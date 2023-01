Les tendances et les opportunités du marché des fils et câbles enregistrent la croissance la plus élevée de 6,95% et les prévisions jusqu’en 2028

La taille du marché mondial des fils et câbles est évaluée à 380,49 milliards USD d’ici 2028 et devrait croître à un taux de croissance annuel composé de 6,95% au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. Le rapport Data Bridge Market Research sur les fils et câbles fournit une analyse et des informations sur les différents facteurs qui devraient prévaloir tout au long de la période de prévision tout en fournissant leurs impacts sur la croissance du marché.

Les principaux acteurs clés opérant sur le marché des fils et câbles comprennent:

Fujikura Ltd., Corning Incorporated, HENGTONG GROUP CO., LTD., STL TECH, FURUKAWA ELECTRIC CO., LTD., Prysmian Group, II-VI Incorporated, General Cable Technologies Corporation, Futong Group, Folan, Sumitomo Electric Industries, Ltd. , TPC Wire & Cable Corp, Nexans, Southwire Company, LLC, Finolex Cables Ltd., Reflex Photonics Inc., LEONI AG, Tata Communications., Belden Inc. et Marlin Steel Wire Products LLC

Segments de marché clés :

Le segment de l’installation du marché des fils et câbles est segmenté en aérien et souterrain.

Sur la base de la tension, le marché des fils et câbles est segmenté en basse tension, moyenne tension, haute tension et très haute tension.

Le marché des fils et câbles est segmenté sur la base des matériaux en cuivre, aluminium et verre.

Sur la base de l’utilisateur final, le marché des fils et câbles est segmenté en aérospatiale et défense, automobile, bâtiment et construction, pétrole et gaz, énergie et électricité, informatique et télécommunications et autres. Le bâtiment et la construction ont en outre été segmentés en résidentiel et commercial.

Marché des fils et câbles, par région:

Amérique du Nord (États-Unis, Canada et Mexique)

Europe (Allemagne, France, Royaume-Uni, Pays-Bas, Russie, Italie et reste de l’Europe)

Asie-Pacifique (Chine, Japon, Australie, Nouvelle-Zélande, Corée du Sud, Inde et Asie du Sud-Est)

Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Colombie, autres pays, etc.)

Moyen-Orient et Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Israël, Égypte, Nigéria et Afrique du Sud)

Key Benefits:

This research offers a comprehensive analysis of current trends, projections, and dynamics for the years, with the goal of assisting in the identification of current market opportunities.

The individual market revenue of the major countries in each area is mapped.

The research examines the Wire and Cable Market circumstances on a regional and country-by-country basis.

The Wire and Cable Market’s major participants have been identified.

To understand the competitive environment across geographies, this study assesses the competitive landscape and conducts a value chain analysis.

Une analyse approfondie de la segmentation du marché Fils et câbles au sein du marché a été proposée, ce qui devrait contribuer aux opportunités de marché actuelles.

