Les revenus projetés numériquement seront l’argument de vente unique du marché des stents coronaires

Le marché des stents coronaires connaîtra une croissance sans relâche à l’avenir. Le secteur vertical de la santé devrait devenir « personnalisé » au cours des 10 prochaines années. Ainsi, la génomique et la génétique, ainsi que les autres informations biologiques, personnalisées aideront au diagnostic précoce de la maladie et à la manière dont les patients réagiront aux traitements. De même, la verticale de la santé serait là pour faire de plus grands progrès au cours de la période de prévision.

L’industrie des appareils cardiovasculaires se développe à un rythme important à l’échelle mondiale, en raison du nombre croissant de maladies cardiaques et d’autres cas de problèmes cardiovasculaires. En outre, les progrès technologiques dans ce domaine et la prise de conscience croissante ont accru la croissance du marché des appareils cardiovasculaires.

Les stents coronaires font référence aux dispositifs médicaux qui sont de nature tubulaire et fixés dans l’artère coronaire pour maintenir l’artère ouverte, pour un approvisionnement adéquat en sang. L’augmentation continue des cas de problèmes cardiovasculaires a entraîné une croissance significative du marché des stents coronaires.

Sur le marché mondial des stents coronaires, le marché nord-américain des stents coronaires détient la plus grande part. Cela est dû à la prévalence accrue des maladies coronariennes et aux progrès technologiques dans la région. De plus, les initiatives gouvernementales et un meilleur scénario de remboursement ont conduit à une augmentation du marché nord-américain des stents coronaires.

Le marché nord-américain des stents coronaires peut être classé en différents segments. Sur la base de son type, le marché nord-américain des stents coronaires peut être segmenté en valves cardiaques mécaniques, valves cardiaques tissulaires/bioprothétiques et valves cardiaques non invasives/transluminales.

Les valves cardiaques mécaniques peuvent être segmentées en implantation percutanée et implantation de thoracotomie/sternotomie. Les tissus/valves cardiaques bioprothétiques peuvent être segmentés en isogreffe/allogreffe/homogreffes/autogreffes et hétérogreffes/xénogreffes. Les valves cardiaques non invasives/transluminales comprennent une valve cardiaque extensible et une valve cardiaque échangeable (sans stent).

Certains des principaux facteurs qui ont stimulé le marché nord-américain des stents coronariens sont le vieillissement de la population, l’augmentation de la prévalence des maladies cardiaques et les progrès technologiques dans la région. En outre, d’autres facteurs tels qu’un bon scénario de remboursement et l’absence de meilleurs établissements de santé dans d’autres pays voisins tels que le Canada ont stimulé le marché nord-américain des stents coronaires.

Cependant, des facteurs tels que les coûts élevés impliqués et le manque de professionnels expérimentés restreignent le marché nord-américain des stents coronaires.

L’augmentation du tourisme médical offre une bonne opportunité de croissance du marché nord-américain des stents coronaires. En outre, la demande croissante de produits innovants dotés de caractéristiques améliorées devrait stimuler le marché nord-américain des stents coronaires. Certaines des dernières tendances observées sur le marché nord-américain des stents coronaires incluent la popularité croissante des stents bioabsorbables.

Certaines des principales entreprises impliquées sur le marché nord-américain des stents coronaires sont Abbott Laboratories, Medtronic, Inc, Cordis Corporation, Covidien, Inc. et Boston Scientific Corporation.

