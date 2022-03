Les tendances du marché des agents de réduction de la traînée devraient atteindre 2,24 milliards USD d’ici 2027, selon des rapports et des données

Selon l’analyse actuelle des rapports et des données, le marché mondial des DRA était évalué à 930,4 millions USD en 2019 et devrait atteindre 2,24 milliards USD d’ici 2028, à un TCAC de 10,2 %. L’étude segmente le marché mondial des DRA en fonction du type de produit, du produit, de l’application et de l’utilisation finale. La recherche examine de plus près les principaux facteurs déterminants responsables de ce TCAC de 10,2 %. L’étude analyse également la part de marché de chaque région, entreprise et produit. Le rapport présente également les contraintes, les opportunités, les menaces, les défis et les opportunités d’investissement qui prévalent sur le marché.

Les agents réducteurs de traînée sont des additifs dans tous les pipelines ou conduits qui réduisent la perte de pression par frottement pendant l’écoulement du fluide. Ils sont le plus souvent utilisés dans les oléoducs pour augmenter la capacité du pipeline en réduisant les turbulences et en permettant au pétrole de s’écouler plus efficacement, permettant ainsi au pétrole d’être pompé à des pressions plus basses, ce qui permet d’économiser de l’énergie et de l’argent.

Recevez un exemple de copie du rapport sur le marché mondial des agents de réduction de traînée, visitez @ https://www.reportsanddata.com/sample-enquiry-form/2112

Principales entreprises :

Baker Hughes, Partow Ideh Pars., LiquidPower Specialty Products Inc., Oil Flux Americas, NuGenTec , Innospec , Lubrizol Specialty Products Inc., Sino Oil King Shine Chemical, Flowchem , National Petroleum Corporation et The Zoranoc Oilfield Chemical sont des acteurs dominants sur le marché et sont les entreprises considérées pour ce rapport.

L’essor des activités d’exploration pétrolière et gazière, la croissance des industries chimiques et des activités agricoles à travers le monde seront les principaux moteurs du marché. Les agents de réduction de traînée sont principalement utilisés pour réduire la perte de pression par frottement lors de l’écoulement de fluide dans n’importe quel conduit ou pipeline. Récemment, des recherches détaillées ont été menées sur le développement d’agents réducteurs de traînée pour le traitement des cellules tumorales et la réduction de la traînée du sang dans les artères et les veines, ce qui devrait stimuler davantage le marché.

Le marché de la DRA est qu’il dépend en grande partie d’autres industries comme la fracturation pétrolière et gazière, qui est son principal facteur de restriction. Cela implique que, à mesure que l’industrie pétrolière et gazière fluctue , le marché des DRA fluctue également. Étant donné que de nombreuses entreprises se tournent vers des pratiques respectueuses de l’environnement, l’industrie pétrolière et gazière devrait chuter, ce qui entravera ce marché.

Aperçu de l’industrie des agents de réduction de traînée

La croissance mondiale des revenus de l’industrie des matériaux et des produits chimiques peut être principalement attribuée à la demande croissante de biens de consommation essentiels, notamment les savons, les détergents et les produits de beauté et de soins personnels dans le monde entier, à la préférence croissante pour les matières premières durables et respectueuses de l’environnement et à l’utilisation croissante de produits chimiques et de produits de pointe. matières premières dans des secteurs tels que l’agriculture, l’alimentation et les boissons, les bâtiments et la construction, l’automobile, l’emballage et les industries manufacturières. Les autres principaux facteurs de croissance de cette industrie sont l’augmentation des niveaux de pollution, la sensibilisation accrue à l’environnement, l’utilisation croissante de produits chimiques et de matériaux technologiquement avancés et la demande croissante de matériaux organiques.

Pour identifier les principales tendances du secteur, cliquez sur le lien ci-dessous : https://www.reportsanddata.com/report-detail/drag-reducing-agent-market

D’autres conclusions clés du rapport suggèrent

Actuellement, le marché est estimé à 930,4 millions USD et devrait croître à un TCAC de 10,2 %, prévoyant une valorisation mondiale de 2,04 milliards USD en 2028.

Les principales forces motrices sont la croissance des expéditions pétrolières et gazières, le raffinage chimique et les activités agricoles. Toutes ces activités impliquent le passage d’une sorte de fluide à travers un tube où les DRA entrent en jeu. Il réduit la friction à l’intérieur du tuyau, permettant un écoulement efficace du fluide à travers ces tubes.

L’objectif principal et l’avantage des DRA sont qu’ils réduisent la perte de pression par frottement du pipeline en réduisant la turbulence dans l’écoulement. Il allège également les contraintes dans un pipeline, permettant globalement d’augmenter le débit à travers le pipeline. L’accélération du débit permet à l’opérateur d’économiser l’énergie de pompage car la pression nécessaire pour maintenir le débit est réduite, réduisant ainsi considérablement les coûts de gestion de l’énergie.

Les DRA sont extrêmement faciles à installer car ils sont injectés directement dans les produits du pipeline, à l’aide de pompes et de réservoirs d’injection et ne nécessitent donc pas de dépenses en capital importantes. Il réduit la friction, ayant ainsi une propriété de réduction de la chaleur. Il a été démontré que les pipelines qui utilisent des DRA ont des propriétés de transfert de chaleur inférieures, ce qui réduit le transfert de chaleur vers les pipelines environnants. Ainsi, l’utilisation de DRA rend les champs pétrolifères plus sûrs. Comme il a un faible coût et un rapport bénéfice élevé, la plupart des acteurs du domaine ont tendance à les installer.

Les DRA sont principalement utilisés sur le marché pétrolier en raison du nombre de pipelines utilisés dans l’industrie. Après le pétrole, il est principalement utilisé sur le marché du transport chimique.

Différents liquides nécessitent différentes forces de DRA. Plus le liquide est lourd, plus le DRA doit être fort. Le liquide le plus transporté dans l’industrie pétrolière est le pétrole brut lourd et nécessite une colle à haute viscosité, ce qui en fait le produit DRA le plus populaire.

L’Amérique du Nord a consommé environ 40,75 % d’agents réducteurs de traînée dans le monde, l’acteur clé étant les États-Unis, suivis de MEA, avec 27 000 tonnes consommées la même année.

L’Asie-Pacifique devrait être le leader mondial du marché du pétrole, du gaz et de la chimie, ce qui implique qu’elle serait également en tête en termes de consommation mondiale à l’avenir.

Le facteur de restriction le plus important est qu’il dépend en grande partie d’autres industries telles que la fracturation pétrolière et gazière, ce qui implique que ces industries fluctuent également sur le marché des DRA. Étant donné que de nombreuses entreprises se tournent vers des pratiques respectueuses de l’environnement, l’industrie pétrolière et gazière devrait chuter, entravant ainsi le marché des DRA.

Télécharger le résumé du rapport @ https://www.reportsanddata.com/download-summary-form/2112

Pour ce rapport, Reports and Data a segmenté le marché Agent de réduction de traînée en fonction de l’ingrédient, du type de produit, de l’application, de l’utilisation finale et de la région :

Type de produit (revenu en millions de dollars ; volume en tonnes, 2017-2027)

Colle haute viscosité

Colle à faible viscosité

Caoutchouc Latex

Perspectives d’application (revenu en millions de dollars ; volume en tonnes, 2017-2027)

Huile brute

Irrigation

Traitement du sang

Transport chimique

Autre application

Perspectives régionales (revenu en millions de dollars ; volume en tonnes, 2017-2027)

Amérique du Nord

L’Europe ×

Asie-Pacifique

Moyen-Orient et Afrique

l’Amérique latine

Demandez une copie personnalisée du rapport @ https://www.reportsanddata.com/request-customization-form/2112

Merci d’avoir lu notre rapport. Pour en savoir plus sur la personnalisation ou toute question sur le contenu du rapport, veuillez nous contacter et notre équipe veillera à ce que le rapport soit adapté à vos besoins.

Explorez les rapports et l’analyse principale des données du monde Industrie des matériaux et produits chimiques :

Tendances du marché du polyacrylamide @ https://www.reportsanddata.com/report-detail/polyacrylamide-market

Croissance du marché du recyclage du plastique @ https://www.reportsanddata.com/report-detail/plastic-recycling-market

Fabrication du marché des pigments d’aluminium @ https://www.reportsanddata.com/report-detail/aluminum-pigments-market

À propos des rapports et des données

Reports and Data est une société d’études de marché et de conseil qui fournit des rapports de recherche syndiqués, des rapports de recherche personnalisés et des services de conseil. Nos solutions se concentrent uniquement sur votre objectif de localiser, cibler et analyser les changements de comportement des consommateurs à travers les données démographiques, à travers les industries et aider les clients à prendre une décision commerciale plus intelligente. Nous proposons des études d’intelligence de marché garantissant des recherches pertinentes et factuelles dans de multiples secteurs, notamment la santé, la technologie, les produits chimiques, l’énergie et l’énergie. Nous mettons constamment à jour nos offres de recherche pour nous assurer que nos clients sont au courant des dernières tendances existantes sur le marché. Reports and Data dispose d’une base solide d’analystes expérimentés issus de domaines d’expertise variés.

Nous contacter:

Jean W

Responsable du développement commercial

Rapports et données | Web : www.reportsanddata.com

Ligne directe : +1-212-710-1370

Courriel : sales@reportsanddata.com

Lisez nos blogs innovants @ https://www.reportsanddata.com/blogs

Consultez nos prochains rapports de recherche @ https://www.reportsanddata.com/upcoming-reports