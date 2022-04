Les revenus du marché des pistolets à colle thermofusibles dépasseront 715,13 millions de dollars américains d’ici 2028

Le marché Pistolet à colle thermofusible fournit une étude complète de l’industrie, y compris sa dynamique, sa structure, ses caractéristiques, ses acteurs clés, ses moteurs de croissance et de demande, etc. En tant que rapport d’analyse complète, il couvre tous les détails de l’analyse et des perspectives selon The Insight Les partenaires.

Selon notre dernière étude de marché sur «Prévisions des pistolets à colle thermofusibles jusqu’en 2028 – Impact du COVID-19 et analyse globale – par type de pistolet (filaire, sans fil, hybride); par application (emballage, construction, automobile, ameublement, chaussures, électronique, autres) », le marché était évalué à 477,64 millions de dollars US en 2020 et devrait atteindre 715,13 millions de dollars US d’ici 2028 ; il devrait croître à un TCAC de 5,2 % de 2021 à 2028. Le rapport met en évidence les facteurs clés qui stimulent la croissance du marché et les principaux acteurs ainsi que leurs développements sur le marché.

Obtenez un exemple de copie avec la table des matières complète et les figures et graphiques @ https://www.theinsightpartners.com/sample/TIPRE00022626/

Qu’est-ce qu’un pistolet à colle thermofusible ?

Le pistolet à colle thermofusible est un appareil portable utilisé pour distribuer des adhésifs thermofusibles. Ces pistolets sont disponibles en différents types tels que filaires, sans fil et hybrides. Ces pistolets sont pratiques par rapport aux autres équipements de distribution de colle. Ils sèchent rapidement, ont une longue durée de conservation et sont facilement jetables. La demande croissante de l’industrie de l’emballage, du DHP et de l’électronique, qui nécessite une distribution d’adhésif de précision, stimule la croissance du marché. De plus, ces pistolets à colle trouvent une vaste application dans l’automobile, la construction, l’ameublement et d’autres industries manufacturières qui soutiennent la croissance du marché des pistolets à colle thermofusible.

Impact de Covid-19 sur le marché des pistolets à colle thermofusible

L’épidémie de COVID-19 a été signalée pour la première fois à Wuhan (Chine) en décembre 2019 et s’est propagée rapidement depuis lors. En mai 2021, les États-Unis, l’Inde, le Brésil, la Russie, le Royaume-Uni, la France, l’Espagne, l’Italie, la Turquie, l’Allemagne, la Colombie et l’Argentine figuraient parmi les pays les plus touchés en termes de cas signalés et de décès. De plus, en raison des fermetures, des interdictions de voyager et des fermetures d’entreprises, la pandémie a gravement touché les économies et les industries d’un certain nombre de pays. La chimie et les matériaux sont l’une des industries importantes qui connaissent de graves perturbations en raison de ruptures de la chaîne d’approvisionnement et de fermetures d’usines. La fermeture de nombreuses usines de fabrication et usines dans des régions clés telles que l’Amérique du Nord, l’Europe et l’APAC a entravé la chaîne d’approvisionnement mondiale, ainsi que les processus de fabrication, les calendriers de distribution et les ventes de produits. Le marché est perturbé par COVID-19 en raison du ralentissement de la production de pistolets à colle thermofusible, de l’instabilité de la chaîne d’approvisionnement, des mouvements commerciaux entravés, de la diminution de la demande de l’industrie d’utilisation finale et de la demande réduite de nouveaux projets. L’épidémie a faussé l’efficacité opérationnelle et perturbé les chaînes de valeur en raison de la fermeture soudaine des frontières nationales et internationales, entraînant des pertes de revenus et des dommages. La chaîne de valeur perturbée a eu un impact négatif sur l’approvisionnement en matières premières. Cependant, alors que les économies envisagent de relancer leurs opérations, la demande de pistolets à colle thermofusible devrait augmenter à l’échelle mondiale dans les mois à venir.

Notre équipe d’experts travaille constamment sur des données et des informations mises à jour sur les processus commerciaux liés aux acteurs clés qui valorisent le marché. Pour les stratégies et prévisions futures, nous fournissons une section spéciale concernant la situation du covid-19.

Renseignez-vous pour une réduction : https://www.theinsightpartners.com/discount/TIPRE00022626/

Les acteurs éminents / émergents de l’étude de marché sur les pistolets à colle thermofusible comprennent:

Ratiobond Klebesysteme Gmbh

Adhésifs Ellsworth

3M

Arkema

Emballage de luxe

Technologie publicitaire

Bühnen

Adhésifs Infinity Bond

Sûreté

Steinel

Segmentation du marché :

Marché des pistolets à colle thermofusible, par type de pistolet

Filaire

Sans fil

Hybride

Marché des pistolets à colle thermofusible, par application

Emballage

Construction

Automobile

Meubles

Chaussure

Électronique

Autres

Segmenté par région/pays :

• Amérique du Nord

• L’Europe 

• Asie-Pacifique

• Moyen-Orient et Afrique

• Amérique du Sud et centrale

Achetez ce rapport d’étude de marché maintenant @ https://www.theinsightpartners.com/buy/TIPRE00022626/

Éléments clés que le rapport reconnaît :

• Taille du marché et taux de croissance au cours de la période de prévision.

• Facteurs clés qui animent le marché

• Les principales tendances du marché ralentissent la croissance du marché des pistolets à colle thermofusible

• Défis à la croissance du marché.

• Principaux fournisseurs du marché

• Analyse SWOT détaillée.

• Opportunités et menaces auxquelles sont confrontés les fournisseurs existants sur le marché mondial

• Facteurs de tendance influençant le marché dans les régions géographiques.

• Initiatives stratégiques ciblant les principaux fournisseurs.

• Analyse PEST du marché dans les cinq grandes régions.

À propos de nous:

The Insight Partners est un fournisseur unique de recherche industrielle de renseignements exploitables. Nous aidons nos clients à trouver des solutions à leurs besoins de recherche grâce à nos services de recherche syndiquée et de conseil. Nous sommes un spécialiste des sciences de la vie, de la technologie, de la santé, de la fabrication, de l’automobile et de la défense, des boissons alimentaires, des produits chimiques, etc.

Nous contacter:

Appelez : +1-646-491-9876

Courriel : sales@theinsightpartners.com