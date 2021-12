Les tendances du marché des conduits d’air CVC estiment une demande élevée d’ici 2028

Le marché des conduits d’air CVC était évalué à 13 213,7 millions de dollars US en 2021 et devrait atteindre 17 502,6 millions de dollars US d’ici 2028 ; il devrait croître à un TCAC de 4,1% de 2021 à 2028.

Le rapport vise à fournir une vue à 360 degrés du marché en termes de technologie de pointe, de développements clés, de moteurs, de contraintes et de tendances futures avec une analyse d’impact de ces tendances sur le marché à court, moyen et long terme. terme au cours de la période de prévision. En outre, le rapport couvre également le profilage des principaux acteurs avec une analyse SWOT détaillée, des faits financiers et des développements clés de produits/services au cours des trois dernières années.

Principaux acteurs clés dominants :

Tin Man Sheet Metal Fabrication, LLC

Fabricants de métaux Hennemuth

Vagues Aircon Pvt. Ltd.

DuctSox

Lindab

Systèmes de conduits clé en main

Fabrication M&M

SetDuct

Conduit américain

V.K. Acier

Groupe d’isolateurs Lapp

Avec l’adoption croissante de bâtiments verts dans le pays comme les États-Unis, le Canada, l’Allemagne, le Royaume-Uni, la Chine et d’autres et l’utilisation de méthodes de chauffage et de refroidissement géothermiques en raison de l’augmentation de la demande de systèmes CVC. Les avantages associés à la technologie des bâtiments verts, tels qu’une plus grande efficacité énergétique, une empreinte carbone réduite et un impact réduit sur l’environnement, attirent de nombreux architectes et gouvernements des secteurs résidentiel et commercial pour mettre en œuvre cette technologie. Ce facteur catalyse la demande de systèmes CVC, ce qui stimule par la suite le marché des conduits d’air CVC. De plus, les bâtiments commerciaux verts recherchent un volume accru de systèmes CVC respectueux de l’environnement pour réduire leur dépendance aux produits pétroliers.

L’étude effectue une analyse SWOT pour évaluer les forces et les faiblesses des principaux acteurs du marché des conduits d’air HVAC. En outre, le rapport procède à un examen approfondi des conducteurs et des contraintes opérant sur le marché. Le rapport évalue également les tendances observées sur le marché parent, ainsi que les indicateurs macro-économiques, les facteurs dominants et l’attrait du marché selon différents segments. Le rapport prédit également l’influence de différents aspects de l’industrie sur les segments et les régions du marché CVC Air Duct.

La recherche sur le marché HVAC Air Duct se concentre sur l’extraction de données précieuses sur les poches d’investissement, les opportunités de croissance et les principaux fournisseurs du marché pour aider les clients à comprendre les méthodologies de leurs concurrents. La recherche segmente également le marché des conduits d’air HVAC en fonction de l’utilisateur final, du type de produit, de l’application et de la démographie pour la période de prévision 2020-2028. Une analyse complète des aspects critiques tels que les facteurs d’impact et le paysage concurrentiel est présentée à l’aide de vital ressources, telles que des graphiques, des tableaux et des infographies.

