Les revenus du marché des systèmes de lave-glace automobiles connaîtront une croissance régulière jusqu’en 2022-2030

Marché des systèmes de lave-glace automobile: principaux résultats de la recherche

Taille du marché des systèmes de lave-glace automobile enregistrée en 2022 – Plus de XX milliards de dollars américains

Le marché mondial des systèmes de lavage automobile devrait observer une croissance modérée des revenus entre 2022 et 2030, à un TCAC estimé à XX.

L’augmentation des ventes de véhicules neufs, associée à une forte demande de composants de systèmes de lave-glace sur le marché secondaire, alimente de manière importante les ventes de systèmes de lave-glace automobiles.

Le marché mondial des pièces de rechange automobiles devrait être évalué à environ XX milliards de dollars américains d’ici 2022, avec un TCAC de près de XX sur la période 2022-2030.

La demande croissante de remplacement de composants automobiles restera un facteur important, complétant la croissance du marché des systèmes de lave-glace automobiles.

Le coût supplémentaire des nouvelles technologies de système de lave-glace automobile devrait entraver modérément la croissance du marché, car la clientèle, en particulier dans les économies en développement, est réticente à investir dans des technologies plus récentes et coûteuses.

Principaux facteurs qui façonnent le marché des systèmes de lavage automobile

Les essuie-glaces reçoivent une forte demande sur le marché secondaire

Sur la base des composants, le segment des essuie-glaces automobiles devrait représenter une part de volume substantielle tout au long de la période de prévision. Les essuie-glaces ont une demande importante de la part du marché secondaire des systèmes de lave-glace automobiles, car ils ont un taux de remplacement relativement plus élevé.

En termes de valeur, les moteurs d’essuie-glace devraient rester importants tout au long de la période de prévision sur le marché mondial des systèmes de lave-glace automobiles. D’autre part, les pompes et les réservoirs devraient maintenir des ventes stables au cours de la période de prévision sur le marché mondial des systèmes de lave-glace pour automobiles.

Concentrez-vous sur l’intensification de la visibilité claire

L’augmentation de la demande de systèmes d’essuyage s’est étendue aux conditions sèches et glaciales, ce qui a accru la demande croissante de systèmes d’essuyage efficaces dans les pays froids, avec des fonctionnalités supplémentaires telles que le dégivrage et le chauffage. Les liquides de lave-glace antigel aident à enlever la neige et la glace, offrant une visibilité dégagée.

La glace et la neige sur le pare-brise ou les fenêtres peuvent causer des accidents graves, et pour éviter une telle situation, un système de dégivrage peut aider à empêcher la neige ou la glace de s’accumuler sur le pare-brise à l’aide d’un liquide lave-glace antigel, en utilisant plusieurs buses bien positionnées. Il existe d’importantes opportunités de croissance pour les petits, moyens et grands acteurs qui vendent des systèmes de lave-linge. Le nombre devrait augmenter dans un avenir proche, car les constructeurs automobiles et les acheteurs attendent avec impatience de se concentrer davantage sur la qualité.

Innovations basées sur la technologie répandues conformément aux dernières tendances du marché

L’intégration intelligente des technologies, l’application croissante des systèmes de lave-glace automobiles à caméra arrière, l’adoption croissante des systèmes de lave-phares automobiles dans les voitures semi-luxe et de taille moyenne, et les progrès dans la conception des balais d’essuie-glace et des buses sont cités comme certaines des tendances les plus importantes et les plus percutantes. actuellement identifié dans l’industrie mondiale des systèmes de lave-glace pour automobiles. De plus, des opportunités importantes existent pour les fabricants de systèmes de lave-glace automobiles grâce à l’expansion dans les économies en développement.

Les rappels récents de véhicules en raison de systèmes de lave-glace défectueux et les réglementations imposant l’utilisation de systèmes de lave-phares automobiles sont très susceptibles de créer une pression importante du côté de l’offre, ce qui pousserait par la suite les innovations dans le domaine du développement de véhicules automobiles rentables, durables et fiables. systèmes de lave-glace.

Analyse de la structure du marché des systèmes de lavage automobile