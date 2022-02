Les segments clés du marché mondial des technologies de l’information (TI) pour les soins de santé joueront un rôle solide dans une industrie en

«L’ analyse du marché mondial des technologies de l’information (TI) pour les soins de santé fournit un résumé de haut niveau de la classification, de la concurrence et des actions stratégiques prises ces dernières années. Pour un scénario mondial, le rapport sur le marché mondial des technologies de l’information de santé (IT) fournit des détails historiques, des prévisions futures et la taille du marché.

Ce rapport sur le marché des technologies de l’information (IT) de la santé met à disposition le potentiel du marché pour chaque région géographique en fonction du taux de croissance, des paramètres macroéconomiques, des habitudes d’achat des consommateurs et des scénarios d’offre et de demande du marché. Le rapport reconnaît et analyse également les tendances émergentes ainsi que les principaux moteurs, défis et opportunités du marché. Le rapport présente également le paysage des fournisseurs et une analyse détaillée correspondante des principaux fournisseurs opérant sur le marché. En outre, le rapport sur le marché des technologies de l’information (TI) pour la santé passe également en revue les principaux acteurs, les collaborations majeures, les fusions et acquisitions ainsi que les tendances en matière d’innovation et de politiques commerciales.

Il a été assuré que le rapport Healthcare Information Technology (IT) donne aux clients des connaissances et des informations absolues sur le nouvel environnement réglementaire qui convient à leur organisation. Le rapport de marché le plus fin et le plus excellent n’est généré que si les principaux facteurs du marché font partie du rapport. De plus, ce rapport sur le marché des technologies de l’information (TI) de la santé fournit également un profil stratégique des principaux acteurs de cette industrie, analysant de manière approfondie leurs compétences de base et dessinant un paysage concurrentiel pour le marché. Ce rapport d’étude de marché est une ressource pour obtenir les détails techniques et financiers actuels et à venir de l’industrie.

Data Bridge Market Research analyse que le marché des technologies de l’information (TI) pour les soins de santé devrait croître à un TCAC de 15,85 % au cours de la période de prévision 2021-2028 et devrait atteindre 703,76 milliards USD d’ici 2028.

Exemple de rapport disponible en version PDF avec graphiques et figures @ https://www.databridgemarketresearch.com/request-a-sample/?dbmr=global-healthcare-it-market&AM-paid

Les meilleurs joueurs analysés dans le rapport sont :

Les principaux acteurs couverts par le rapport sur le marché des technologies de l’information (TI) pour les soins de santé sont Allscripts Healthcare, LLC, Epic Systems Corporation, McKesson Corporation, Cerner Corporation, Siemens Healthcare GmbH, Carestream Health, Agfa-Gevaert Group, athenahealth, Inc., eClinicalWorks, GENERAL ELECTRIC, GREENWAY HEALTH, LLC., Infor, Koninklijke Philips NV, NXGN Management, LLC, Oracle, Siilo, BigHealth, Vida Health, SWORD Health, NOVIGENIX SA, Lantum, BD, Bioaxis, Ada Health GmbH, entre autres acteurs nationaux et mondiaux . Les données sur les parts de marché sont disponibles séparément pour le monde, l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique (APAC), le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) et l’Amérique du Sud. Les analystes de DBMR comprennent les atouts concurrentiels et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

La recherche répond aux questions clés suivantes :

Quel est le potentiel du marché des technologies de l’information (TI) de la santé

Quel groupe de produits sera le plus rentable ?

Dans les années à venir, quel marché régional s’imposera comme leader ?

Quelle catégorie d’applications devrait se développer le plus ?

Quelles opportunités de développement voyez-vous dans le secteur des technologies de l’information (IT) de la santé dans les années à venir ?

Quels sont les obstacles potentiels les plus importants auxquels le marché des technologies de l’information (IT) de la santé pourrait être confronté?

Quels sont les principaux fabricants de technologies de l’information (TI) pour les soins de santé

Quelles sont les principales tendances du marché qui affectent favorablement la croissance ?

Lire l’index détaillé de l’étude de recherche complète @ https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-healthcare-it-market?AM-paid

Qui bénéficiera de ce rapport ?

L’objectif principal du marché mondial des technologies de l’information (TI) pour les soins de santé est de fournir aux investisseurs de l’industrie, aux sociétés de capital-investissement, aux chefs d’entreprise et aux parties prenantes des informations complètes pour les aider à prendre des décisions stratégiques éclairées associées aux chances du marché des ferme-portes dissimulés à travers le monde.

Comment le rapport sur le marché des technologies de l’information (IT) de la santé serait-il bénéfique?

– Toute personne directement ou indirectement connectée à la chaîne de valeur de l’industrie des technologies de l’information (TI) de la santé et ayant besoin d’un savoir-faire sur les tendances du marché.

– Les spécialistes du marketing et les agences faisant leur diligence raisonnable.

– Analystes et fournisseurs à la recherche d’informations sur le marché de l’industrie des technologies de l’information (TI) dans le domaine de la santé.

– Concurrence qui souhaite se corréler et se comparer à la position et au classement du marché dans le scénario actuel.

Segmentation clé du marché :

Sur la base des produits et services, le marché des technologies de l’information (TI) pour les soins de santé est segmenté en solutions pour les prestataires de soins de santé, solutions pour les payeurs de soins de santé et services d’externalisation HCIT. Les solutions pour les prestataires de soins de santé sont en outre subdivisées en solutions cliniques et en solutions non cliniques. Les solutions cliniques sont divisées en PACS et VNA, système de prescription électronique, saisie informatisée des ordonnances médicales, système d’aide à la décision clinique (CDSS), dossier de santé électronique (DSE), systèmes de gestion des informations spécialisées, solutions d’engagement des patients, systèmes d’information radiologique (RIS), solutions de gestion des doses de rayonnement, systèmes d’analyse d’images médicales, systèmes de gestion des soins, solutions de santé, logiciel de registre des patients, systèmes d’information de laboratoire, solutions de surveillance des infections, télémédecine, solutions de gestion de la santé de la population, Systèmes d’intégration HCIT et systèmes de gestion de cabinet. Les solutions non cliniques sont divisées en solutions de gestion du personnel de santé, solutions de gestion de documents médicaux, solutions de gestion des actifs de santé, systèmes d’information pharmaceutique, analyses de santé, solutions de gestion du cycle de revenus, échanges d’informations sur la santé, solutions de gestion des médicaments, solutions de gestion de la chaîne d’approvisionnement, solutions d’interopérabilité des soins de santé. , des solutions de gestion de la relation client, des systèmes de gestion financière et des solutions de gestion de la qualité des soins de santé. Les solutions de payeur de soins de santé sont en outre sous-segmentées en solutions de gestion des réclamations, solutions d’analyse de fraude, solutions d’audit et d’analyse de pharmacie, solutions de gestion de l’éligibilité des membres, solutions de gestion de réseau de fournisseurs, solutions de gestion de la santé de la population, solutions de gestion de la relation client et solutions de gestion des paiements. Les services d’externalisation HCIT sont en outre sous-segmentés en services d’externalisation HCIT du fournisseur, services d’externalisation HCIT opérationnels, services d’externalisation HCIT du payeur, services de gestion de l’infrastructure informatique. Les services d’externalisation du fournisseur HCIT sont divisés en services de gestion du cycle de revenus, services de gestion des informations de laboratoire, services de gestion de documents médicaux/DME et autres. Les services d’externalisation opérationnelle HCIT sont divisés en services de gestion des processus métier, services de gestion de la chaîne d’approvisionnement et autres. Les services d’externalisation Payer HCIT sont divisés en services de gestion des réclamations, services de gestion de la facturation et des comptes, services d’analyse des fraudes, services de gestion du réseau des fournisseurs, etc. Les services d’externalisation HCIT sont en outre sous-segmentés en services d’externalisation HCIT du fournisseur, services d’externalisation HCIT opérationnels, services d’externalisation HCIT du payeur, services de gestion de l’infrastructure informatique. Les services d’externalisation du fournisseur HCIT sont divisés en services de gestion du cycle de revenus, services de gestion des informations de laboratoire, services de gestion de documents médicaux/DME et autres. Les services d’externalisation opérationnelle HCIT sont divisés en services de gestion des processus métier, services de gestion de la chaîne d’approvisionnement et autres. Les services d’externalisation Payer HCIT sont divisés en services de gestion des réclamations, services de gestion de la facturation et des comptes, services d’analyse des fraudes, services de gestion du réseau des fournisseurs, etc. Les services d’externalisation HCIT sont en outre sous-segmentés en services d’externalisation HCIT du fournisseur, services d’externalisation HCIT opérationnels, services d’externalisation HCIT du payeur, services de gestion de l’infrastructure informatique. Les services d’externalisation du fournisseur HCIT sont divisés en services de gestion du cycle de revenus, services de gestion des informations de laboratoire, services de gestion de documents médicaux/DME et autres. Les services d’externalisation opérationnelle HCIT sont divisés en services de gestion des processus métier, services de gestion de la chaîne d’approvisionnement et autres. Les services d’externalisation Payer HCIT sont divisés en services de gestion des réclamations, services de gestion de la facturation et des comptes, services d’analyse des fraudes, services de gestion du réseau des fournisseurs, etc. services d’externalisation du payeur HCIT, services de gestion de l’infrastructure informatique. Les services d’externalisation du fournisseur HCIT sont divisés en services de gestion du cycle de revenus, services de gestion des informations de laboratoire, services de gestion de documents médicaux/DME et autres. Les services d’externalisation opérationnelle HCIT sont divisés en services de gestion des processus métier, services de gestion de la chaîne d’approvisionnement et autres. Les services d’externalisation Payer HCIT sont divisés en services de gestion des réclamations, services de gestion de la facturation et des comptes, services d’analyse des fraudes, services de gestion du réseau des fournisseurs, etc. services d’externalisation du payeur HCIT, services de gestion de l’infrastructure informatique. Les services d’externalisation du fournisseur HCIT sont divisés en services de gestion du cycle de revenus, services de gestion des informations de laboratoire, services de gestion de documents médicaux/DME et autres. Les services d’externalisation opérationnelle HCIT sont divisés en services de gestion des processus métier, services de gestion de la chaîne d’approvisionnement et autres. Les services d’externalisation Payer HCIT sont divisés en services de gestion des réclamations, services de gestion de la facturation et des comptes, services d’analyse des fraudes, services de gestion du réseau des fournisseurs, etc. Les services d’externalisation opérationnelle HCIT sont divisés en services de gestion des processus métier, services de gestion de la chaîne d’approvisionnement et autres. Les services d’externalisation Payer HCIT sont divisés en services de gestion des réclamations, services de gestion de la facturation et des comptes, services d’analyse des fraudes, services de gestion du réseau des fournisseurs, etc. Les services d’externalisation opérationnelle HCIT sont divisés en services de gestion des processus métier, services de gestion de la chaîne d’approvisionnement et autres. Les services d’externalisation Payer HCIT sont divisés en services de gestion des réclamations, services de gestion de la facturation et des comptes, services d’analyse des fraudes, services de gestion du réseau des fournisseurs, etc.

Sur la base des composants, le marché des technologies de l’information (TI) de la santé est segmenté en services, logiciels et matériel.

Sur la base du mode de livraison, le marché des technologies de l’information (TI) de la santé est segmenté en sur site et en cloud.

Sur la base des utilisateurs finaux, le marché des technologies de l’information (TI) de la santé est segmenté en fournisseurs et en payeurs. Les prestataires sont en outre sous-segmentés en centres ambulatoires, centres de diagnostic, centres de soins à domicile et de vie assistée, hôpitaux et pharmacies. Les payeurs sont ensuite subdivisés en payeurs privés et payeurs publics.

Grandes Régions :

Géographiquement, ce rapport est divisé en plusieurs régions clés, avec des ventes (MT), des revenus (millions USD), des parts de marché et un taux de croissance pour ces régions, couvrant

**Amérique du Nord (États-Unis, Canada et Mexique)

**Europe (Allemagne, France, Royaume-Uni, Russie, Italie et Reste de l’Europe)

**Asie-Pacifique (Chine, Japon, Corée, Inde, Asie du Sud-Est et Australie)

** Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Colombie et reste de l’Amérique du Sud)

** Moyen-Orient et Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Égypte, Afrique du Sud et reste du Moyen-Orient et Afrique)

Pour consulter la table des matières complète, cliquez ici : @ https://www.databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=global-healthcare-it-market&AM-paid

Parcourir plus de rapports par DBMR

Marché mondial de la robotique en nuage

Marché mondial du système de soutien aux entreprises numériques

Marché mondial des courtiers en sécurité d’accès au cloud

Marché mondial de la gestion de portefeuille de projets cloud

Marché mondial des outils d’automatisation de la conception électronique (EDA)

Marché mondial de la passerelle multimédia d’entreprise

Transformation numérique mondiale du marché du fret maritime

Marché mondial des logiciels de photogrammétrie terrestre

Marché mondial des cartes maîtresses basées sur la plate-forme

À propos de Data Bridge Market Research, Private Ltd

Data Bridge Market Research Pvt Ltd est une société multinationale de conseil en gestion avec des bureaux en Inde et au Canada. En tant que société d’analyse de marché et de conseil innovante et néotérique avec un niveau de durabilité inégalé et des approches avancées. Nous nous engageons à découvrir les meilleures perspectives de consommation et à favoriser les connaissances utiles pour que votre entreprise réussisse sur le marché.

Data Bridge Market Research est le résultat d’une sagesse et d’une pratique pures qui ont été conçues et intégrées à Pune en 2015. La société a vu le jour à partir du département de la santé avec beaucoup moins d’employés ayant l’intention de couvrir l’ensemble du marché tout en fournissant la meilleure analyse de classe. . Plus tard, la société a élargi ses départements, ainsi que sa portée en ouvrant un nouveau bureau à Gurugram en 2018, où une équipe de personnel hautement qualifié se donne la main pour la croissance de la société. « Même dans les moments difficiles de COVID-19 où le virus a tout ralenti dans le monde, l’équipe dédiée de Data Bridge Market Research a travaillé 24 heures sur 24 pour fournir qualité et assistance à notre clientèle, ce qui témoigne également de l’excellence de notre manche. »

Data Bridge Market Research compte plus de 500 analystes travaillant dans différents secteurs. Nous avons servi plus de 40 % des entreprises Fortune 500 dans le monde et avons un réseau de plus de 5 000 clients dans le monde. Notre couverture des industries comprend

Nous contacter

États-Unis : +1 888 387 2818

Royaume-Uni : +44 208 089 1725

Hong Kong : +852 8192 7475

E-mail – corporatesales@databridgemarketresearch.com