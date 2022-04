Les tendances du marché des produits chimiques pour champs pétrolifères devraient atteindre 32,30 milliards de dollars d’ici 2028 | Rapports et données

Le marché des produits chimiques pour champs pétrolifères devrait atteindre 32,30 milliards de dollars d’ici 2028, selon un nouveau rapport de Reports and Data. Au cours des dernières années, le paysage énergétique mondial a considérablement changé en raison des avancées technologiques dans la récupération des ressources en hydrocarbures non conventionnels telles que le pétrole étanche et le gaz de schiste. Un certain nombre de recherches ont été menées pour examiner les impacts de l’extraction et de la production d’hydrocarbures non conventionnels sur les eaux de surface, les eaux souterraines et la qualité de l’air local. L’extraction et l’utilisation de ces hydrocarbures non conventionnels soulèvent des inquiétudes quant à leur contribution à la chimie atmosphérique et au changement climatique mondial. Néanmoins, leur application dans des opérations telles que le forage, la production, la cimentation, le reconditionnement et l’achèvement devrait stimuler la demande de produits chimiques pour champs pétrolifères.

Les facteurs clés de la croissance des revenus du marché mondial sont la croissance rapide de l’industrie des matériaux et de la chimie, l’utilisation croissante de parfums, de savons et d’une large gamme de matières premières dans divers secteurs tels que la santé et la pharmacie, l’alimentation et les boissons, l’agriculture et le papier. Selon le type, le segment de type 1 devrait enregistrer la plus forte croissance des revenus au cours de la période de prévision en raison de la sensibilisation croissante à l’énergie verte et de l’adoption croissante de produits écologiques et biodégradables.

Les principaux participants sont : BASF SE (Allemagne), Lubrizol Corporation (États-Unis), AkzoNobel NV (Pays-Bas), The Dow Chemical Company (États-Unis), Schlumberger (États-Unis), Halliburton (États-Unis), Kemira Oyj (Finlande) et Clariant (Suisse), Nalco (États-Unis) et Baker Hughes Incorporated. (États-Unis)

La région Asie-Pacifique devrait enregistrer le TCAC des revenus le plus rapide entre 2021 et 2028. La croissance rapide des revenus est attribuée à des facteurs tels que l’augmentation des investissements dans les activités de recherche et développement, la croissance rapide du secteur industriel et du secteur du bâtiment et de la construction et la forte demande de matières premières dans divers secteurs.

Le Mexique connaîtra une hausse significative évaluée à 1,6 milliard de dollars en 2023. La demande mondiale de pétrole augmente fortement, en particulier en Inde et en Chine. En outre, on s’attend à ce que la demande de pétrole dans les marchés émergents continue de croître à un rythme remarquable. De plus, la croissance notable du gaz de schiste a non seulement changé le paysage énergétique aux États-Unis, mais aussi dans le monde, comme la concurrence avec le charbon dans la production d’électricité et la réorientation de la croissance récente de l’approvisionnement en gaz naturel liquéfié (GNL) vers l’Europe et l’Asie. .

En 2015, la production mondiale de pétrole offshore, qui comprenait les condensats de location et les liquides de gaz d’hydrocarbures provenant de projets en eau profonde, a atteint 9,3 millions de barils par jour. La production en eau profonde a augmenté de 25 % par rapport à près de 7 millions de barils par jour il y a dix ans.

Les progrès de la technologie de forage, des équipements de positionnement dynamique et des unités flottantes de production et de forage ont rendu réalisables des perspectives auparavant inaccessibles. C’est l’un des principaux aspects qui déclenche la croissance du marché des produits chimiques pour champs pétrolifères. Néanmoins, les projets en eaux profondes nécessitent plus d’investissements et de temps que les projets en eaux peu profondes ou à terre.

Aux fins de ce rapport, Reports and Data a segmenté la base du marché mondial des produits chimiques pour champs pétrolifères en produit, emplacement, applications et région:

Produit (chiffre d’affaires, millions USD ; 2018-2028)

Inhibiteurs

Désémulsifiants

Modificateurs de rhéologie

Réducteurs de friction

Biocides,

Tensioactifs

Moussants

Autres

Emplacement (Revenus, millions USD ; 2018-2028)

À terre

Offshore

Demandes (Revenus, millions USD ; 2018-2028)

Forage & Cimentation

Récupération améliorée du pétrole

Production

Bien stimuler

Reconditionnement et achèvement

Régional (Revenus, millions USD ; 2018-2028)

Amérique du Nord

L’Europe ×

Asie-Pacifique

Moyen-Orient et Afrique

Amérique latine

Merci d’avoir lu notre rapport. Pour en savoir plus sur la personnalisation ou toute question sur le contenu du rapport, veuillez nous contacter et notre équipe veillera à ce que le rapport soit adapté à vos besoins.

