Les revenus du marché des systèmes d’arrêt d’urgence atteindront 2,43 milliards de dollars d’ici 2027 : les partenaires Insight

Selon le nouveau rapport de recherche publié par The Insight Partners, intitulé « Marché des systèmes d’arrêt d’urgence jusqu’en 2027 par composant (commutateurs, capteurs, systèmes de sécurité programmables, soupapes de sécurité, actionneurs et autres), méthode de contrôle (pneumatique, électrique, fibre optique, et hydraulique), industrie de l’utilisateur final (pétrole et gaz, raffinage, production d’électricité, chimie et autres) ; – Global Analysis and Forecast », le marché des systèmes d’arrêt d’urgence devrait atteindre 2,43 milliards de dollars US d’ici 2027, contre 1,41 milliard de dollars US en 2018. Le rapport comprend une compréhension clé des facteurs moteurs de cette croissance et met également en évidence les principaux acteurs du secteur. le marché et ses évolutions.

Le système d’arrêt d’urgence (ESD) est conçu pour minimiser l’impact des urgences qui sont généralement associées à des inondations non réglementées, à une fuite d’hydrocarbures ou à des incendies dans des zones contenant des hydrocarbures ou des secteurs qui pourraient autrement être à risque. Traditionnellement, l’analyse des risques concluait qu’un indice d’intégrité de sécurité élevé, généralement SIL 2 ou 3, était requis pour le programme d’arrêt d’urgence. Le système se compose principalement d’une logique de dispositif pour le traitement des signaux entrants, de capteurs montés sur site, de vannes et de relais de déclenchement, d’avertissement et de modules IHM. L’appareil traite les signaux d’entrée et déclenche les sorties selon les diagrammes de cause à effet définis pour l’installation. Le pétrole et le gaz sont les principaux domaines pour les systèmes d’arrêt d’urgence dans le monde et devraient créer de nouvelles opportunités pour le marché mondial des systèmes d’arrêt d’urgence au cours de la période de prévision.

Un exemple de PDF présente la structure du contenu et la nature des informations incluses dans le rapport qui présente une analyse qualitative et quantitative – https://www.theinsightpartners.com/sample/TIPRE00004133/

En Asie-Pacifique, plusieurs économies en croissance de la région soutiennent la croissance avec une grande variété de secteurs tels que la fabrication, l’automobile et la technologie. La région est devenue un pôle manufacturier mondial avec la présence de diverses industries manufacturières. L’industrie pétrolière et gazière de la région est également florissante, en raison de la demande croissante pour le secteur de l’énergie. Des projets pétroliers et gaziers Greenfield et brownfield sont en cours, en particulier en Asie du Sud-Est. Certains de ces projets incluent la phase 2 de la raffinerie et du complexe pétrochimique de Pulau Muara Besar, la raffinerie de Long Son (n ° 3), le projet gazier du Vietnam, le développement en eau profonde en Indonésie, l’expansion et la mise à niveau de la raffinerie de Sriracha et le GNL flottant Petronas 2 (PFLNG Dua), entre autres. . En outre, il est prévu qu’environ 130 nouveaux projets de pétrole brut et de gaz commenceront leurs activités dans la région APAC d’ici 2025. Les facteurs susmentionnés devraient alimenter la croissance du marché des systèmes d’arrêt d’urgence dans la région APAC.

Le marché européen des systèmes d’arrêt d’urgence connaît une croissance remarquable, car l’un des bassins pétroliers et gaziers les plus matures au monde a modifié ses plans de développement. Ils ciblent désormais des exécutions de projets plus simples afin que les ressources ciblées puissent être rentables dans le scénario actuel de processus à faible niveau de pétrole et de gaz. Le nombre de projets et de projets visant à exploiter davantage de ressources offshore augmente en Norvège et au Royaume-Uni, ce qui signifie que l’industrie offshore a commencé à se redresser, les sociétés en amont lançant davantage de développements depuis 2018. Actuellement, de nombreux projets pétroliers et gaziers sont en cours de développement en Europe. . Quelques-uns d’entre eux incluent le champ Sverdrup, les champs de pétrole et de gaz Rosebank & Lochnagar, le champ Johan Castberg, Wisting Central Oil Discovery, le champ de pétrole lourd Mariner, le champ de pétrole lourd et de gaz HPHT de Martin Linge (Hild) et le champ de gaz et de condensat HPHT de Culzean. Ces projets à venir devraient renforcer le marché des systèmes d’arrêt d’urgence en Europe.

Planifiez une discussion de prévente avec l’équipe d’auteurs dans un créneau que vous préférez pour répondre aux questions sur la portée du rapport, la personnalisation, l’introduction à la méthodologie, l’assistance sur les technologies et les définitions du marché – https://www.theinsightpartners.com/inquiry/TIPRE00004133/

Augmentation de la demande pour minimiser les fuites d’hydrocarbures, en particulier dans les projets basés sur des champs pétrolifères offshore

Le système d’arrêt d’urgence (ESD) est conçu pour minimiser l’impact des urgences qui sont généralement associées à des inondations non réglementées, à une fuite d’hydrocarbures ou à des incendies dans des zones contenant des hydrocarbures ou des secteurs qui pourraient autrement être à risque. Traditionnellement, l’analyse des risques concluait qu’un indice d’intégrité de sécurité élevé, généralement SIL 2 ou 3, était requis pour le programme d’arrêt d’urgence. Le système se compose principalement d’une logique de dispositif pour le traitement des signaux entrants, de capteurs montés sur site, de vannes et de relais de déclenchement, d’avertissement et de modules IHM. L’appareil traite les signaux d’entrée et déclenche les sorties selon les diagrammes de cause à effet définis pour l’installation. Le pétrole et le gaz sont les principaux domaines pour les systèmes d’arrêt d’urgence dans le monde entier.

Il est prévu que la hausse des prix du pétrole et du gaz et la croissance des activités en amont augmenteront la demande de systèmes d’arrêt d’urgence, en particulier de la part des établissements offshore, car la demande de systèmes ESD provient des activités de raffinage de pétrole intermédiaires, en amont et en aval. Les lois et réglementations telles que le Bureau of Safety and Environmental Enforcement (BSEE) appliquent les lois sur la sécurité et l’environnement pour l’industrie pétrolière et gazière offshore aux États-Unis, en Europe, entre autres. Pour minimiser les risques d’accidents ou d’accidents, la température et la pression

Marché des systèmes d’arrêt d’urgence: paysage concurrentiel et développements clés

ABB Ltd, Cameron International Corporation, Emerson Electric Co., General Electric Company, Honeywell International Inc., National Oilwell Varco, Inc., OMRON Corporation, Schneider Electric SE, Siemens AG et Yokogawa Electric Corporation comptent parmi les principaux acteurs de l’urgence mondiale. Marché des systèmes d’arrêt. Les principales entreprises se concentrent sur l’expansion et la diversification de leur présence sur le marché et sur l’acquisition d’une nouvelle clientèle, exploitant ainsi les opportunités commerciales existantes.

Livraison immédiate de nos rapports prêts à l’emploi et pré-réservation des études à venir, grâce à des méthodes de paiement flexibles et pratiques – https://www.theinsightpartners.com/buy/TIPRE00004133/

À propos de nous:

The Insight Partners est un fournisseur de recherche unique de l’industrie de l’intelligence actionnable. Nous aidons nos clients à trouver des solutions à leurs besoins de recherche grâce à nos services de recherche syndiquée et de conseil. Nous sommes spécialisés dans des secteurs tels que les semi-conducteurs et l’électronique, l’aérospatiale et la défense, l’automobile et les transports, la biotechnologie, l’informatique de la santé, la fabrication et la construction, les dispositifs médicaux, la technologie, les médias et les télécommunications, les produits chimiques et les matériaux.

Nous contacter:

Si vous avez des questions sur ce rapport ou si vous souhaitez obtenir de plus amples informations, veuillez nous contacter :

Personne à contacter : Sameer Joshi

Courriel : sales@theinsightpartners.com

Téléphone : +1-646-491-9876