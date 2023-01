Les tubes pliables en aluminium pour le marché pharmaceutique prévoient un TCAC de 5,76 % au cours de la période de prévision 2022-2029. Les données sur les parts de marché sont fournies séparément pour le monde, l'Amérique du Nord, l'Europe, l'Asie-Pacifique (APAC), le Moyen-Orient et l'Afrique (MEA) et l'Amérique du Sud. Les analystes de DBMR comprennent les forces concurrentielles et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent individuellement.

Data Bridge Market Research analyse que les tubes pliables en aluminium pour le marché pharmaceutique projetteront un TCAC de 5,76 % au cours de la période de prévision 2022-2029. Le marché mondial des emballages tubulaires pliables en aluminium pour produits pharmaceutiques devrait croître régulièrement à mesure que la demande des consommateurs pour des solutions d’emballage pratiques, sûres et respectueuses de l’environnement augmente. De plus, l’augmentation du revenu disponible influence les décisions d’achat des consommateurs, ce qui entraîne à son tour une augmentation de la demande de produits.

Un tube en aluminium pliable est utilisé comme format d’emballage. Il est utilisé dans le conditionnement des crèmes et des pommades car il possède des propriétés barrières élevées qui assurent la stabilité du produit sur une longue durée de vie. Le tube pliable en aluminium à revêtement interne offre une stabilité à long terme. Le tube pliable protège l’intérieur du produit de l’oxydation, prolongeant ainsi sa durée de vie.

La croissance démographique rapide et l’urbanisation stimulent le marché des emballages pharmaceutiques en tubes pliables en aluminium. Les industries pharmaceutiques et cosmétiques en expansion contribuent également de manière significative à la croissance des emballages de tubes pliables au cours de la période de prévision. La croissance rapide des dépenses en cosmétiques, l’augmentation du revenu disponible influençant les décisions d’achat des consommateurs et l’augmentation des initiatives de soins de santé, y compris les campagnes, devraient soutenir la croissance du marché pour les raisons susmentionnées et devraient également croître. Jolie. sur la période de prévision.



Portée des tubes en aluminium pliables mondiaux pour le marché pharmaceutique et taille du marché

Le marché mondial des tubes pliables en aluminium pour produits pharmaceutiques est segmenté en fonction du type, du type de fermeture, de l’application et du canal de distribution. La croissance de ces segments aide à analyser les segments à faible croissance du secteur et fournit aux utilisateurs des aperçus et des informations utiles sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques afin d’identifier les principales applications du marché.

En fonction du type, le marché des tubes pharmaceutiques pliables en aluminium est segmenté en moins de 20 mm, 20-40 mm et plus de 40 mm.

Sur la base du type de fermeture, le marché des tubes pharmaceutiques pliables en aluminium est segmenté en bouchons rabattables, bouchons à support, bouchons à bec verseur, bouchons fez et autres.

Sur la base de l’application, le marché des tubes pliables en aluminium pharmaceutiques est segmenté en produits pharmaceutiques, cosmétiques et de soins personnels, et alimentaires et industriels.

Analyse au niveau du pays des tubes pliables en aluminium pour le marché pharmaceutique

Le marché mondial Tubes pliables en aluminium pour produits pharmaceutiques est analysé et des informations et tendances sur la taille du marché par pays, type, type de fermeture, application et canal de distribution mentionnés ci-dessus sont fournies.

Les pays couverts par le rapport de marché Tubes pliables en aluminium pour produits pharmaceutiques sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe, la Chine, Japon, Inde, Corée, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, reste du Moyen-Orient et Afrique ( Moyen-Orient et l’Afrique (MEA), le Brésil, l’Argentine et le reste de l’Amérique du Sud, une partie de l’Amérique du Sud.

L’Europe est en tête du marché des emballages tubulaires pliables en raison de la forte présence de pays émergents tels que le Royaume-Uni et l’Allemagne dans cette région. La région Asie-Pacifique devrait croître à un rythme important de 2022 à 2029 en raison de la croissance démographique dans les pays en développement, ce qui se reflète dans la clientèle croissante des cosmétiques dans la région.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Tubes pliables en aluminium pharmaceutique

Certains des principaux acteurs opérant dans le rapport sur le marché Tubes pliables en aluminium pour produits pharmaceutiques sont ALBEA, Amcor plc, CCL Industries, Constantia Flexibles, Avadhoot Tube Industries, ALLTUB, EPL Limited, Sonoco Products Company, Unette Corporation, Hoffmann Neopac AG, Unicep, We avoir PIONNIER. GROUP, MONTEBELLO PACKAGING, APackaging Group, Intrapac International LLC, LINHARDT, Auber Packaging Co., Ltd., VIVA HEALTHCARE PACKAGING, Berry Global Inc., GmbH, Accurate Surgical & Scientific Instruments Corporation, Summit Medical Group, Network Medical Products Ltd., Lohmann & Rauscher GmbH & Co. KG, Boston Scientific Corporation et autres.

