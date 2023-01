Les tendances et les opportunités du marché du contrôle de surveillance et de l’acquisition de données (SCADA) observent la croissance la plus élevée de 8,10% et les prévisions jusqu’en 2029

Les tendances et les opportunités du marché du contrôle de surveillance et de l’acquisition de données (SCADA) observent la croissance la plus élevée de 8,10% et les prévisions jusqu’en 2029

Les progrès continus de SCADA grâce aux efforts déployés par les acteurs du marché ont augmenté l’efficacité de ces systèmes. Le marché mondial du contrôle de surveillance et de l’acquisition de données (SCADA) était évalué à 9,30 milliards USD en 2021 et devrait atteindre 17,34 milliards USD d’ici 2029, enregistrant un TCAC de 8,10 % au cours de la période de prévision 2022-2029. Les logiciels devraient connaître une forte croissance dans le segment des offres en raison de la forte demande pour le service dans de nombreuses industries. Le rapport de marché organisé par l’équipe Data Bridge Market Research comprend une analyse approfondie par des experts, une analyse des importations / exportations, une analyse des prix, une analyse de la consommation de production et une analyse du pilon.

Le meilleur rapport sur le marché du contrôle de surveillance et de l’acquisition de données (SCADA) présente la liste des principaux concurrents et donne un aperçu de l’analyse stratégique de l’industrie des principaux facteurs affectant le marché. Les informations et données collectées sont testées et vérifiées par des experts du marché avant d’être transmises à l’utilisateur final. L’examen des principaux défis auxquels l’entreprise est actuellement confrontée et les défis futurs probables auxquels l’entreprise pourrait être confrontée tout en opérant sur ce marché sont également pris en compte. Le rapport gagnant sur le contrôle de surveillance et l’acquisition de données (SCADA) a été préparé avec l’expérience d’une équipe compétente et inventive. Cela permet d’avoir une bonne idée de l’évolution des mouvements de l’industrie avant les concurrents.

Les caractéristiques ou paramètres du marché inclus dans le meilleur rapport de contrôle de surveillance et d’acquisition de données (SCADA) aident à mener l’entreprise vers le développement et le succès. Ce rapport marketing fiable comprend une recherche globale sur les conditions actuelles de l’industrie, le potentiel du marché dans le présent et les perspectives futures sous différents angles. Le rapport fournit des connaissances et des informations complètes sur le paysage du marché en évolution rapide, ce qui existe déjà sur le marché, les tendances futures ou les attentes du marché, l’environnement concurrentiel et les stratégies des concurrents qui aident à planifier des stratégies pour cette industrie avec laquelle il est possible de surpasser les concurrents.

Les principaux acteurs clés opérant sur le marché du contrôle de surveillance et de l’acquisition de données (SCADA) comprennent:

ABB (Suisse), Schneider Electric (France), GENERAL ELECTRIC (États-Unis), Capula Ltd. (Royaume-Uni), Emerson Electric Co. (États-Unis), Rockwell Automation Inc. (États-Unis), Siemens (Allemagne), OMRON Corporation (Allemagne) , Yokogawa Electric Corporation (Japon), Progea srl ​​(Italie), Willowglen Systems (Canada), TOSHIBA CORPORATION (Japon), Mitsubishi Electric Corporation (Japon), Fuji Electric Co. Ltd. (Japon), Hitachi Ltd. (Japon), Azbil Corporation (Japon), ELYNX TECHNOLOGIES LLC (États-Unis), Schweitzer Engineering Laboratories Inc. (États-Unis), Inductive Automation LLC (États-Unis), Valmet (Finlande), Enbase LLC, Ing. (États-Unis), Punzenberger COPA-DATA GmbH (Autriche), entre autres

Segments de marché clés :

Offre

Matériel

Logiciel

Prestations de service

Composant

Interface homme-machine (IHM)

Terminal distant (RTU)

Contrôleur logique programmable (PLC)

Système de communication

Autres

Type de déploiement

Sur site

Nuage

Utilisateur final

Process Industry

Chemicals

Pharmaceuticals

Food and beverages

Oil and gas

Discrete Manufacturing

Semiconductor and Electronics

Automotive

Others

Utilities

Power

Water and wastewater

Transportation

Telecommunications

Supervisory Control and Data Acquisition (SCADA) Market, By Region:

North America (USA, Canada and Mexico)

(USA, Canada and Mexico) Europe (Germany, France, the United Kingdom, Netherlands, Russia, Italy and Rest of Europe)

(Germany, France, the United Kingdom, Netherlands, Russia, Italy and Rest of Europe) Asia-Pacific (China, Japan, Australia, New Zealand, South Korea, India and Southeast Asia)

(China, Japan, Australia, New Zealand, South Korea, India and Southeast Asia) South America (Brazil, Argentina, Colombia, rest of countries etc.)

(Brazil, Argentina, Colombia, rest of countries etc.) Middle East and Africa (Saudi Arabia, United Arab Emirates, Israel, Egypt, Nigeria and South Africa)

Avantages clés:

Cette recherche offre une analyse complète des tendances actuelles, des projections et de la dynamique pour les années, dans le but d’aider à l’identification des opportunités de marché actuelles.

Les revenus du marché individuel des principaux pays de chaque zone sont cartographiés.

La recherche examine les circonstances du marché Contrôle de surveillance et acquisition de données (SCADA) sur une base régionale et pays par pays.

Les principaux acteurs du marché Contrôle de surveillance et acquisition de données (SCADA) ont été identifiés.

Pour comprendre l’environnement concurrentiel à travers les zones géographiques, cette étude évalue le paysage concurrentiel et procède à une analyse de la chaîne de valeur.

Une analyse approfondie de la segmentation du marché Contrôle de surveillance et acquisition de données (SCADA) au sein du marché a été proposée, ce qui devrait contribuer aux opportunités de marché actuelles.

