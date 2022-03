Les revenus du marché du système de surveillance des navires atteindront 1 571,0 millions de dollars américains d’ici 2027: The Insight Partners

Selon l’étude de marché de The Insight Partner sur les « prévisions du marché du système de surveillance des navires jusqu’en 2027 – impact du COVID-19 et analyse globale – par application (gestion des pêches, surveillance et autres) et type de navire (navires de pêche, navires de charge, navires de service, navires de transport de passagers). Ships and Ferries, and Others) », le marché était évalué à 688,3 millions de dollars US en 2019 et devrait atteindre 1 571,0 millions de dollars US d’ici 2027 ; il devrait croître à un TCAC de 11,3 % de 2020 à 2027.

L’Asie-Pacifique a dominé le marché des systèmes de surveillance des navires (VMS) en 2019 avec une part de marché décente, suivie de l’Europe. Le marché est analysé sur la base des tendances historiques, actuelles et futures dans la région. Le marché des systèmes de surveillance des navires en APAC est en outre segmenté en Chine, en Inde, au Japon, en Corée du Sud, en Australie et dans le reste de l’APAC. L’industrie de la pêche occupe une place importante parmi des millions de personnes de l’ASEAN et à travers le monde. Les produits marins, tels que le poisson, sont les produits les plus échangés au niveau mondial et représentent donc un pourcentage substantiel du commerce mondial des produits agricoles. Les pays de la région, tels que la Chine, le Japon et la République de Corée ainsi que l’Indonésie, la Thaïlande, les Philippines et le Vietnam, sont connus pour leurs activités de pêche.

Le système de surveillance des navires (VMS) est un système de surveillance par satellite fournissant des données à l’utilisateur final (exploitants de navires de pêche, navires de charge) concernant l’emplacement, la vitesse et le cap des navires. Le VMS est largement utilisé pour la gestion des pêches. Ce système trouve également son application dans les navires de service, les navires à passagers et les ferries. Les gestionnaires des pêches ont commencé à utiliser le VMS il y a des décennies pour suivre les emplacements exacts et surveiller l’activité des navires de pêche afin de renforcer l’efficacité des mesures de gestion des pêches. Le VMS recueille les positions des navires à l’aide des signaux satellites GNSS et transmet les données au serveur de communication, qui sont ensuite communiquées à la station/salle terrestre. B en utilisant le VMS, la tâche de suivi des navires devient facile et rapide et aide à prévenir les activités répréhensibles en mer. Plusieurs facteurs, tels que la demande croissante des secteurs de la pêche et des navires de charge d’avoir un œil sur le commerce pour freiner les transactions non autorisées.

Des pays comme la Thaïlande et la Corée du Sud ont commencé à utiliser la technologie VMS pour surveiller leurs navires, s’assurant que les pêcheries transportent légalement des produits marins. Cet aspect crée une plus grande demande pour la technologie de surveillance des navires et stimule donc la croissance du marché. Un autre facteur est la nécessité d’un environnement obligatoire pour installer VMS. Soutenu par le soutien du gouvernement, le VMS est un système standard de surveillance et de contrôle des pêches à l’échelle mondiale. Le gouvernement européen a exigé que tous les pays européens disposent de ce système, leur permettant de transmettre les données rapidement et permettant à la Commission de contrôler efficacement. En outre, l’augmentation du commerce international de biens autres que la pêche à grande échelle devrait influencer la demande de solutions de suivi avancées telles que le VMS. De plus, en intégrant des outils basés sur un système d’identification automatique et d’autres techniques sophistiquées, le taux d’adoption de VMS parmi les industries des utilisateurs finaux augmentera de façon exponentielle. Comme mentionné précédemment, l’intégration des systèmes aidera à gérer les défis critiques liés à chaque borne milliaire, terminal, mouillage et bouée. Ceux mentionnés précédemment devraient alimenter la croissance du marché au cours de la période de prévision.

Impact du COVID-19 sur le marché des systèmes de surveillance des navires

Selon le dernier rapport de situation de l’Organisation mondiale de la santé, les États-Unis, l’Espagne, l’Italie, la France, l’Allemagne, le Royaume-Uni, la Russie, la Turquie, le Brésil, l’Iran et la Chine sont parmi les pays les plus touchés en raison de l’épidémie de COVID-19. L’épidémie a commencé à Wuhan, en Chine, en décembre 2019, et depuis lors, elle s’est propagée à un rythme rapide à travers le monde. La crise du COVID-19 affecte les industries du monde entier, et l’économie mondiale devrait être la plus touchée en 2020 et la tendance devrait également se poursuivre en 2021. Les régions telles que l’APAC, l’Amérique du Nord, l’Europe et la SAM comptent un nombre important d’acteurs du marché. Depuis le début de 2020, les industries des TIC et des transports affichent une tendance à la baisse. De plus, ces industries sont affectées par l’épidémie de COVID-19. Avec l’imposition du confinement dans les pays d’Amérique du Nord, d’Europe et d’Asie, les industries ont connu une tendance à la baisse. L’industrie de la pêche nécessite un nombre important de main-d’œuvre humaine. Cependant, le virus COVID-19 se propage par contact humain, ce qui affecte le fonctionnement de l’industrie. Par rapport à 2017, les activités des navires ont été réduites de plus de 69 % pendant le confinement, les activités de pêche ont été réduites de 84 % et le trafic passagers de 78 %.

L’une des principales applications du système de gestion des navires est de surveiller l’action et le mouvement des navires de pêche dans la mer ou les plans d’eau. Le système de gestion des navires aide les navires de pêche à déclarer leurs prises, par exemple, conformément à la réglementation de l’Union européenne, les navires de pêche doivent déclarer leurs prises hebdomadaires, les transbordements, les prises à l’entrée et à la sortie, le port de débarquement, etc. Conformément aux lois internationales, un le pays a une zone économique exclusive à 200 milles marins (370 km) de sa région côtière, ce qui implique que d’autres pêcheries d’État ou d’autres navires ne peuvent y accéder sans aucune approbation.

