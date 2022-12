Les tendances et les opportunités du secteur du marché de la logistique tierce en Asie du Sud-Est enregistrent la croissance la plus élevée de 5,20%

Grâce à l’utilisation de solutions expertes et de capacités compétentes, un rapport de recherche sur le marché de la logistique tierce en Asie du Sud-Est a été généré pour l’entreprise. L’équipe DBMR dispose d’excellentes ressources dans les domaines de la recherche, de la collecte de données, du développement, de la consultation, de l’évaluation, de la conformité et des services réglementaires qui s’efforcent collectivement de formuler ce document. Ce rapport place clairement le marché au centre des informations sur le marché et de l’analyse du marché. Il aide à dessiner les stratégies de vente, de marketing et de promotion, ainsi qu’à comprendre les tendances de la dynamique des consommateurs et de la chaîne d’approvisionnement. Le rapport d’analyse du marché mondial de la logistique tierce en Asie du Sud-Est contient des données et des informations détaillées.

Un rapport influent sur le marché de la logistique tierce en Asie du Sud-Est traite des défis, des structures du marché, des opportunités, des forces motrices et du paysage concurrentiel de l’entreprise. Le rapport est offert avec un engagement solide et le meilleur prix aux clients. Avec une analyse logique des problèmes et la construction de modèles, ce rapport d’étude de marché aide les entreprises à prendre des décisions et à gérer le marketing des biens et services. Dans un marché en évolution rapide, les entreprises doivent opter pour un tel rapport d’étude de marché pour avoir une croissance commerciale efficace. Un bon mélange de connaissances de l’industrie, de solutions pratiques, de solutions de talents et de technologies de pointe a été utilisé dans le rapport crédible sur la logistique tierce en Asie du Sud-Est pour améliorer l’expérience client.

Analyse et aperçu du marché: marché mondial de la logistique tierce en Asie du Sud-Est

Le marché de la logistique tierce devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2021 à 2029. Data Bridge Market Research analyse que le marché croît avec un TCAC de 5,7% au cours de la période de prévision de 2021 à 2029 et devrait atteindre USD 572 236,11 millions d’ici 2029. L’augmentation du secteur du commerce électronique contribue à la croissance du marché de la logistique tierce partie.

La logistique tierce partie (3PL) est un service qui permet d’externaliser la logistique opérationnelle de l’entreposage jusqu’à la livraison et permet finalement de se concentrer sur le cœur de métier de l’entreprise. Les sociétés de logistique tierces fournissent un nombre varié de services en ce qui concerne la logistique de la chaîne d’approvisionnement, qui comprend le transport, l’entreposage, la cueillette et l’emballage, la prévision des stocks, l’exécution des commandes et l’expédition de fret.

Principaux acteurs mentionnés dans le rapport d’étude de marché sur la logistique tierce en Asie du Sud-Est :

United Parcel Service of America, Inc. (États-Unis)

DHL International GmbH (Allemagne)

FedEx (États-Unis)

XPO Logistics, Inc (États-Unis)

Kuehne+Nagel (Suisse)

Schenker SA (Allemagne)

DSV (Danemark)

Expeditors International de Washington, Inc. (États-Unis)

H. Robinson Worldwide, Inc. (États-Unis)

Nippon Express Co., Ltd. (Japon)

Toll Holdings Limited (Japon)

CJ Logistics Corporation (Corée du Sud)

Kintetsu World Express, Inc. (Japon)

Samudera Shipping Line Ltd (Singapour)

KERRY LOGISTICS NETWORK LIMITED (Hong Kong)

SINOTRANS Limited (Chine)

Hitachi Transport System, Ltd. (Japon)

Whitebox Singapour

International Press Softcom Limited (Singapour)

Lalamove (Malaisie)

Segmentation du marché de la logistique tierce partie en Asie du Sud-Est :

Un service

Gestion des transports internationaux (ITM)

Gestion des transports nationaux (DTM)

Entreposage

Traitement et distribution (WandD)

Transport sous contrat dédié (DCC) / transitaires

Services logistiques à valeur ajoutée (VALS)

Produit

Fret aérien

Fret maritime

Transport terrestre

Logistique contractuelle

Fournisseurs

Entreprises Intégrant et Proposant une Logistique Sous-traitée

Entreprise postale

Petits transitaires

Services de transport

Application

Expédition

Recevoir

Retour

Cueillette

Type d’entreprise

B2C

B2B

Une fonction

Gestion de la chaîne logistique

Gestion de la clientèle

Opérations en magasin

Stratégie et Planification

Marchandisage

Vertical

Commerce de détail et commerce électronique

Soins de santé

Automobile

Fabrication

Aéronautique et Défense

Électronique grand public

Semicon/Solaire

Autres

Segment géographique couvert dans le rapport :

Amérique du Nord (États-Unis et Canada)

Europe (Royaume-Uni, Allemagne, France et reste de l’Europe)

Asie-Pacifique (Chine, Japon, Inde et le reste de la région Asie-Pacifique)

Amérique latine (Brésil, Mexique et reste de l’Amérique latine)

Moyen-Orient et Afrique (CCG et reste du Moyen-Orient et Afrique)

Major Points Covered in TOC:

Market Overview: It incorporates six sections, research scope, significant makers covered, market fragments by type, Southeast Asia Third Party Logistics market portions by application, study goals, and years considered.

Market Landscape: Here, the opposition in the Worldwide Southeast Asia Third Party Logistics Market is dissected, by value, income, deals, and piece of the pie by organization, market rate, cutthroat circumstances Landscape, and most recent patterns, consolidation, development, obtaining, and portions of the overall industry of top organizations.

Profiles of Manufacturers: Here, driving players of the worldwide Southeast Asia Third Party Logistics market are considered dependent on deals region, key items, net edge, income, cost, and creation.

Market Status and Outlook by Region: In this segment, the report examines about net edge, deals, income, creation, portion of the overall industry, CAGR, and market size by locale. Here, the worldwide Southeast Asia Third Party Logistics Market is profoundly examined based on areas and nations like North America, Europe, China, India, Japan, and the MEA.

Application or End User: This segment of the exploration study shows how extraordinary end-client/application sections add to the worldwide Southeast Asia Third Party Logistics Market.

Market Forecast: Production Side: In this piece of the report, the creators have zeroed in on creation and creation esteem conjecture, key makers gauge, and creation and creation esteem estimate by type.

Résultats de la recherche et conclusion : il s’agit de l’un des derniers segments du rapport où les découvertes des enquêteurs et la fin de l’étude d’exploration sont données.

Principaux avantages du rapport :

Cette étude présente la représentation analytique de l’ industrie mondiale de la logistique tierce partie en Asie du Sud-Est ainsi que les tendances actuelles et les estimations futures pour déterminer les poches d’investissement imminentes.

Le rapport présente des informations relatives aux principaux moteurs, contraintes et opportunités, ainsi qu’une analyse détaillée de la part de marché mondiale de la logistique tierce partie en Asie du Sud-Est.

Le marché actuel est analysé quantitativement pour mettre en évidence le scénario de croissance du marché mondial de la logistique tierce en Asie du Sud-Est.

L’analyse des cinq forces de Porter illustre la puissance des acheteurs et des fournisseurs sur le marché.

Le rapport fournit une analyse détaillée du marché mondial de la logistique tierce partie en Asie du Sud-Est basée sur l’intensité concurrentielle et sur la façon dont la concurrence prendra forme dans les années à venir.

Le rapport sur le marché de la logistique tierce partie en Asie du Sud-Est répond aux questions suivantes:

Combien de revenus le marché Logistique tierce partie en Asie du Sud-Est générera-t-il d’ici la fin de la période de prévision?

Quel segment de marché devrait avoir la part de marché maximale ?

Quels sont les facteurs d’influence et leur impact sur le marché de la logistique tierce partie en Asie du Sud-Est?

Quelles régions contribuent actuellement à la part maximale du marché global de la logistique tierce partie en Asie du Sud-Est?

Quels indicateurs sont susceptibles de stimuler le marché de la logistique tierce partie en Asie du Sud-Est?

Quelles sont les principales stratégies des principaux acteurs du marché Logistique tierce partie en Asie du Sud-Est pour étendre leur présence géographique?

Quelles sont les principales avancées sur le marché de la logistique tierce partie en Asie du Sud-Est?

Comment les normes réglementaires affectent-elles le marché de la logistique tierce partie en Asie du Sud-Est?

