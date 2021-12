Les statistiques de croissance du marché des systèmes de biotraitement devraient constituer un marché de plusieurs milliards de dollars au cours de la période 2021-2028 | Principaux acteurs clés – GE, PBS Biotech, Lonza, Pall

Aperçu du marché mondial des systèmes de biotraitement :

Le marché mondial des systèmes de biotraitement devrait connaître une croissance du marché à un taux de 14,30 % au cours de la période de prévision de 2021 à 2028.

Selon l’analyse du rapport de marché, les systèmes de biotraitement sont utilisés dans la fabrication de produits biotraités tels que les acides gras et les vaccins, les huiles végétales, les biocapteurs et l’ingénierie tissulaire. Les systèmes de biotraitement sont principalement utilisés dans la fabrication biopharmaceutique de produits biologiques, de cellules thérapeutiques et de produits biosourcés.

Les facteurs clés les plus importants à l’origine de la croissance du marché mondial des systèmes de biotraitement sont l’augmentation de la demande de produits biosourcés, l’augmentation du nombre de maladies chroniques, l’improvisation des infrastructures dans la recherche en sciences de la vie, les bas prix de fabrication par rapport à la source artificielle de matériaux.

Le marché mondial des systèmes de biotraitement est segmenté en fonction du type, de l’application et de la région.

Sur la base du type, le marché des systèmes de biotraitement est segmenté en amont, en aval , à usage unique et intégré.

Sur la base des applications, le marché des systèmes de biotraitement est segmenté en développement de vaccins, thérapie cellulaire et culture de cellules végétales, filtres, ingénierie tissulaire, biocapteurs, bioréacteurs et mélangeurs, fractionnement du plasma, chromatographie, production de molécules biothérapeutiques.

Sur la base de l’utilisateur final, le marché des systèmes de biotraitement est segmenté en industrie biopharmaceutique, industrie pharmaceutique, industrie nutraceutique, industrie chimique, laboratoires de recherche, etc.

En termes d’analyse géographique, l’Amérique du Nord domine le marché des systèmes de biotraitement en raison de l’augmentation de la recherche et du développement biopharmaceutiques. L’APAC devrait observer une croissance importante du marché des systèmes de biotraitement en raison de l’augmentation du développement économique et de l’augmentation de l’utilisation des produits chimiques industriels dans les industries nutraceutiques.

Objectifs du marché mondial des systèmes de biotraitement :

1 Fournir des informations détaillées sur les facteurs clés (moteurs, contraintes, opportunités et défis spécifiques à l’industrie) qui influencent la croissance du marché Systèmes de biotransformation

2 Analyser et prévoir la taille du marché des systèmes de biochimie, en termes de valeur et de volume

3 Analyser les opportunités sur le marché des systèmes de biotransformation pour les parties prenantes et fournir un paysage concurrentiel du marché

4 Définir, segmenter et estimer le marché des systèmes de biotraitement en fonction du type de dépôt et de l’industrie d’utilisation finale

5 Établir un profil stratégique des acteurs clés et analyser de manière approfondie leurs parts de marché et leurs compétences clés

6 Analyser stratégiquement les micromarchés en ce qui concerne les tendances de croissance individuelles, les perspectives et la contribution au marché total

7 Prévoir la taille des segments de marché, en termes de valeur, par rapport aux principales régions, à savoir l’Asie-Pacifique, l’Amérique du Nord, l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique et l’Amérique du Sud

8 Suivre et analyser les développements concurrentiels, tels que les développements de nouveaux produits, les acquisitions, les extensions, les partenariats et les collaborations sur le marché des systèmes de biotraitement

Les principaux fabricants clés sont : PBS Biotech, Inc., Lonza, Pall Corporation, General Electric, Nordson Corporation, Robert Bosch GmbH, Thermo Fisher Scientific et Merck KGaA. Les lancements de nouveaux produits et les innovations technologiques continues sont les stratégies clés adoptées par les grands acteurs.

Segment régional : ce rapport est segmenté en plusieurs régions clés, avec des ventes, des revenus, des parts de marché (%) et un taux de croissance (%) des systèmes de biotraitement dans ces régions, de 2013 à 2028 (prévision), couvrant : l’Amérique du Nord, l’Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique et Amérique du Sud

Marché mondial des systèmes de bioprocédés : table des matières

1 Aperçu du rapport 2021-2028

2 Tendances de croissance mondiale 2021-2028

3 Paysage de la concurrence par les acteurs clés

4 Analyse globale du marché des systèmes de biotraitement par régions

5 Analyse globale du marché des systèmes de biotraitement par type

6 Analyse globale du marché des systèmes de biotraitement par applications

7 Analyse globale du marché des systèmes de biotraitement par utilisateur final

8 entreprises clés profilées

Analyse des coûts des 9 fabricants du marché mondial des systèmes de biotraitement

10 canaux de commercialisation, distributeurs et clients

11 Dynamique du marché

12 Prévisions du marché mondial des systèmes de bioprocédés 2021-2028

13 Résultats de la recherche et conclusion

14 Méthodologie et source de données

