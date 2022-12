Les revêtements de marquage routier au Moyen-Orient et en Afrique devraient croître à un TCAC de 4,9 % au cours de la période de prévision

Middle East and Africa Highway Traffic Marking Coatings Market report contains vital data that provides future forecasts and detailed analysis on a global and regional level. This report assesses the industry analysis report’s estimated highs and lows in CAGR value for a specific forecast period, market drivers, market restraints, and competitive strategies it may pose for the industry going forward, and how to locate Better a particular brand. adopt to thrive in this rapidly changing market.

The Essential Middle East and Africa Traffic Road Marking Coatings report contains endless perspectives and information on definitions, classifications, applications, and market actions, and also explains market drivers and restraints based on SWOT analysis. Market segmentation research covers research and analysis based on numerous market and industry segments such as application, vertical, deployment model, end user, and geography.

Market Information and Analysis: Middle East and Africa Traffic Marking Coatings Market

The traffic road marking coatings market is expected to gain market growth in the forecast period of 2021 to 2028. Data Bridge Market Research analyzes that the market is growing at a CAGR of 4.9% in the forecast period from 2021 to 2028 and is expected to reach USD 72,871.18 million by 2028.

Road marking refers to the application of paints or materials to roads, pavements, concrete, or asphalt to convey information to vehicles and pedestrians. This can be done by qualified experts using non-mechanical road marking equipment or by using road marking machines. Depending on country, location, and purpose, road markings include a uniform system of lines, colors, and markers to convey directions, lanes, zones, speed limits , parking, stopping, and safety.

Bad pavement is one of the main causes of traffic accidents. Cracks and potholes in the roads slow the passage of cars, buses and trucks, resulting in heavy traffic towards the end of the day. As a result, congestion is created leading to pollution that slows down the growth of the market. Repairing roads in a timely manner reduces accidents and hazardous emissions that necessitate the need for different road marking materials. Therefore, the increasing construction and maintenance activities of the existing roads are expected to promote the growth of the global road marking coatings market.

The main restrictions that may affect the road marking coatings market are the high cost of raw material and production, as it affects the production of road marking products, and the strict regulations for the manufacture of road marking products.

This Traffic Highway Marking Coatings Market report provides details of market share, new developments and product pipeline analysis, impact of national and localized market players, analyzes opportunities in terms of emerging revenue pockets, changes in market regulations, product approvals, strategic decisions, product launches, geographic expansions and technological innovations in the market. To understand the analysis and market scenario, contact us for an analyst summary, our team will help you create a revenue impact solution to achieve your desired goal.

Middle East and Africa Traffic Road Marking Coatings Market Scope and Market Size

The Middle East and Africa traffic road marking coatings market is segmented into products, types, marking types, application, and end use. Inter-Segment Growth helps you analyze niche growth and go-to-market strategies to determine your core application areas and the difference in your target markets.

On a product basis, the road marking coatings market is segmented into paints, preformed polymer tapes, thermoplastics, epoxy, field reaction systems, and permanent markers. In 2021 and in the Middle East and Africa, the demand for the paints segment is increasing due to the increase in demand for high-resistance paint products.

Based on the type, the road traffic marking coatings market is segmented into permanent and removable. In the Middle East and Africa, the permanent type is expected to dominate the market as these products are used more in construction activities in the region.

On the basis of the type of marking, the traffic road marking coatings market is segmented into flat marking and extruded marking. In the Middle East and Africa, extruded marks are expected to dominate, as these marks ensure a uniform line width and thickness used in the construction industry.

On the basis of the application, the road marking coatings market is segmented into road marking lines and road marking labels. In the Middle East and Africa, it is expected to dominate the road marking segment due to increased demand for greener road products in the region.

On the basis of end use, the road marking coatings market is segmented into Roads and Highways, Parking Lots, Airports, Factory, Anti-Slip, Sports Fields, and Others. In the Middle East and Africa, the highways and highways segment is expected to dominate due to an increase in maintenance operation of the existing bridges and highways in the region.

Country Level Analysis of Road Traffic Marking Coatings Market

The Middle East and Africa market is analyzed and market size information is provided by country, product, type, marking type, application and end use.

The countries covered in the Middle East and Africa traffic marking coatings market report are South Africa, Egypt, Saudi Arabia, United Arab Emirates, Israel, and the rest of the Middle East and Africa.

In the Middle East and Africa market for road traffic marking coatings, Saudi Arabia dominates the market due to increasing demand for glass bead composite reflective road paints in the region.

The country section of the report also provides individual market impact factors and regulatory changes in the domestic market that affect current and future market trends. Data points such as new sales, replacement sales, country demographics, regulatory acts, and import and export tariffs are some of the main indicators used to forecast the market scenario for individual countries. In addition, the presence and availability of brands and the challenges they face due to high or low competition from local and national brands, the impact of sales channels are considered, and a forecast analysis of the country data is provided.

Growths in the traffic signaling coatings industry

The Middle East and Africa Road Marking Coatings Market also provides you with detailed market analysis for each country’s growth in installed base of different product types for the Traffic Road Marking Coatings market, the impact of the technology that uses lifeline curves and changes in infant formula regulatory scenarios and their impact on the market for road marking coatings. The data is available for the historical period 2010 to 2019.

Landscape and Traffic Road Marking Coatings Market Share Competitive Analysis

Le paysage concurrentiel du marché des revêtements de marquage routier au Moyen-Orient et en Afrique fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, les investissements dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, la présence mondiale, les sites et installations de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement de produits, les projets d’essais cliniques, l’analyse de la marque, les approbations de produits . , brevets, largeur et souffle du produit, domaine d’application, courbe de ligne de vie technologique. Les points de données ci-dessus fournis ne sont liés qu’à l’orientation de la société liée au marché des revêtements de marquage routier au Moyen-Orient et en Afrique.

Les principaux acteurs couverts par le rapport sont Dow, Hempel A/S, NUOVA SRL, Nippon Paint Holdings Co., Ltd., The Sherwin-Williams Company, 3M, Hitex International Group, PPG Industries, Inc., Arkema, Geveko Markings, SWARCO, Jotun et ALLNEX GMBH, entre autres. Les analystes de DBMR comprennent les atouts concurrentiels et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

Par exemple,

En juin 2021, Hempel A/S a acquis une technologie innovante qui révolutionnera l’industrie des revêtements isolants tout en améliorant la sécurité des travailleurs et en réduisant l’empreinte environnementale des clients et a permis à l’entreprise de développer et de lancer de nouveaux produits de revêtement. L’entreprise a mis en œuvre cette mise à niveau pour doubler son chiffre d’affaires d’ici 2025 et créer des positions de leader dans tous les segments de l’énergie.

Les partenariats, coentreprises et autres stratégies améliorent la part de marché de l’entreprise avec une couverture et une présence accrues. Il offre également l’avantage pour l’organisation d’améliorer son offre de revêtements de marquage routier grâce à une gamme de qualité élargie.

This report completes four points:

Improve strategic decisions

Search, presentation and accompanying business plan.

Presenting the opportunities of the emerging marches to attract attention

Meilleure connaissance de l’industrie.

Il fournit les denières informations sur les développements importantes du marché.

Developper una stratégie de croissance intelligente.

Build des connaissances techniques

Description of the tendencies of use

Améliorer l’analyse des concurrentes

In fournissant une analyze des risques, you can avoid the pièges that other companies cannot believe.

Ultimately, you can maximize the profitability of your company.

Méthodologie de recherche: marché des revêtements de marquage routier au Moyen-Orient et en Afrique

La collecte de données et l’analyse de l’année de référence sont effectuées à l’aide de modules de collecte de données avec des échantillons de grande taille. L’étape comprend l’obtention d’informations sur le marché ou de données connexes par le biais de diverses sources et stratégies. Cela comprend l’examen et la planification de toutes les données acquises lors de l’avance passée. De même, cela implique l’examen des incohérences d’information observées dans différentes sources d’information. Les données de marché sont analysées et estimées à l’aide de modèles de marché cohérents et statistiques. En outre, l’analyse des parts de marché et l’analyse des tendances clés sont les principaux facteurs de succès du rapport sur le marché. Pour en savoir plus, demandez un appel d’analyste ou déposez votre demande.

La méthodologie de recherche clé utilisée par l’équipe de recherche DBMR est la triangulation des données, qui implique l’extraction des données, l’analyse de l’impact des variables de données sur le marché et la validation primaire (experts de l’industrie). En dehors de cela, les modèles de données incluent la grille de positionnement des fournisseurs, l’analyse de la chronologie du marché, l’aperçu et le guide du marché, la grille de positionnement de l’entreprise, l’analyse des brevets, l’analyse de l’analyse, l’analyse de la part de marché de l’entreprise, les normes de mesure, l’analyse globale par rapport à la région et l’analyse de la part des fournisseurs. Pour en savoir plus sur la méthodologie de recherche, soumettez une demande pour parler avec nos experts de l’industrie.

Quelques points importants de TOC :

Chapitre 1: Aperçu du marché des revêtements de marquage routier au Moyen-Orient et en Afrique, aperçu du produit, segmentation du marché, aperçu du marché des régions, dynamique du marché, contraintes, opportunités et nouvelles et politiques du secteur.

Chapitre 2: Analyse de la chaîne industrielle, fournisseurs de matières premières en amont, principaux acteurs, analyse du processus de production, analyse des coûts, canaux de marché et principaux acheteurs en aval.

Chapitre 3: Analyse de la valeur, production, taux de croissance et analyse des prix par type de revêtements de marquage routier au Moyen-Orient et en Afrique.

Chapitre 4: Caractéristiques en aval, consommation et part de marché par application des revêtements de signalisation routière au Moyen-Orient et en Afrique

Chapitre 5: Volume de production, prix, marge brute et revenus ($) des revêtements de signalisation routière au Moyen-Orient et en Afrique par régions.

Chapitre 6: Production, consommation, exportation et importation de revêtements de signalisation routière au Moyen-Orient et en Afrique par régions.

Chapitre 7: État du marché des revêtements de signalisation routière au Moyen-Orient et en Afrique et analyse SWOT par régions.

Chapitre 8: Paysage concurrentiel, présentation du produit, profils des entreprises, état de distribution du marché par les acteurs des revêtements de signalisation routière du Moyen-Orient et d’Afrique

Chapitre 9: Analyse et prévisions du marché des revêtements de signalisation routière au Moyen-Orient et en Afrique par type et application.

Chapitre 10: Analyse et prévisions du marché des revêtements de signalisation routière au Moyen-Orient et en Afrique par régions.

Chapitre 11 : Caractéristiques de l’industrie des revêtements de marquage routier au Moyen-Orient et en Afrique, facteurs clés, analyse SWOT des nouveaux entrants, analyse de faisabilité des investissements.

Chapitre 12: Marché des revêtements de marquage routier au Moyen-Orient et en Afrique Conclusion de l’ensemble du rapport.

TOC de ce rapport @https://www.databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=middle-east-and-africa-traffic-road-marking-coatings-market

