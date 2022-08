Les ventes du marché biotechnologique atteindront 2 691 409 160 $ ​​d’ici 2028

Le rapport sur le marché mondial des biotechnologies , grâce à ses études de marché, aide à améliorer et à modifier les produits afin d’apporter les changements nécessaires aux futurs produits et de fournir plus de satisfaction aux précieux clients. Lors de l’élaboration de ce rapport sur le marché de la biotechnologie, les capacités commerciales des clients sont bien comprises pour identifier les opportunités de croissance tangibles. De plus, un modèle stratégique autour des objectifs de croissance est conçu par l’analyste et comprend une analyse détaillée de la trajectoire du marché, des capacités à exploiter et à développer, et tout piège potentiel. Le rapport d’étude de marché sur la biotechnologie fournit une analyse complète de la structure du marché ainsi que des prévisions pour les différents segments et sous-segments du marché.

L’analyse des études de marché sur la biotechnologie fournira des idées fructueuses pour les produits afin de les rendre plus efficaces et impressionnants sur un marché concurrentiel. De tels rapports peuvent être très percutants, car les entreprises cherchent plus rapidement des réponses aux défis commerciaux. Le rapport examine des descriptions détaillées, des scénarios concurrentiels, de vastes portefeuilles de produits de fournisseurs clés et des stratégies commerciales adoptées par les concurrents, ainsi que leur analyse SWOT et l’analyse des cinq forces de Porter. Les rapports d’études de marché sur la biotechnologie permettent non seulement de gagner des heures de temps, mais ajoutent également de la crédibilité au travail effectué, qu’il s’agisse d’affiner un plan d’affaires, de préparer des présentations pour des clients importants ou de faire des recommandations aux dirigeants.

Le marché de la biotechnologie devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. Le marché croît à un TCAC de 27,9 % au cours de la période de prévision de 2021 à 2028 et devrait atteindre 2 691 409 160 000 USD d’ici 2028, selon une analyse de Data Bridge Market Research. La prévalence croissante des maladies chroniques nécessite des produits et des instruments biotechnologiques avancés, qui stimulent la croissance du marché biotechnologique.

La biotechnologie est une technologie qui utilise des systèmes biologiques, des organismes ou des parties de ceux-ci pour développer ou créer différents produits. En raison des progrès technologiques, la biotechnologie est devenue facile car le nombre d’acteurs clés du marché développe et lance de nouveaux produits pour élargir le marché. De plus, l’émergence de COVID-19 a conduit à la demande de développement de vaccins, moteur de la croissance du marché de la biotechnologie. Selon les besoins du marché, les systèmes de suivi ont évolué ou se sont perfectionnés avec l’introduction de nouvelles technologies et logiciels dans le secteur de la santé. Cependant, les prix élevés des instruments peuvent entraver la croissance future du marché.

Étendue du marché de la biotechnologie et taille du marché

Le marché de la biotechnologie est segmenté en fonction du type de produit, de la technologie, de l’application, de l’utilisateur final et du canal de distribution. La croissance entre les segments vous aide à analyser la croissance des segments et la stratégie pour approcher le marché et identifier les différences dans vos principaux domaines d’application et vos marchés cibles.

Sur la base du type de produit, le marché de la biotechnologie est segmenté en instruments, réactifs, services et logiciels. Le segment des types de produits devrait dominer le marché de la biotechnologie d’ici 2021 grâce à la fourniture de multiples solutions innovantes.

Sur la base de la technologie, le marché de la biotechnologie est segmenté en nanobiotechnologie, technologie PCR, séquençage de l’ADN, chromatographie, ingénierie et régénération tissulaire, essais cellulaires, fermentation et autres. En 2021, le segment des nanobiotechnologies devrait dominer le marché des biotechnologies en raison du large éventail d’applications.

Sur la base des applications, le marché de la biotechnologie est segmenté en biopharmaceutique, bioindustriel, bioservices, bioinformatique et bioagriculture. D’ici 2021, le segment biopharmaceutique devrait dominer le marché des biotechnologies en raison d’une augmentation du nombre d’activités de R&D.

Sur la base de l’utilisateur final, le marché de la biotechnologie est segmenté en sociétés pharmaceutiques et biotechnologiques, organismes de recherche sous contrat, instituts universitaires et de recherche, etc. Le secteur des entreprises pharmaceutiques et biotechnologiques devrait dominer le marché de la biotechnologie d’ici 2021 en raison des initiatives croissantes de divers organismes de santé et agences gouvernementales pour encourager les efforts de recherche.

Sur la base des canaux de distribution, le marché de la biotechnologie est segmenté en appels d’offres directs, distributeurs tiers et autres. Le segment des appels d’offres directs devrait dominer le marché de la biotechnologie en 2021 en raison de la demande croissante d’instruments de biotechnologie.

Analyse au niveau national du marché de la biotechnologie

Comme mentionné ci-dessus, le marché de la biotechnologie est analysé et les informations sur la taille du marché sont fournies par pays, type de produit, technologie, application, utilisateur final et canal de distribution.

Les pays couverts par le rapport sur le marché des biotechnologies sont les États-Unis, le Canada et le Mexique, le Royaume-Uni, l’Allemagne, la France, l’Espagne, l’Italie, les Pays-Bas, la Suisse, la Russie, la Turquie, l’Autriche, l’Irlande et le reste de l’Europe, la Chine, la Corée du Sud, le Japon, Inde, Australie, Singapour, Malaisie, Indonésie, Thaïlande, Philippines et reste de l’Asie-Pacifique, Afrique du Sud, Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Israël, Égypte et reste du Moyen-Orient et Afrique, Brésil, Argentine et reste de l’Amérique du Sud.

Le segment de l’instrumentation en Amérique du Nord devrait croître au taux de croissance le plus élevé au cours de la période de prévision de 2021 à 2028 en raison de l’augmentation de la population atteinte de maladies chroniques. Le secteur allemand de l’instrumentation domine le marché européen en raison de l’augmentation de la recherche et du développement de produits et de logiciels biotechnologiques. La Chine est en tête de la croissance du marché Asie-Pacifique, le segment des instruments dominant le pays en raison de la présence du plus grand nombre de fournisseurs de produits biotechnologiques.

La section pays du rapport fournit également les influenceurs individuels du marché et les changements réglementaires du marché intérieur affectant les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que les nouvelles ventes, les ventes de remplacement, la démographie des pays, le comportement réglementaire et les tarifs d’importation et d’exportation sont quelques-uns des principaux indicateurs utilisés pour prédire les conditions du marché dans chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis dus à la concurrence intense ou rare des marques locales et nationales, l’impact des canaux de vente est pris en compte lors de l’analyse prédictive des données nationales.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de la biotechnologie

Le paysage concurrentiel du marché de la biotechnologie fournit des détails par concurrent. Les détails incluent le profil de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, les investissements en R&D, les nouveaux plans de marché, les sites et installations de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, les lancements de produits, le pipeline de produits pilotes, les approbations de produits, les brevets, l’étendue et l’étendue des produits, Avantages de l’application , courbe de ligne de vie de la technologie. Les points de données fournis ci-dessus ne concernent que le marché de la biotechnologie sur lequel la société se concentre.

Les principales entreprises engagées dans des transactions de biotechnologie sont Trinity Biotech, Thermo Fisher Scientific Inc., Abbott, F. Hoffmann-La Roche Ltd, Charles River Laboratories, Eurofins Scientific, Promega Corporation, Bio-Rad Laboratories, Inc., PerkinElmer Inc. , Takara Bio Inc., Ortho Clinical Diagnostics, QIAGEN, Agilent Technologies, Inc., AstraZeneca, Merck KGaA, bioMérieux SA, Myriad Genetics, Inc., Illumina, Inc., Pacific Biosciences of California, Inc. et Biogen et d’autres sociétés nationales Les analystes de DBMR comprennent l’avantage concurrentiel et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent individuellement.

De nombreux contrats et accords sont également initiés à l’échelle mondiale par ces entreprises, ce qui accélère également le développement du marché des biotechnologies.

Par exemple,

En février 2021, Thermo Fisher Scientific Inc. a annoncé avoir finalisé l’acquisition précédemment annoncée de Mesa Biotech, Inc. L’acquisition devrait renforcer le leadership de la société sur le marché des biotechnologies.

En mars 2021, Charles River Laboratories a annoncé qu’elle avait acquis Retrogenix Limited, une organisation de recherche sous contrat (CRO) à un stade précoce fournissant des services bioanalytiques spécialisés utilisant sa technologie exclusive de microréseaux cellulaires. L’acquisition devrait renforcer le segment d’activité bioanalytique de la société.

Les collaborations, les lancements de produits, les expansions commerciales, les récompenses et les reconnaissances, les coentreprises et d’autres stratégies des acteurs du marché élargissent l’empreinte des entreprises sur le marché de la biotechnologie, ce qui profite également à la croissance des bénéfices de l’organisation.

