Les revenus du marché du saumon en conserve atteindront 7 460,29 millions USD d’ici 2028 : The Insight Partners

Le marché du saumon en conserve était évalué à 3 039,67 millions de dollars américains en 2019 et devrait atteindre 4 136,52 millions de dollars américains d’ici 2027 ; il devrait croître à un TCAC de 4,1 % de 2020 à 2027.

Le poisson en conserve est une importante source de nourriture. Ils sont riches en protéines et autres nutriments essentiels, tels que les acides gras oméga-3. Le saumon en conserve est traité et scellé dans un récipient hermétique et soumis à la chaleur. La mise en conserve de produits alimentaires aide à conserver les aliments et augmente la durée de conservation des produits alimentaires. Les consommateurs recherchent des aliments peu transformés, exempts d’agents de conservation synthétiques et de résidus nocifs d’engrais et d’antibiotiques. Les aliments en conserve sont donc les meilleures alternatives pour les consommateurs soucieux de leur santé, en particulier les sportifs. Le saumon en conserve a été perçu afin d’augmenter sa durée de conservation ainsi que la possibilité de le stocker et de l’importer dans d’autres pays ou continents où le saumon n’est pas facilement disponible en raison du manque de ressources. La popularité croissante du saumon en conserve parmi les consommateurs du monde entier mettrait le marché sur la poussée nécessaire et accélérerait la croissance du marché

L’Europe devrait croître au TCAC le plus élevé de 4,5 % au cours de la période de prévision. L’Europe est devenue un marché important pour le saumon en conserve en raison de l’augmentation des revenus disponibles, de l’urbanisation croissante et de la demande croissante de bénéficiaires de la santé. L’augmentation du revenu disponible associée à l’évolution du mode de vie est l’un des principaux facteurs moteurs du marché du saumon en conserve dans la région européenne. La demande de saumon en conserve en Europe a augmenté à un rythme élevé au cours des dernières années. En outre, la présence de fabricants de premier plan en Europe prolifère également la croissance du marché.

La pandémie de Covid-19 et les mesures de sécurité qui en ont résulté ont fortement affecté les marchés mondiaux. Les problèmes de la chaîne d’approvisionnement ont entraîné des pénuries, une hausse des prix et une disponibilité limitée de certains produits. Diverses entreprises de premier plan ont déclaré faillite, ce qui a accru l’incertitude sur le marché boursier.

Le rapport mondial sur le marché du saumon en conserve met en lumière l’impact du COVID-19 sur chaque segment et chaque géographie et présente également les tendances du marché et les prévisions jusqu’en 2027, couvrant ainsi de manière approfondie l’impact du COVID-19.

La littérature de recherche comprend des données provenant de sources primaires et secondaires. Un profil d’entreprise détaillé de chaque acteur est fourni, y compris les stratégies de croissance organique et inorganique, les partenariats, les collaborations, les lancements de produits, les approbations de produits, les expansions et d’autres développements clés. Ces activités ont ouvert la voie à l’expansion des entreprises et élargi la clientèle des principaux acteurs du marché. Notre rapport complet offre un accès exclusif à des données cruciales sur les entreprises leaders telles que leur taux de croissance, leur part de marché, leur évaluation, leur analyse SWOT et les stratégies utilisées pour maximiser les profits ou résoudre les problèmes.

Certains des acteurs clés présentés dans le rapport sont :

• Austevoll Seafood ASA

• Fruits de mer Bourdon

• Prix d’or Canning Co., Ltd.

• GROUPE FREEDOM FOODS LIMITÉ

• Pure Alaska Salmon Co LLC

• Aliments Princes

• Commerce Raincoast

• Aliments de la planète sauvage

• Fruits de mer Peter Pan

• Compagnie de fruits de mer d’Alaska

Le rapport fournit également une analyse PEST exhaustive pour les cinq régions, à savoir ; Amérique du Nord, Europe, APAC, MEA et Amérique du Sud après avoir évalué les facteurs politiques, économiques, sociaux et technologiques affectant le marché du saumon en conserve dans ces régions.

CADRE RÉGIONAL

Le rapport fournit un aperçu détaillé de l’industrie après avoir examiné les aspects qualitatifs et quantitatifs. Il implique également la taille du marché et des estimations prévisionnelles de l’année 2018 à 2027 en ce qui concerne cinq grandes régions. Le marché du saumon en conserve pour chaque région est ensuite sous-segmenté par pays et segments respectifs. Le rapport couvre l’analyse et les prévisions de 18 pays dans le monde, ainsi que la tendance actuelle et les opportunités qui prévalent dans la région.

Régions et pays prometteurs mentionnés dans le rapport sur le marché mondial du saumon en conserve:

• Amérique du Nord

• L’Europe 

• Asie-Pacifique

• L’Amérique latine

• Le Moyen-Orient et l’Afrique

Principales caractéristiques du rapport sur le marché Saumon en conserve:

• Identifier la croissance, la taille, les principaux acteurs et segments du marché mondial Saumon en conserve.

• Mettre en évidence les principales priorités commerciales et aider les entreprises à adopter des stratégies commerciales en conséquence.

• Les principales conclusions et recommandations mettent en évidence les tendances progressistes cruciales de l’industrie sur le marché mondial Saumon en conserve, permettant ainsi aux acteurs de la chaîne de valeur de développer des stratégies efficaces à long terme.

• Élaborer/modifier des plans d’expansion commerciale en obtenant des informations exploitables sur les stratégies de croissance organique et inorganique adoptées par d’autres acteurs.

• Analyser en profondeur les tendances et les perspectives du marché mondial ainsi que les facteurs qui stimulent et entravent le marché

Marché du saumon en conserve segmenté par région / pays: Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique et Amérique centrale et du Sud

Marché mondial du saumon en conserve – par type de produit

• Saumon sockeye

• Saumon kéta

• Saumon rose

• Saumon coho

Marché mondial du saumon en conserve – par canal de distribution

• Vente directe

• Détaillants de masse

• Vente au détail sur Internet

• Les autres

Table des matières:

1. Introduction

2 plats à emporter

3 Paysage du marché du saumon en conserve

4 Marché du saumon en conserve – Dynamique clé de l’industrie

5 Analyse du marché du saumon en conserve – mondial

6 Chiffre d’affaires et prévisions du marché du saumon en conserve jusqu’en 2028 – Composant

7 Chiffre d’affaires et prévisions du marché du saumon en conserve jusqu’en 2028 – Modèle de services

8 Chiffre d’affaires et prévisions du marché du saumon en conserve jusqu’en 2028 – Modèle de déploiement

9 Chiffre d’affaires et prévisions du marché du saumon en conserve jusqu’en 2028 – Vertical

10 revenus et prévisions du marché du saumon en conserve jusqu’en 2028 – analyse géographique

11 Paysage de l’industrie

12 Paysage concurrentiel

13 Marché du saumon en conserve, profils d’entreprises clés

14 Annexe

