Les revenus du marché des tire-lait atteindront 5 778,97 millions de dollars américains d’ici 2028

Selon notre nouvelle étude de marché intitulée « Prévisions du marché du tire-lait jusqu’en 2028 – Analyse globale par type, technologie, canal de distribution et géographie », le marché devrait atteindre 5 778,97 millions de dollars américains d’ici 2028 contre 2 574,00 millions de dollars américains en 2020. On estime que le marché croîtra avec un TCAC de 10,7% de 2021 à 2028. Le rapport met en évidence les tendances qui prévalent sur le marché mondial des tire-lait et les facteurs qui animent le marché ainsi que ceux qui dissuadent sa croissance.

Le marché mondial des tire-lait est segmenté par type, technologie et canal de distribution. Sur la base de la technologie, le marché est segmenté en tire-lait manuel et tire-lait électrique. Le segment des tire-lait électriques est en outre classé en tire-lait électrique simple et en tire-lait électrique double. En fonction du type, le marché des tire-lait est segmenté en tire-lait à système fermé et tire-lait à système ouvert. Sur la base du canal de distribution, le marché des tire-lait est segmenté en magasins grand public et en distribution en ligne.

Les principaux acteurs opérant sur le marché des tire-lait sont Pigeon Corporation ; Ardo médical, Inc. ; Ameda, Inc. ; Koninklijke Philips N.V. ; Medela LLC ; Alimentation Evenflo ; Albert Hohlkörper GmbH & Co. KG; Mayborn Group Limited ; Hygeia Healthcare ; et Spectra Baby USA. Le marché a mis en œuvre diverses stratégies de croissance organique et inorganique sur le marché, ce qui a contribué à renforcer son offre de produits sur le marché.

Le marché des tire-lait devrait connaître une croissance significative en raison de facteurs tels que le taux d’emploi élevé des femmes, l’augmentation des dépenses de santé, la sensibilisation croissante des patients et l’augmentation des investissements dans les soins de santé de la part d’acteurs privés et d’organismes gouvernementaux.

Un nouveau-né est incapable d’obtenir suffisamment de lait maternel pour des raisons telles qu’une diminution de la lactation, le décès de la mère immédiatement après l’accouchement et un déséquilibre hormonal. Comme l’alimentation d’un nouveau-né avec du lait maternel est essentielle à sa croissance et à sa nutrition, la banque de lait maternel est la solution la mieux considérée dans toutes les conditions mentionnées ci-dessus. Dans les pays développés, il existe un nombre croissant de banques de lait maternel qui offrent une grande aide à la mère qui n’est pas en mesure de produire du lait. Néanmoins, la stérilisation et la pasteurisation élevées font partie des facteurs importants à prendre en compte avant de donner du lait à un bébé. Par exemple, en Amérique du Nord, la Human Milk Banking Association of North America (HMBANA) a proposé des banques de lait accréditées à but non lucratif aux États-Unis et au Canada. Il a également introduit des directives internationales pour le lait pasteurisé de donneuses. De même, à travers l’Europe, on constate une augmentation du nombre de banques de lait maternel, et parmi les pays européens, l’Italie a le plus grand nombre de banques de lait.

Les banques de lait offrent également des adhésions aux femmes qui peuvent produire plus de lait. Les banques de lait offrent une bonne cause pour améliorer la santé des bébés. Selon le Global Breastfeeding Score Card, il est indiqué que dans des pays comme la Chine, l’Inde, le Mexique et d’autres, plus de 236 000 décès d’enfants sont dus à un allaitement inadéquat. Par conséquent, il y a eu une augmentation de la prise de conscience des avantages du don de lait maternel, et cette prise de conscience a exigé la croissance des banques de lait maternel ou humain à travers le monde. Il existe près de 600 banques de lait maternel dans les pays à revenu élevé et intermédiaire du monde.

