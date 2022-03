Les tendances du marché des microsphères devraient atteindre 10,24 milliards USD d’ici 2027, selon des rapports et des données

Le marché des microsphères devrait atteindre 10,24 milliards USD d’ici 2027, selon un nouveau rapport de Reports and Data. On s’attend à ce que les propriétés structurelles supérieures des microsphères, la croissance et la modernisation, ainsi que la demande accrue des applications existantes et émergentes stimulent la demande de microsphères à l’échelle mondiale. Le besoin croissant de systèmes avancés d’administration de médicaments et de transporteurs de médicaments au cours de la période de prévision devrait être un facteur important dans la croissance des microsphères. La demande croissante du secteur des peintures et des revêtements en raison de leurs différentes capacités, notamment l’amélioration de la qualité des revêtements solides et la conservation des propriétés d’écoulement, est également l’un des facteurs qui stimulent le marché.

Les microsphères sont utilisées dans les dispositifs médicaux, qui sont faits de verre, de polymères et de céramiques comme traceurs et particules. Ils sont également utilisés dans la recherche et la production de dispositifs médicaux en raison de leur disponibilité dans une large gamme de couleurs avec une opacité contrôlée, une distribution granulométrique, une fluorescence, une charge électrostatique et une gravité spécifique. L’augmentation des nouveaux projets de construction d’hôpitaux ainsi que la demande d’équipements médicaux stimuleraient la croissance du marché.

La demande croissante dans d’autres applications telles que les cosmétiques et les soins personnels, le pétrole et le gaz et les sciences de la vie devrait alimenter la croissance du marché au cours de la période de prévision. L’amélioration de l’application des soins, la diminution de la toxicité et la facilité d’utilisation des microsphères ont entraîné une augmentation de la demande des consommateurs. Ils sont légers, portables et hautement compressifs et sont donc utilisés dans la fabrication d’élastiques, de plastiques, d’acier, d’automobiles, de soins de beauté et de produits de soins personnels. Ils sont souvent utilisés pour produire des boues liquides et de béton à faible densité pour l’extraction de pétrole et de gaz. En outre, de nombreuses applications sont identifiées dans les secteurs de l’aviation, de l’aérospatiale, de la défense et de la construction.

La fluctuation des prix des matières premières et les dépenses massives de R&D devraient sérieusement entraver la croissance de la demande.

Les principaux participants incluent AkzoNobel Expancel , Chase Corporation, Trelleborg AB, Mo SCI Corporation, Momentive Performance Materials Inc., Sigmund Linder GmbH, Potters Industries LLC, 3M Company, Luminex Corporation et Matsumoto Yushi -Seiyaku Co. Ltd., entre autres.

Aperçu du marché:

L’industrie des produits chimiques et des matériaux produit une grande variété de produits consommés quotidiennement par des personnes à travers le monde. Alors que plusieurs produits, à savoir les détergents, les parfums, les savons et autres sont achetés directement par les consommateurs, les autres sont utilisés comme ingrédients pour fabriquer de nombreux produits. Par exemple, en Europe, près de 70 % des produits chimiques fabriqués sont utilisés pour fabriquer d’autres produits. L’industrie utilise une large gamme de matières premières allant du pétrole, des minéraux, de l’air et autres. Avec une concurrence croissante entre les acteurs de l’industrie, l’innovation reste essentielle pour découvrir de nouvelles voies pour répondre aux besoins des consommateurs sophistiqués, exigeants et soucieux de l’environnement.

La compétitivité au sein de l’industrie chimique et parmi les produits chimiques, l’industrie chimique consacre des sommes importantes à la recherche, en particulier dans les pays hautement industrialisés, ce qui favorisera la taille du marché dans les années à venir.

D’autres conclusions clés du rapport suggèrent

Les applications médicales ont dominé le marché et représentaient 21,5 % du marché total en 2019. L’évolution rapide du système d’administration de médicaments devrait stimuler le marché dans le segment médical au cours de la période de prévision.

Un facteur clé de la croissance du marché dans les industries pharmaceutiques et médicales en plein essor est le développement des produits biopharmaceutiques, les microsphères gagnent en popularité pour l’ingénierie des tissus osseux et la radioembolisation pour traiter le cancer du foie.

L’Amérique du Nord est devenue le premier marché, suivie de l’Europe. La croissance du secteur de la santé, principalement en raison de l’augmentation de la population âgée ainsi que du nombre de fabricants nationaux dans la région soutenus par les directives gouvernementales, stimulera la croissance du marché.

En Asie-Pacifique, le segment de la construction a conquis le marché. Avec l’urbanisation et l’industrialisation croissantes, la région a un excellent potentiel de croissance dans un avenir proche et devrait croître de 2019 à 2027 à un TCAC estimé à 9,4 %.

Aux fins de ce rapport, les rapports et les données ont segmenté le marché mondial des microsphères en fonction du matériau, du type, de l’application et de la région :

Perspectives matérielles (chiffre d’affaires, milliards USD ; 2017-2027)

Verre

Polymère

Céramique

Cendres volantes

Métallique

Type Outlook (Revenus, milliards USD ; 2017-2027)

Creux

Solide

Perspectives des applications (Revenus, milliards USD ; 2017-2027)

Automobile

Technologie médicale

Composites de construction

Sciences de la vie et biotechnologie

Peintures et revêtements

Cosmétique % Soins personnels

Gaz de pétrole

Aérospatial

Perspectives régionales (chiffre d’affaires, milliards USD ; 2017-2027)

Amérique du Nord

L’Europe ×

Asie-Pacifique

AEM

l’Amérique latine

Merci d’avoir lu notre rapport. Pour en savoir plus sur la fonction de personnalisation, veuillez nous contacter et notre équipe s’assurera que le rapport est personnalisé selon vos besoins.

