Les tendances émergentes du marché européen des dispositifs de gestion de la douleur généreront de nouvelles opportunités de croissance d’ici 2027 : en savoir plus sur les principaux acteurs clés – Pfizer Inc, Abbott, Smith Group Plc., Medtronic, BD

Selon un nouveau rapport d’étude de marché « Europe Pain Management Devices Market » par application de composant, mode de déploiement, vertical et prévision régionale jusqu’en 2027 publié par Business Market Insights, le marché européen des appareils de gestion de la douleur devrait atteindre 3 804,26 millions de dollars d’ici 2027. de 2 031,40 millions de dollars américains en 2019. Le marché devrait croître avec un TCAC de 8,3 % de 2020 à 2027.

Le rapport couvre les perspectives concurrentielles détaillées, y compris la part de marché et les profils des entreprises des principaux acteurs opérant sur le marché mondial. Les principaux acteurs présentés dans le rapport incluent Pfizer Inc, Abbott, Smith Group Plc., Medtronic, BD

Demander des exemples de pages @

https://www.businessmarketinsights.com/sample/TIPRE00013265

« La gestion de la douleur est un segment des sciences médicales, qui soulage la souffrance des patients souffrant de douleur chronique. Elle est différente de la douleur aiguë car la douleur aiguë a un début d’action soudain, alors que la douleur chronique persiste plus longtemps, ce qui nécessite sa prise en charge. Les dispositifs de gestion de la douleur sont des dispositifs médicaux utilisés dans la gestion de différents types de douleur, comme la douleur cancéreuse, la douleur diabétique, la douleur neuropathique, la douleur nociceptive, la douleur musculo-squelettique et autres. Les stimulateurs de la moelle épinière, les pompes à perfusion analgésiques, les dispositifs de stimulation nerveuse électrique transcutanée et les dispositifs d’ablation sont divers types de dispositifs de gestion de la douleur disponibles sur le marché.

Avec COVID-19, l’ensemble de la main-d’œuvre a connu une transition vers le travail à distance, ouvrant la voie à la solution Europe Pain Management Devices et aux produits matériels. La réduction du temps et des coûts de déplacement, l’importance d’impliquer les employés dans la détermination des objectifs stratégiques et le besoin croissant de salles de réunion virtuelles ont globalement augmenté les dépenses des entreprises pour les solutions Europe Pain Management Devices.

Ce rapport fournit :

1) Un aperçu du marché pour le marché européen des dispositifs de gestion de la douleur et des technologies associées.

2) Analyses des tendances du marché des dispositifs de gestion de la douleur en Europe, avec des données de 2018, des estimations pour 2019 et 2020 et des projections des taux de croissance annuels composés (TCAC) jusqu’en 2027.

3) Identifications de nouvelles opportunités de marché et plans promotionnels ciblés pour le marché européen des dispositifs de gestion de la douleur

4) Discussion sur la recherche et le développement, et la demande de nouveaux produits et de nouvelles applications.

5) Profils d’entreprise complets des principaux acteurs de l’industrie.

Commandez une copie de ce rapport à

https://www.businessmarketinsights.com/buy/single/TIPRE00013265

À propos de nous:

Business Market Insights est une plate-forme d’études de marché qui fournit un service d’abonnement aux rapports de l’industrie et des entreprises. Notre équipe de recherche possède une vaste expertise professionnelle dans des domaines tels que l’électronique et les semi-conducteurs ; Aérospatial et Défense; Automobile et transport ; Énergie et électricité ; Soins de santé; fabrication et construction ; Nourriture et boissons ; produits chimiques et matériaux ; et technologie, médias et télécommunications.

Nous contacter:

Aperçu du marché des entreprises

Téléphone : +442081254005

Identifiant de messagerie : sales@businessmarketinsights.com

https://www.businessmarketinsights.com/

https://www.linkedin.com/company/business-market-insights/