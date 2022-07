Les revenus du marché du carcinome urothélial métastatique devraient connaître une croissance significative au cours de la période de prévision 2020-2027

Selon l’analyse actuelle d’Emergen Research, le marché du carcinome urothélial métastatique était évalué à 725,9 millions USD en 2019 et devrait atteindre 2,71 milliards USD d’ici 2027, avec un TCAC de 17,9%. Le carcinome urothélial métastatique est l’un des principaux décès liés au cancer dans le monde. Les métastases sont la principale cause d’échec des traitements liés au cancer et de décès liés au cancer. Avec les progrès de la génétique, basés sur des analyses de données volumineuses, une collection de 150 gènes pro-métastatiques critiques a été étudiée et identifiée. De plus, les avancées technologiques en matière d’imagerie et de détection des cellules cancéreuses se sont considérablement améliorées, en raison d’une demande accrue dans un avenir proche.

Le rapport étudie l’impact de la pandémie de COVID-19 sur le marché Carcinome urothélial métastatique et ses segments cruciaux. Les perturbations de la chaîne d’approvisionnement et l’instabilité économique ont eu un impact négatif sur la croissance du marché dans plusieurs régions clés. Le rapport propose une analyse approfondie de la taille, de la part de marché et de la croissance du marché et son estimation au cours des années de prévision sur la base de la crise du COVID-19. Le rapport examine la récente crise du COVID-19 et son impact sur le marché mondial. Le rapport explore l’impact actuel et futur de la pandémie et donne un aperçu du scénario de marché post-pandémique.

D’autres conclusions clés du rapport suggèrent que

des recherches rigoureuses dans l’industrie du carcinome urothélial métastatique ont contribué à la forte croissance du marché de l’industrie. De plus, le cancer de la vessie est la sixième maladie la plus répandue, avec environ 330 380 nouveaux cas et 123 051 décès dus au cancer de la vessie dans le monde.

L’approbation du produit devrait montrer un résultat prometteur dans les années à venir. Par exemple, en juillet 2020, la FDA a approuvé l’avelumab (Bavencio). Le médicament est connu pour le traitement d’entretien des patients atteints d’un carcinome urothélial localement avancé ou métastatique qui n’a pas progressé avec une chimiothérapie de première intention à base de platine.

Le rapport propose une analyse complète du marché mondial du carcinome urothélial métastatique à l’échelle mondiale et régionale et propose une prévision du marché sur 8 ans. Le rapport fournit une couverture étendue des moteurs du marché, des contraintes, des limites, des perspectives de croissance, des menaces, des opportunités et des tendances actuelles et émergentes du marché. Le rapport propose également une analyse approfondie des acteurs du marché ainsi que leur aperçu des activités, leur portefeuille de produits, leurs avancées technologiques, leurs plans d’expansion, leur situation financière et leur position mondiale. Il met également en lumière les collaborations dans le paysage concurrentiel, telles que les fusions et acquisitions, les coentreprises, les collaborations, les lancements de produits, les promotions de marques, les accords d’entreprise et gouvernementaux, les accords de licence, etc.

Les principales entreprises présentées dans le rapport sur le carcinome urothélial métastatique comprennent :

Roche, Merck, Bristol-Myers Squibb, AstraZeneca, Johnson & Johnson et Pfizer.

Aux fins de ce rapport, la recherche Emergen a segmenté le marché du carcinome urothélial métastatique sur la base du traitement, du diagnostic, de l’utilisation finale et de la région :

par perspectives de traitement (revenus en Millions USD ; 2017-2027)

Chimiothérapie

Thérapie ciblée

Immunothérapie

Radiothérapie Thérapie

intravésicale

par diagnostic Perspectives (chiffre d’affaires en millions USD ; 2017-2027)

urine

Pyélogramme

intraveineux (PIV)

Biopsie

par utilisation finale Perspectives (chiffre d’affaires en millions USD ; 2017– 2027)

Hôpitaux

Oncologie Cliniques

Instituts de recherche

Autres

Analyse régionale :

L’analyse régionale comprend une étude approfondie des régions géographiques clés pour mieux comprendre le marché et fournir une analyse précise. L’analyse régionale couvre l’Amérique du Nord, l’Amérique latine, l’Europe, l’Asie-Pacifique, le Moyen-Orient et l’Afrique. L’analyse régionale couvre l’analyse des segments de marché clés, y compris les revenus, le TCAC, l’importation / exportation, le rapport de l’offre et de la demande, le rapport de production et de consommation, l’analyse de la chaîne industrielle et la dynamique du marché dans chaque région des zones géographiques.

Merci d’avoir lu notre rapport. Veuillez nous contacter pour toute autre question concernant le rapport et notre équipe vous assistera en fonction de vos besoins.

