle des rapports et des données, le marché mondial des textiles biomédicaux était évalué à 11,24 milliards USD en 2018 et devrait atteindre 17,53 milliards USD d’ici 2026, avec un TCAC de 5,7%. Le marché des textiles biomédicaux est un nouveau marché exigeant qui est en forte croissance dans le secteur des textiles médicaux et bio. Les rôles de ce textile biomédical sont multiples . Le rôle de ces textiles dépend de leur biocompatibilité avec les cellules, les tissus et les fluides biologiques. Ces textiles appartiennent à la branche des textiles médicaux, qui relève de la branche des textiles techniques. Le textile biomédical idéal doit respecter les caractéristiques telles qu’elles doivent être selon les besoins du marché et selon certaines directives gouvernementales, et certains des évitements sont qu’il doit être non cancérigène, non allergique, non toxique, chimiquement inerte , stérilisé, à haute résistance, flexible, biocompatible et doit faire preuve d’une durabilité exceptionnelle. Les textiles biomédicaux ont un large éventail de domaines d’application, et certains sont la neurologie, l’ophtalmologie, la dentisterie, la cardiologie, l’orthopédie, le traitement, la chirurgie générale. Le marché des textiles biomédicaux traite essentiellement d’un segment différent du marché , le segment principal étant les produits non implantables, les produits de santé et d’hygiène, les produits implantables et les dispositifs extracorporels. Chaque segment a son propre rôle, par conséquent, le segment des produits de santé et d’hygiène aide à guérir les professionnels de la santé et les patients de la contamination par le sang et d’autres fluides infectieux et comprend les draps chirurgicaux, la literie, les serviettes hygiéniques, les vêtements chirurgicaux, les produits d’incontinence pour adultes, les couches pour bébés, et autres, alors que lorsque nous nous tournons vers un autre secteur, les produits non implantables sont utilisés pour une application externe sur le corps avec ou sans contact avec la peau pour fournir une protection contre l’absorption, l’infection et l’exsudation de sang et de liquides en excès, et des applications de guérison. Les différents types de produits solides non implantables sont les pansements, les pansements, les gazes, les pansements. Ce sont tous les facteurs qui contribuent à stimuler la croissance du marché des textiles biomédicaux au cours de la période de prévision.

Obtenez un échantillon du rapport @ https://www.reportsanddata.com/sample-enquiry-form/2238

Les principaux participants comprennent :

Textiles biomédicaux Secant Medical, Tactile Medical, Swicofil , Confluent Medical Technologies, Atex Technologies, Us Biodesign , Bally Ribbon Mills,Meister & Cie Ag, Dsm ., Covidien Integra Life Sciences, Johnson & Johnson , Smith & Nephew.

D’autres conclusions clés du rapport suggèrent

Les textiles biomédicaux devraient connaître la croissance la plus rapide avec un TCAC de 5,7 % sur la période de prévision. La croissance de l’industrie de la santé, la sensibilisation croissante à la santé et l’augmentation des dépenses de santé sont principalement les facteurs de cette industrie.

Le segment non tissé contient la part de revenus la plus élevée de 25% en raison de la forte demande des produits dans les régions développées et en développement.

Le marché des textiles biomédicaux en Asie-Pacifique représentait 2,81 milliards de dollars, la Chine et le Japon se développant comme des marchés majeurs.

Les textiles biomédicaux ont de nombreux secteurs et segments et parmi tous les secteurs possibles, certains des principaux segments sont les textiles techniques, qui comprennent les bandages, les pansements et le linge hospitalier.

Il y a toujours des facteurs qui dérivent la croissance de différentes industries là-bas en ce qui concerne le marché des textiles biomédicaux, il y a aussi certains facteurs qui stimulent ce marché, certains d’entre eux sont l’augmentation du budget de la santé, la croissance de l’industrie de la santé, la sensibilisation croissante à la santé et l’augmentation des dépenses de santé sont majorly les facteurs de cette industrie.

Télécharger le résumé du rapport @ https://www.reportsanddata.com/download-summary-form/2238

Type de tissu (chiffre d’affaires en millions USD 2018-2026)

Non tissé

Tissé

Autres

Type de fibre (chiffre d’affaires en millions USD 2018-2026)

Biodégradable

Non biodégradable

Application (Revenu en millions USD 2018-2026)

Non implantable

Sutures chirurgicales

Autres

Perspectives régionales (chiffre d’affaires en millions USD ; 2016-2026)

Amérique du Nord

L’Europe ×

Asie-Pacifique

Moyen-Orient et Afrique

Amérique latine

Demander une personnalisation du rapport @ https://www.reportsanddata.com/request-customization-form/2238

Merci d’avoir lu notre rapport. La personnalisation de ce rapport est disponible selon les besoins du client. Veuillez nous contacter pour en savoir plus et notre équipe s’assurera que le rapport est bien adapté pour répondre à vos besoins.

Explorez les rapports et l’analyse principale des données de l’industrie mondiale des matériaux et des produits chimiques :

Taux de croissance du marché de la diphénylamine @ https://www.reportsanddata.com/report-detail/diphenylamine-market

Tendances du marché de la glucosamine @ https://www.reportsanddata.com/report-detail/glucosamine-market

Prévisions du marché du citrate de potassium @ https://www.reportsanddata.com/report-detail/potassium-citrate-market

À propos des rapports et des données

Reports and Data est une société d’études de marché et de conseil qui fournit des rapports de recherche syndiqués, des rapports de recherche personnalisés et des services de conseil. Nos solutions se concentrent uniquement sur votre objectif de localiser, cibler et analyser les changements de comportement des consommateurs à travers les données démographiques, à travers les industries et aider les clients à prendre une décision commerciale plus intelligente. Nous proposons des études d’intelligence de marché garantissant des recherches pertinentes et factuelles dans de multiples secteurs, notamment la santé, la technologie, les produits chimiques, l’énergie et l’énergie. Nous mettons constamment à jour nos offres de recherche pour nous assurer que nos clients sont au courant des dernières tendances existantes sur le marché. Reports and Data dispose d’une base solide d’analystes expérimentés issus de domaines d’expertise variés.

Nous contacter:

Jean W

Responsable du développement commercial

Rapports et données | Web : www.reportsanddata.com

Ligne directe : +1-212-710-137012

Courriel : sales@reportsanddata.com

Lisez nos blogs innovants @ https://www.reportsanddata.com/blogs