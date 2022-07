Les revenus du marché des téléphones robustes atteindront 4 850,42 millions d’ici 2028 : The Insight Partners

Selon le nouveau rapport de recherche publié par The Insight Partners, intitulé « Rugged Phones Market Forecast to 2028 – COVID-19 Impact and Global Analysis – by Type, Screen size, and End User », le marché devrait atteindre 4 850,42 millions de dollars. d’ici 2028 contre 2 918,66 millions de dollars US en 2021 ; il devrait croître à un TCAC de 7,5 % de 2021 à 2028.

Le marché des téléphones robustes en Asie-Pacifique devrait croître au TCAC le plus rapide de 8,9 % au cours de la période de prévision. La tendance croissante à l’automatisation et à la numérisation des usines dans tous les secteurs, l’augmentation des investissements dans le développement industriel et les dépenses publiques dans des pays asiatiques tels que la Chine et l’Inde sont quelques-uns des principaux facteurs qui alimentent la demande de téléphones semi-robustes et ultra-robustes dans l’armée. et de la défense, du commerce et de l’industrie en Asie-Pacifique. Ainsi, la Chine, l’Inde, le Japon, la Corée du Sud et plusieurs pays d’Asie du Sud-Est devraient être les principaux utilisateurs de téléphones robustes dans les années à venir.

L’épidémie de COVID a touché un grand nombre d’entreprises en Amérique du Nord, les amenant à des défis financiers et logistiques. Les entreprises ont dû soit suspendre leurs opérations, soit réduire leurs activités, en raison des mesures de confinement. Plusieurs pays de la région représentent un marché majeur pour les téléphones durcis en raison de la présence de solides secteurs militaires et de défense, industriels, gouvernementaux et de sécurité publique. Dans des pays comme les États-Unis, les restrictions de verrouillage perturbent le calendrier des lancements de nouveaux produits, les investissements en R&D et les revenus des entreprises en raison de la réduction de la demande et des perturbations de l’approvisionnement et du calendrier de livraison, ce qui freine la croissance globale du marché des téléphones robustes en la région.

Le marché des téléphones robustes est segmenté en fonction du type, de la taille de l’écran et de l’utilisateur final. En fonction du type, le marché est divisé en smartphones et téléphones en vedette. Le segment des téléphones en vedette représentait une part de revenus plus importante en 2020. Sur la base de la taille de l’écran, le marché des téléphones robustes est segmenté en moins de 5 pouces, 5 pouces à 6 pouces et plus de 6 pouces. Le segment 5 pouces à 6 pouces a contribué à la plus grande part des revenus en 2020, et il devrait également être le segment à la croissance la plus rapide entre 2021 et 2028. Sur la base de l’utilisateur final, le marché est segmenté en secteurs industriel, gouvernemental, commercial, militaire et de défense et grand public. En 2020, le segment industriel a dominé le marché mondial des téléphones robustes. En termes de géographie, le marché des téléphones robustes est segmenté en Amérique du Nord, Europe, APAC, MEA et SAM. L’Amérique du Nord détenait la plus grande part de marché en 2020, suivie de l’Europe et de l’APAC.

Augmentation de la demande de téléphones robustes dans diverses industries

L’industrie mondiale de l’électronique grand public bénéficie fortement de l’adoption massive des smartphones dans des secteurs tels que la construction, la fabrication, la vente au détail, les transports et les services d’urgence, pour les communications critiques et non critiques. La demande de smartphones et de téléphones polyvalents augmente à un rythme impressionnant en raison de la forte augmentation des investissements dans la recherche et le développement liés aux technologies d’affichage, aux réseaux de communication, à la batterie et à l’appareil photo. La mise à niveau opportune des conceptions de téléphones robustes et l’intégration de nouvelles fonctionnalités pour concurrencer les smartphones et les téléphones multifonctions grand public mis à jour en permanence stimulent les ventes de téléphones robustes, en particulier dans les secteurs industriels aux environnements de travail difficiles. Ces téléphones sont certifiés IP, étanches à la poussière et testés contre les chutes, et ils disposent d’une capacité de batterie élevée pour les groupes de travail industriels et le personnel de la sécurité publique, qui ont augmenté leur demande au cours des dernières années dans les régions développées et en développement. Par conséquent, la prolifération des smartphones et des téléphones polyvalents dotés de capacités robustes stimule la croissance du marché des téléphones robustes.

Aperçu du marché basé sur le type de téléphone robuste

Le marché mondial des téléphones robustes, par type, est divisé en semi-robustes et entièrement durcis. Le segment semi-robuste a dominé le marché en 2020 Les téléphones semi-robustes sont capables de gérer des conditions plus difficiles qu’un téléphone grand public ; cependant, ils ne sont toujours pas complètement étanches à la poussière ou à l’eau. De nombreux ordinateurs de poche semi-durcis sont livrés avec un indice de protection IP54, ce qui signifie que le produit est protégé contre les situations extrêmes mais qu’il est en retard de protection contre la poussière. Les téléphones semi-robustes résistent aux éclaboussures légères, mais ne supportent pas l’immersion ou les jets de pulvérisation. De plus, peu d’ordinateurs de poche semi-durcis répondent à quelques normes MIL-STD-810F, mais pas pour l’immersion ou la poussière. Par exemple, le Nokia 3310 est un téléphone semi-robuste commun et populaire.

La liste des entreprises – Marché du téléphone robuste

Les principales entreprises opérant sur le marché des téléphones robustes sont Blackview, Caterpillar, DOOGEE, OUKITEL, Juniper Systems Inc., AGM Mobile, Sonim Technologies Inc., Ulefone Mobile, Unitech, Zebra Technologies Corp. et Electronics Co., LTD.

En 2020, Juniper Systems Limited a déclaré son expansion en Inde grâce à un nouveau partenariat avec Elkay India. Grâce à cette alliance, les entreprises devraient répondre aux besoins des marchés de l’arpentage, de l’industrie et de l’énergie en Inde pour les enregistreurs de données et les récepteurs fonctionnant dans des conditions météorologiques difficiles.

En 2020, Borqs Technologies, Inc. a formé un partenariat stratégique avec Juniper Systems pour une variété d’applications mobiles de collecte de données dans des environnements de travail difficiles et dangereux.

