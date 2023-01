Les statistiques du marché des bandes industrielles peuvent créer de nouvelles histoires de croissance dans les années à venir Tendances de l’industrie et prévisions des principaux acteurs jusqu’en 2029

Les rubans industriels sont couramment utilisés dans les industries de la machinerie lourde, de l’emballage et du masquage. Ce ruban est utilisé car il a une forte adhérence et peut résister à plus de pression que le ruban ordinaire. Ces bandes sont résistantes aux chocs et à l’eau et offrent une meilleure isolation que les bandes standard.

Le ruban adhésif en toile représente le plus grand segment de produits sur le marché des rubans industriels en raison de sa durabilité, de sa résistance aux intempéries et de sa forte adhérence . Data Bridge Market Research analyse que le marché des bandes industrielles était évalué à 63,47 millions USD en 2021 et devrait atteindre 105,05 millions USD d’ici 2029, avec une croissance à un TCAC de 6,5 % au cours de la période de prévision 2022-2029.

Les données, informations, statistiques, faits et chiffres couverts dans le rapport sur le marché des rubans industriels à usage général aident l’industrie du quart du marché des rubans à maximiser ou à minimiser la production de marchandises selon les conditions de la demande . Les estimations des valeurs CAGR sont assez significatives et aident les entreprises à déterminer la valeur de leurs investissements au fil du temps. Pour la prévision, l’analyse et l’estimation, des outils et des techniques inégalés et bien établis tels que l’analyse SWOT et l’analyse des cinq forces de Porter ont été utilisés tout au long du rapport. Des informations de marché transparentes, cohérentes et complètes dans le document d’analyse du marché des rubans adhésifs industriels développeront sûrement votre activité et stimuleront le retour sur investissement (ROI).

Les principaux fabricants répertoriés sur le marché mondial des rubans industriels sont:

Dow (États-Unis)

3M (États-Unis)

Henkel AG (Allemagne)

Eastman Chemical Company ou ses filiales. (Nous)

AVERY DENNISON CORPORATION (États-Unis)

Ashley (États-Unis)

Compagnie HB Fuller. (UNS)

Von Roll Holding AG (Allemagne)

ruban tesa (Inde) Private Limited (Inde)

Groupe Intertape Polymer (Canada)

Mufaro SA (Suisse)

PPM Industries, Inc.(영국)

Applications adhésives (États-Unis)

indice

Perspectives du marché mondial du ruban adhésif industriel : par entreprises clés, par région, type, application et prévisions de segment, 2022-2028

Aperçu du marché

Analyse concurrentielle par joueur

Profil de l’entreprise (meilleurs joueurs)

Taille du marché des rubans industriels par type et application

État du marché et prévisions par région

Etat des lieux et perspectives du marché des rubans industriels

Prévisions du marché par région, type et application

dynamique du marché

Analyse des facteurs d’effet de marché

Détermination/achèvement de l’enquête

annexe

Principaux avantages de la connaissance Existe-t-il des statistiques sur les courroies industrielles ?

– Quel est le marché mondial du ruban adhésif industriel et la taille de son segment?

Quels sont les principaux segments et sous-segments du marché ?

Quels sont les principaux moteurs, contraintes, opportunités et défis sur le marché des rubans industriels et quel impact devraient-ils avoir sur le marché?

Quelles sont les opportunités d’investissement intéressantes sur le marché des bandes industrielles?

Quelle est la taille du marché des rubans industriels au niveau régional et national?

Sur quoi se concentrent les principaux acteurs du marché ?

Quelles sont les stratégies de croissance des principaux acteurs du marché Ruban industriel?

Quelles sont les tendances récentes du marché des rubans industriels ?

Quels sont les défis de la croissance du marché des bandes industrielles?

Quelles sont les principales tendances du marché qui influencent la croissance de la taille du marché des rubans industriels?

par région

Asie-Pacifique : Chine, Japon, Inde et reste de l’Asie-Pacifique

Europe : Allemagne, Royaume-Uni, France et reste de l’Europe

Amérique du Nord : États-Unis, Mexique, Canada

Amérique latine : Brésil et reste de l’Amérique latine

Moyen-Orient et Afrique : pays du CCG et reste du Moyen-Orient et de l’Afrique

