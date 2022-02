Les tendances du marché de l’imagerie hyperspectrale militaire estiment une forte demande d’ici 2021

Le rapport vise à fournir une vue à 360 degrés du marché en termes de technologie de pointe, de développements clés, de moteurs, de contraintes et de tendances futures avec une analyse d’impact de ces tendances sur le marché à court, moyen et long terme. terme au cours de la période de prévision. En outre, le rapport couvre également le profilage des principaux acteurs avec une analyse SWOT détaillée, des faits financiers et des développements clés de produits/services au cours des trois dernières années.

La technologie d’imagerie hyperspectrale militaire est attribuée à des capteurs robustes capables de détecter de grandes surfaces de la terre avec des résolutions spatiales, temporelles et spectrales exceptionnelles. Il s’agit d’une technologie de pointe utilisée efficacement dans diverses applications de télédétection militaire nécessitant le calcul de nombreux paramètres physiques de surfaces complexes et l’identification visuelle de matériaux similaires avec des marques spectrales subtiles dues à de telles caractéristiques.

Principaux acteurs clés dominants :

1. BAE Systems

2. Corning Incorporated

3. Elbit Systems Ltd.

4. Galileo Group, Inc.

5. Headwall Photonics, Inc.

6. Infrared Imaging, LLC

7. Leidos

8. Maxar Technologies

9. Raytheon Technologies

10. Surface Optics Corporation

L’adoption croissante des drones/véhicules aériens sans pilote (UAV) dans le secteur de la défense stimule la croissance du marché de l’imagerie hyperspectrale militaire. Cependant, les énormes coûts de mise en œuvre et de maintenance de la technologie d’imagerie hyperspectrale peuvent freiner la croissance du marché de l’imagerie hyperspectrale militaire. En outre, les développements technologiques dans les secteurs de l’aérospatiale et de la défense pour promouvoir l’utilisation de l’imagerie hyperspectrale militaire et cela devrait en outre créer des opportunités de marché pour le marché de l’imagerie hyperspectrale militaire au cours de la période de prévision.

L’étude effectue une analyse SWOT pour évaluer les forces et les faiblesses des principaux acteurs du marché de l’imagerie hyperspectrale militaire. En outre, le rapport procède à un examen approfondi des conducteurs et des contraintes opérant sur le marché. Le rapport évalue également les tendances observées sur le marché parent, ainsi que les indicateurs macro-économiques, les facteurs dominants et l’attrait du marché selon différents segments. Le rapport prédit également l’influence de différents aspects de l’industrie sur les segments et les régions du marché Imagerie hyperspectrale militaire.

La recherche sur le marché de l’imagerie hyperspectrale militaire se concentre sur l’extraction de données précieuses sur les poches d’investissement, les opportunités de croissance et les principaux fournisseurs du marché pour aider les clients à comprendre les méthodologies de leurs concurrents. La recherche segmente également le marché de l’imagerie hyperspectrale militaire en fonction de l’utilisateur final, du type de produit, de l’application et de la démographie pour la période de prévision 2020-2028. Une analyse complète des aspects critiques tels que les facteurs d’impact et le paysage concurrentiel est présentée à l’aide de vital ressources, telles que des graphiques, des tableaux et des infographies.

