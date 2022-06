Les statistiques de croissance du marché de la nutrigénomique devraient faire un marché de plusieurs milliards de dollars au cours de la période 2022-2029 | Principaux acteurs clés – DSM, BASF, Unilever

Synopsis du marché mondial de la nutrigénomique:

Chaque section du rapport d’étude de marché supérieur sur la nutrigénomique est spécialement préparée pour enquêter sur les principaux aspects du marché. Ce document de marché comprend également une analyse détaillée des applications actuelles et une analyse comparative avec un accent particulier sur les opportunités et les menaces et une analyse concurrentielle des grandes entreprises. Il est utile de connaître les conditions générales prévalant sur le marché, la stratégie de marketing et de tarification des concurrents. Le Marché a connu une croissance continue ces dernières années et devrait encore croître au cours de la période de prévision (2022-2029). Le rapport de classe mondiale sur le marché de la nutrigénomique est une fenêtre sur l’industrie qui parle de la définition du marché, des classifications, des applications, des engagements et des tendances du marché.

Le rapport d’analyse du marché de la nutrigénomique documente une analyse détaillée du marché, compilant les facteurs de croissance actuels, les tendances futures, des opinions attentives, des données historiques, des faits et des données de marché étayées par des statistiques et validées par l’industrie. Le rapport de l’industrie donne la fluctuation de la valeur du TCAC au cours de la période de prévision de 2022-2029 pour le marché. Cette étude de marché évalue également l’état du marché, la part de marché, le taux de croissance, les tendances futures, les moteurs du marché, les opportunités et les défis, les risques et les barrières à l’entrée, les canaux de vente, les distributeurs et l’analyse des cinq forces de Porter. Nutrigenomics est un rapport professionnel et détaillé axé sur les moteurs primaires et secondaires, la part de marché, les principaux segments et l’analyse géographique.

Le marché mondial de la nutrigénomique devrait connaître une croissance du marché à un taux de 16,64 % au cours de la période de prévision de 2022 à 2029.

Selon l’analyse du rapport de marché, la nutrigénomique est également connue pour s’appliquer à la personnalisation de la nutrition et à l’évaluation de la sécurité alimentaire. Les nombreuses avancées qui doivent avoir lieu dans la nutrigénomique apporteront davantage de développement dans le domaine de la nutrition et de l’alimentation, affectant ainsi en fin de compte le résultat global.

Les facteurs clés les plus importants à l’origine de la croissance du marché mondial de la nutrigénomique sont la sensibilisation accrue des consommateurs, l’augmentation de la prévalence de l’obésité, l’importance croissante des aliments nourrissants parmi les mesures défensives contre l’obésité et les maladies associées, de nombreuses maladies cardiovasculaires et la malnutrition, augmentation du développement dans le domaine de la métabolomique, de la protéomique, de la génomique, de la biologie computationnelle et de la bioinformatique.

Sur la base du produit, le marché de la nutrigénomique est segmenté en réactifs, kits et services.

Sur la base de la technique, le marché de la nutrigénomique est segmenté en salive, écouvillon buccal, sang et autres.

Sur la base de l’application, le marché de la nutrigénomique est segmenté en obésité, troubles cardiovasculaires (MCV), diabète, anti-âge et recherche sur le cancer.

Au niveau régional, l’Amérique du Nord domine le marché de la nutrigénomique en raison de l’introduction et de l’avancement des kits de nutrigénomique destinés directement aux consommateurs. L’APAC devrait observer une croissance importante du marché de la nutrigénomique en raison du besoin d’aliments et de boissons fonctionnels.

DSM

BASF SE

Unilever

Diagnostic Gênes

Nutrigénomix

Metagenics, Inc.

Logique Cellulaire

GX Sciences, Inc.

SOINS MÉDICAUX COMPLÉMENTAIRES

La vie de Xcode

La boîte à gènes

Origine

Geneus Santé, LLC

NutriProCan et plus…….

1 L’analyse du marché de la nutrigénomique comprend les revenus, la croissance future, les perspectives du marché

2 Données historiques et prévisions

3 Analyse régionale, y compris les estimations de croissance

4 Analyse les marchés des utilisateurs finaux, y compris les estimations de croissance.

5 Profils sur la nutrigénomique, y compris les produits, les ventes/revenus et la position sur le marché

6 Structure du marché de la nutrigénomique, principaux moteurs et contraintes

1 Aperçu du rapport 2022-2029

2 Tendances de la croissance mondiale 2022-2029

3 Paysage de la concurrence par acteurs clés

4 Analyse du marché mondial de la nutrigénomique par régions

5 Analyse du marché mondial de la nutrigénomique par type

6 Analyse du marché mondial de la nutrigénomique par applications

7 Analyse du marché mondial de la nutrigénomique par utilisateur final

8 entreprises clés profilées

9 Analyse des coûts des fabricants du marché mondial de la nutrigénomique

10 canaux marketing, distributeurs et clients

11 Dynamique du marché

12 Prévisions du marché mondial de la nutrigénomique 2022-2029

13 Résultats de la recherche et conclusion

14 Méthodologie et source de données

