Les revenus du marché des puces d’apprentissage en profondeur dépasseront 21,31 milliards de dollars d’ici 2027: Les partenaires d’Insight

Avec la disponibilité d’une énorme quantité de données et la grande évolutivité de la puissance de calcul basée sur le cloud, la puce est devenue une tendance massive dans tous les secteurs au cours des dernières années. Dans le monde numérique d’aujourd’hui, l’information est la clé du succès des entreprises et du maintien d’une croissance durable. La puce d’apprentissage en profondeur est une puce matérielle spécialisée qui agit comme un cerveau pour l’appareil, les puces d’apprentissage en profondeur ont de nombreux cœurs de calcul et sont livrées avec une mémoire à bande passante élevée. Ces puces sont également connues sous le nom de puces AI et ont son application dans de nombreux systèmes, notamment les processeurs, les GPU et les ASIC, entre autres.

Avec la demande croissante de puces d’apprentissage en profondeur basées sur des applications pour des problèmes spécifiques dans un secteur vertical, diverses startups et entreprises établies se concentrent sur de nouvelles innovations matérielles qui prennent en charge un traitement rapide et efficace de l’apprentissage en profondeur. L’apprentissage en profondeur fait partie de la gamme d’applications d’IA offertes par les architectures de chipset d’IA avec l’apprentissage automatique et le traitement du langage naturel, entre autres, pour la formation et l’inférence. Pour répondre à la demande croissante et à la variété des charges de travail d’IA, les fournisseurs mélangent désormais un large éventail de technologies de puces dans leurs produits. Il existe différents SOC spécifiques à l’application disponibles pour la robotique intelligente et les applications mobiles. Un grand nombre de start-ups sont apparues dans l’écosystème de l’intelligence artificielle et ont reçu un financement impressionnant de diverses grandes organisations. Les puces ASIC et les puces d’apprentissage en profondeur personnalisées/hybrides spécifiques aux applications constitueront l’avenir du marché des puces d’apprentissage en profondeur et devraient donc être un facteur de tendance ayant un impact sur la croissance du marché des puces d’apprentissage en profondeur.

L’Amérique du Nord est en tête du marché mondial des puces d’apprentissage en profondeur et devrait être le contributeur le plus important aux revenus tout au long de la période de prévision. Le développement de puces d’apprentissage en profondeur est soutenu par des investissements à grande échelle de géants technologiques pour développer des modèles à partir d’une énorme quantité de données générées. L’essor de l’informatique quantique et la mise en œuvre de puces d’apprentissage en profondeur dans la robotique stimulent la croissance du marché des puces d’apprentissage en profondeur dans les pays d’Amérique du Nord.

L’informatique quantique prend quelques secondes pour terminer un calcul qui prendrait autrement plus de temps. Les ordinateurs quantiques sont une transformation innovante de l’intelligence artificielle, de l’apprentissage automatique et du Big Data. Par conséquent, l’importance de l’informatique quantique devrait stimuler la croissance du marché des puces d’apprentissage en profondeur. De plus, l’informatique quantique est bénéfique pour divers facteurs, notamment l’optimisation du portefeuille, la détection des fraudes et la gestion des risques, ainsi que les domaines dans lesquels une rétroaction immédiate des données est requise. Ainsi, il est plus facile pour un seul processeur d’effectuer des calculs complexes en quelques secondes. De plus, avec l’échelle et la taille d’Internet, l’apprentissage en profondeur permet de maintenir de grands ensembles de données à un coût très bas. Par conséquent, ces facteurs devraient stimuler la croissance du marché mondial des puces d’apprentissage en profondeur

Remarque – La pandémie de Covid-19 (coronavirus) a un impact sur la société et l’économie en général à travers le monde. L’impact de cette pandémie augmente de jour en jour et affecte la chaîne d’approvisionnement. La crise du COVID-19 crée de l’incertitude sur le marché boursier, un ralentissement massif de la chaîne d’approvisionnement, une baisse de la confiance des entreprises et une panique croissante parmi les segments de clientèle. L’effet global de la pandémie a un impact sur le processus de production de plusieurs industries. Ce rapport sur ‘Deep Learning Chip Market’ fournit l’analyse de l’impact sur Covid-19 sur les segments d’activité et les marchés des pays. Les rapports présentent également les tendances du marché et les prévisions jusqu’en 2027, en tenant compte de l’impact de la situation Covid-19.

Le marché des puces d’apprentissage en profondeur par secteur vertical est segmenté en médias et publicité, BFSI, informatique et télécommunications, vente au détail, soins de santé, automobile et transport, et autres. Le BFSI détient une part importante du marché, alors que les soins de santé devraient être la solution à la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision. Le secteur de la santé génère une énorme quantité de données allant des données personnelles des clients aux données de recherche clinique. Le marché des puces d’apprentissage en profondeur connaît une forte croissance dans le secteur médical avec d’énormes investissements et projets réalisés par les entreprises pour développer des traitements basés sur le concept d’apprentissage automatique. Il existe différents domaines dans lesquels l’intelligence artificielle est appliquée dans le secteur de la santé. Certains de ces domaines comprennent les Systèmes de Diagnostic et de traitement, l’Analyse et le Diagnostic d’images et autres. D’autre part, les institutions BFSI sont confrontées à un environnement dynamique et difficile avec une concurrence supérieure de la part des entreprises spécialisées dans les technologies financières, une offre réglementaire croissante et une pression sur les marges d’intérêt sur un marché à faibles taux d’intérêt. Tout cela à un moment où le comportement des consommateurs se transforme et où les pratiques et les modèles bancaires traditionnels ne sont plus adaptés pour répondre aux demandes croissantes des consommateurs.

Les principaux acteurs opérant sur le marché des puces d’apprentissage en profondeur sont Advanced Micro Devices, Inc., Amazon Web Services, Inc., Bitmain Technologies Holding Company, Baidu, Inc., Google, Inc., Intel Corporation, NVIDIA Corporation, Qualcomm Technologies, Inc., Samsung Electronics Co., Livre de poche, Nouveau Ltd., et Xilinx Inc. entre autres.

