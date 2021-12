Les technologies en évolution du marché des déchets en énergie (WTE) alimentent la croissance mondiale par les principaux acteurs clés : Waste Management Inc., Suez Environment S.A., C&G Environmental Protection Holdings

Research Insights annonce la disponibilité d’un nouveau rapport statistique dans son énorme base de données intitulée Marché mondial des déchets en énergie (WTE). Un nouveau rapport d’étude de marché fournit des données détaillées sur le marché mondial. Les chercheurs de ce rapport mettent en lumière le scénario de marché actuel, les records historiques ainsi que les prévisions de croissance du marché dans un avenir proche.

Le marché des déchets en énergie (WTE) devrait croître d’une valeur de +27700 millions de dollars US et à un TCAC de +7% au cours de la période de prévision 2020-2026.

Waste to Energy (WTE) est un terme utilisé pour définir de nombreuses technologies qui transforment les déchets non recyclables en formes d’énergie utilisables, notamment la chaleur, les combustibles et l’électricité. La valorisation énergétique des déchets peut résulter d’un certain nombre de procédures telles que l’incinération, la gazéification, la pyrolyse, la digestion anaérobie et la récupération des gaz d’enfouissement. De plus en plus conscient de la pollution de l’environnement et de la demande croissante d’énergie dans le monde en raison de l’épuisement rapide des sources d’énergie conservatrices, le marché mondial des déchets en énergie (WTE) perçoit une croissance florissante des progrès énergétiques pour la gestion des déchets.

Principaux acteurs clés :

Waste Management Inc., Suez Environment SA, C&G Environmental Protection Holdings, Constructions industrielles de la Méditerranée (CNIM), Babcock & Wilcox Enterprises, Inc., China Everbright International Limited, Covanta Energy Corporation, Abu Dhabi National Energy Company PJSC, Foster Wheeler AG , et Veolia Environnement. Ener-G Plc, Highmark Renewable et EcoCorp.

Une croissance substantielle de la consommation d’énergie couplée à une augmentation de l’accent mis sur la production d’énergie sur les sources d’énergie renouvelables est prévisible pour conduire le marché mondial des déchets en énergie (WTE) dans les prochaines années. Des programmes et des applications économiques pour réserver les déchets agricoles pour la production d’énergie sont inventés par les gouvernements du monde entier pour soutenir la source de gestion des déchets afin de produire et de rendre disponible une énergie propre tout en générant des revenus à partir de la gestion des déchets.

La demande croissante d’électricité ainsi que la dépendance croissante à l’égard des sources renouvelables pour produire de l’énergie en raison de la diminution des capitaux pétrochimiques sont susceptibles d’initier le marché des déchets à l’énergie au cours des années de prévision. La réduction des combustibles fossiles ainsi que l’amélioration des prix du pétrole brut devraient alimenter la nécessité de trouver des alternatives pétrolières pour la production d’électricité.

Le développement de l’incinération basé sur la technologie thermique aux États-Unis est largement utilisé pour améliorer l’énergie à partir des déchets. Les équipements d’incinération thermique rénovés peuvent remplacer les équipements vieillissants existants et subventionner la réduction des émissions de carbone. L’Europe était la principale région représentant la part la plus élevée du marché mondial des déchets en énergie. Augmentation de la croissance économique, on estime que les pays européens affichent une croissance vigoureuse sur le marché mondial des déchets en énergie (WTE) avec une croissance régulière. Dans la région Asie-Pacifique, la Chine et le Japon sont les deux pays clés qui génèrent une énorme demande pour la technologie des déchets en énergie.

L’étude propose également une analyse détaillée de la chaîne offre-demande du marché des déchets en énergie (WTE). Les industries qui offrent les plates-formes pour augmenter les performances des entreprises sont également analysées dans ce rapport de recherche. Dans la dernière section du rapport, les chercheurs se penchent sur plusieurs acheteurs, vendeurs et fabricants pour comprendre les différentes verticales des entreprises. Il explique le contour détaillé des paramètres importants tels que les produits, la taille, les partages, les utilisateurs finaux et les applications.

