Les ventes d’engrais organiques augmentent alors que l’adoption de techniques d’agriculture biologique et d’agriculture durable prend de l’importance à partir de 2019-2029

Persistence Market Research fournit des informations importantes sur le marché mondial des engrais organiques, qui comprend une analyse de l’industrie mondiale 2014-2018 et des prévisions 2019-2029. La demande d’engrais organiques à travers le monde devrait rester stable, avec un TCAC en volume d’environ 6 % en 2019-2029. Parmi les sources, le segment des animaux devrait se développer à un TCAC important en termes de valeur au cours de la période de prévision. Parmi les applications, le segment des céréales et des cultures devrait connaître un TCAC plus élevé en termes de valeur au cours de la période de prévision. Les ventes mondiales d’engrais organiques sont estimées à environ 6,52 milliards de dollars américains d’ici la fin de 2019. L’Europe devrait représenter une part de valeur d’environ 38 % sur le marché mondial des engrais organiques d’ici la fin de 2019, et il devrait conserver sa domination tout au long de la période de prévision.

Les engrais organiques sont en train de devenir des composants essentiels pour l’agriculture en raison des immenses avantages environnementaux de l’utilisation d’engrais organiques par rapport aux engrais conventionnels. Les gouvernements du monde entier prennent plusieurs initiatives sous forme de subventions et d’ateliers pour promouvoir l’utilisation d’engrais organiques. Par conséquent, créant des opportunités de croissance pour le marché mondial des engrais organiques. Les aliments biologiques ont gagné en popularité dans le monde entier, en particulier dans les pays en développement. En raison de la prise de conscience croissante de la santé, il y a eu une augmentation substantielle des ventes sur le marché mondial des aliments et des boissons biologiques.

La demande croissante d’aliments biologiques devrait stimuler la croissance du marché mondial des engrais organiques au cours de la période de prévision. De plus, l’utilisation d’engrais organique améliore la fertilité du sol et offre une meilleure aération, une meilleure rétention d’eau et favorise la croissance de l’activité des micro-organismes, ce qui est essentiel pour la croissance des plantes. Les engrais organiques sont des engrais à libération lente et, par conséquent, ils fournissent une nutrition aux plantes pendant une plus longue durée. Ce sont là quelques-uns des facteurs susceptibles d’augmenter la demande mondiale d’engrais organiques.

Marché des engrais organiques : analyse de la segmentation

Analyse du marché des engrais organiques par source

Basé sur la source, le marché mondial des engrais organiques est segmenté en source végétale et source animale. Les engrais organiques d’origine animale sont largement utilisés sur le marché de l’agriculture biologique. Ces segments devraient détenir des parts de marché notables sur le marché mondial des engrais organiques au cours de la période de prévision. En termes de valeur, le segment des sources végétales devrait être un segment très bénéfique au cours de la période de prévision, tandis qu’en termes de volume, le segment des sources animales devrait détenir une part importante du marché mondial des engrais organiques au cours de la période de prévision. .

Analyse du marché des engrais organiques par application

Sur la base des applications, le marché mondial des engrais organiques est segmenté en céréales et cultures, fruits et légumes, et pelouses et gazons. En termes d’application, les segments des engrais organiques des céréales et des cultures, et des fruits et légumes devraient détenir une part importante du marché mondial des engrais organiques au cours de la période de prévision.

À l’échelle mondiale, le marché des engrais organiques est principalement tiré par la croissance d’habitudes alimentaires saines et biologiques telles que les aliments, les collations et les boissons. L’industrie de l’agriculture biologique contribue considérablement au PIB mondial. Les gouvernements des grandes économies travaillent constamment au développement d’aliments sains et nutritifs.

Analyse du marché des engrais organiques par forme

Sur la base de la forme, le marché mondial des engrais organiques est segmenté en solides et liquides. Le segment solide devrait détenir une part importante du marché mondial des engrais organiques au cours de la période de prévision. Le segment des liquides devrait connaître une croissance significative au cours de la période de prévision. Cette croissance est attribuée à la demande croissante de boissons saines et biologiques en raison de ses bienfaits pour la santé à travers le monde.

Analyse du marché des engrais organiques par région

D’un point de vue régional, le marché mondial des engrais organiques est segmenté en Amérique du Nord, en Amérique latine, en Europe, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et en Afrique. L’Europe détient la principale superficie en culture biologique par rapport à d’autres régions. De plus, il y a eu une augmentation remarquable des aliments et des boissons biologiques dans la région. L’Amérique du Nord est également un actionnaire important sur le marché mondial des engrais organiques, les ventes d’aliments biologiques affichant une croissance à deux chiffres et une augmentation significative des terres agricoles biologiques. En 2019, on estime que le marché européen détient près de 38 % du marché mondial des engrais organiques. L’Australie est un important consommateur d’engrais organiques avec de vastes terres agricoles biologiques. Le marché des engrais organiques en Asie-Pacifique et en Amérique latine devrait être l

lucrative et devrait croître à un TCAC d’environ 6 % entre les périodes de 2019 et 2029.

Marché des engrais organiques : informations sur les fournisseurs

Le rapport inclut certaines des principales entreprises actives sur le marché mondial des engrais organiques, telles que Sustane Natural Fertilizer Inc., Biostar Renewables, Italpollina spa, Plantin, ILSA SpA, True Organic Products Inc., California Organic Fertilizers Inc., Camson Bio Technologies Limited, Purely Organics LLC, Pupuk Kaltim, Qingdao Sonef Chemical Co., Coromandel International Limited, etc.

