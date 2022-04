Les tendances du marché des alliages maîtres à base d’aluminium devraient atteindre 260,7 millions USD d’ici 2028 | Rapports et données

Le marché des alliages maîtres à base d’aluminium devrait atteindre 260,7 millions USD d’ici 2028, selon un nouveau rapport de Reports and Data. Certaines caractéristiques associées à ce type d’alliage mère ont entraîné l’expansion de son marché. L’association de caractéristiques telles que la résistance à la corrosion, la légèreté, le rend applicable dans diverses industries comme l’industrie du bâtiment et de la construction et l’industrie automobile. La présence de ces caractéristiques dans l’alliage maître à base d’aluminium a non seulement entraîné sa diversité d’applications, mais elle a également contribué à la croissance du marché du secteur. De plus, dans ce type d’alliage mère, on observe une faible perte à la fusion et une faible consommation d’énergie. La présence de ces caractéristiques dans l’alliage principal à base d’aluminium se traduit par sa préférence accrue parmi les fabricants ainsi que les acheteurs, stimulant la croissance du marché. .

Les principaux participants sont : Aida Alloys, Huazhong Aluminium, Jiangxi Hongke Special Alloys, XZ Huasheng , Minex Metallurgical, Nanjing Yunhai Special Metals, Hebei Sitong New Metal Material, AMG, SLM et Xuzhou Huatian Metal Flux

En plus des avantages mentionnés ci-dessus associés aux alliages maîtres à base d’aluminium, sa compatibilité avec différents matériaux de base a également entraîné sa préférence accrue par rapport à d’autres alternatives. La présence de ce trait a un impact positif sur le taux de croissance de l’industrie. Ces dernières années, les progrès technologiques de l’industrie en ce qui concerne son processus de fusion ont entraîné l’amélioration de nouvelles techniques de fusion telles que la technologie par induction. La technologie de fusion par induction est économe en énergie et facilement gérable par rapport aux autres méthodes traditionnelles de fusion. Ces avancées technologiques ont un impact positif sur le secteur.

Dans le contexte de la région, l’Asie-Pacifique est en tête du marché. Les facteurs qui ont abouti à sa domination du marché sont une amélioration de l’industrie automobile, l’expansion de l’industrie du bâtiment et de la construction et la présence d’acteurs clés de l’industrie automobile dans cette région.

Aperçu du marché:

Les entreprises impliquées dans la découverte, la production et le traitement des ressources brutes sont classées dans le secteur des matériaux de base. L’exploitation minière et l’affinage des métaux, les produits chimiques et les produits forestiers font tous partie de cette industrie.

Les entreprises qui fournissent la majorité des matériaux nécessaires à la construction se retrouvent dans ce secteur. Par conséquent, les entreprises et leurs actions sont sensibles aux changements de cycle économique. Lorsque l’économie est robuste, ils ont tendance à prospérer.

D’autres conclusions clés du rapport suggèrent

Le marché des alliages maîtres à base d’aluminium détenait une part de marché de 127,7 millions USD en 2018. Il devrait croître à un taux de 7,4 % au cours de la période de prévision.

Dans le type de produit, on peut observer que les durcisseurs dominent le marché. En 2018, le segment a généré le chiffre d’affaires le plus élevé de 53,64 millions USD. Il est prévu d’observer un taux de croissance stable de 7,4% au cours de la période de prévision. Le fait que ce type d’alliage mère soit généralement utilisé pour renforcer un alliage a contribué à ses revenus générés.

En ce qui concerne les matières premières, l’aluminium détient la plus grande part de marché qui a généré 97,1 millions USD en 2018 avec un taux de croissance de 7,5% au cours de la période de prévision. Comme ce type d’alliage est principalement utilisé dans l’industrie automobile qui exige que le composant soit léger et résistant à la corrosion, il en résulte une utilisation optimisée de l’élément dans ce type d’alliage.

Dans la technologie utilisée dans le processus de fusion de l’alliage maître à base d’aluminium, le segment de l’induction devrait observer le taux de croissance le plus élevé de 8,1 % au cours de la période de prévision. Il devrait occuper 37% du marché d’ici 2028. Des facteurs tels que l’efficacité énergétique et les complications limitées dans sa gestion contribueraient à son taux de croissance.

Dans le canal de vente utilisé pour ce marché, le segment des ventes directes peut être considéré comme le leader du marché qui a généré 116,2 millions USD en 2018 avec un taux de croissance plus élevé de 7,5 % au cours de la période de prévision. La préférence des acheteurs pour recevoir le produit par le biais d’un contrat entre les producteurs de métaux et les acheteurs a permis à ce segment de dominer le marché.

En ce qui concerne la gestion des applications du cristal, le segment de la structure peut être considéré comme le leader du marché qui a généré le chiffre d’affaires le plus élevé de 61,3 millions USD en 2018 avec un taux de croissance de 7,6 % au cours de la période de prévision. Le fait que l’alliage maître à base d’aluminium soit principalement utilisé pour renforcer l’alliage et gérer la structure cristalline, cela a entraîné les revenus générés par ce segment.

Dans le contexte des utilisateurs finaux, l’industrie automobile domine le marché qui occupait 35% du marché en 2018. Le segment devrait avoir un taux de croissance de 7,7% au cours de la période de prévision. Des avantages tels que la légèreté, la résistance à la corrosion et l’efficacité énergétique sont obtenus dans les automobiles en raison de l’application de ce type d’alliage maître qui se traduit par son application étendue et sa domination du marché de ce segment.

En ce qui concerne la région, l’Asie-Pacifique peut être considérée comme occupant la plus grande part de marché qui a généré le chiffre d’affaires le plus élevé de 42,1 millions USD en 2018 avec un taux de croissance de 7,8% au cours de la période de prévision. Des facteurs tels que l’expansion de l’industrie automobile dans cette région, la présence d’acteurs clés de l’industrie automobile et les développements dans l’industrie du bâtiment et de la construction ont entraîné la domination du marché de cette région.

Pour les besoins de ce rapport, les rapports et les données ont segmenté le marché mondial des alliages maîtres à base d’aluminium en fonction du type de produit, des matières premières, de la technologie, du canal de vente, des domaines d’application, des utilisateurs finaux et de la région :

Perspectives du type de produit (volume, kilotonnes ; revenus, millions USD ; 2020-2028)

Raffineurs de grains

Durcisseurs

Modificateurs

Béryllium-Aluminium

Domaines d’application Type Perspectives (Volume, Kilo Tonnes ; Chiffre d’affaires, Millions USD ; 2020-2028)

Gestion de la structure cristalline

Simplification de la technique de fabrication

Ajustement de composition

Perspectives des utilisateurs finaux (volume, kilotonnes ; revenus, millions USD ; 2020-2028)

Industrie du bâtiment et de la construction

Industrie automobile

Industrie de l’emballage

Secteur énergétique

Autres

Perspectives régionales (volume, kilotonnes ; revenus, millions USD ; 2020-2028)

Amérique du Nord

L’Europe ×

Asie-Pacifique

AEM

Amérique latine

Merci d’avoir lu notre rapport. Pour en savoir plus sur la personnalisation ou toute question sur le contenu du rapport, veuillez nous contacter et notre équipe veillera à ce que le rapport soit adapté à vos besoins.

