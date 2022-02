Les revenus du marché des ordinateurs embarqués robustes atteindront 4 779,5 millions de dollars américains d’ici 2027 : The Insight Partners

The Insight Partners fournit des informations bien documentées à l’échelle de l’industrie sur le marché des ordinateurs embarqués robustes. Il fournit des informations sur les aspects essentiels du marché tels que les principaux participants, les facteurs qui stimulent la croissance du marché des ordinateurs embarqués robustes, une estimation précise de la taille du marché des ordinateurs embarqués robustes, les tendances à venir, les changements dans le comportement des consommateurs, le paysage concurrentiel du marché, les principaux fournisseurs du marché et d’autres. caractéristiques du marché pour obtenir une analyse approfondie du marché.

Selon notre dernière étude de marché sur «Prévisions du marché des ordinateurs embarqués robustes jusqu’en 2027 – Impact COVID-19 et analyse mondiale – par Prévisions du marché des ordinateurs embarqués robustes jusqu’en 2027 – Impact COVID-19 et analyse mondiale – par type de produit (Panel PC et Fan- Moins d’ordinateurs embarqués), Application (Commercial, Industriel, Militaire et Défense) », le marché était évalué à 2 701,7 millions de dollars US en 2019 et devrait atteindre 4 779,5 millions de dollars US d’ici 2027 ; il devrait croître à un TCAC de 7,9 % de 2020 à 2027. Le rapport met en évidence les facteurs clés qui stimulent la croissance du marché, ainsi que les principaux acteurs et leurs développements sur le marché.

Le marché des ordinateurs embarqués robustes est largement segmenté en cinq grandes régions : Amérique du Nord, Europe, APAC, MEA et SAM. L’Amérique du Nord détenait la plus grande part du marché des ordinateurs embarqués robustes en 2019. La croissance de l’industrie pétrolière et gazière dans cette région propulserait les activités en amont et en aval. Il augmente également les demandes d’installation d’ordinateurs embarqués robustes pour offrir une meilleure efficacité opérationnelle dans des environnements difficiles.

Les nouveaux projets d’exploration pétrolière et gazière dans la région et leur adoption accrue de l’automatisation offrent de futures opportunités aux acteurs du marché des ordinateurs embarqués robustes. De plus, avec un secteur minier florissant, la Chine est l’un des principaux exportateurs de minerais dans le monde. Cependant, plusieurs autres pays de l’APAC sont prêts à accélérer leur production pour concurrencer d’autres économies minières dominantes. Actuellement, environ 50 % du total des principaux acteurs miniers dans le monde sont situés en APAC. Les facteurs susmentionnés sont susceptibles de soutenir la croissance du marché des ordinateurs embarqués robustes dans les années à venir.

Impact de la pandémie de COVID-19 sur le marché des ordinateurs embarqués robustes

COVID-19, également connu sous le nom de nouveau coronavirus 2019, a créé des secousses dans plusieurs industries. L’énorme croissance de la propagation du virus a poussé les gouvernements du monde entier à imposer des restrictions strictes à la circulation des personnes, des véhicules, etc. En raison des blocages massifs, des interdictions de voyager et des fermetures d’entreprises, la nouvelle épidémie a affecté des économies industries dans divers pays. L’imposition du confinement a entraîné une baisse de la production de biens et de matières premières. Les semi-conducteurs, la fabrication, l’automobile, le pétrole et le gaz, l’exploitation minière et bien d’autres industries ont connu une baisse de leurs activités en raison de l’arrêt temporaire des activités. Les acteurs du marché de l’informatique embarquée durcie ont également fait état de volumes de production en baisse du fait que les unités de production de semi-conducteurs fonctionnaient avec un effectif limité. De plus, les chaînes d’approvisionnement perturbées ont également eu un impact sur la fabrication d’ordinateurs embarqués robustes. En outre, la fermeture temporaire d’entreprises dépendantes a entraîné une baisse des achats de nouveaux ordinateurs embarqués robustes parmi les industries au cours du premier trimestre de 2020. La pandémie de COVID-19 pourrait également poursuivre son impact au cours des 6 premiers mois de 2021.

Les ordinateurs embarqués robustes sont utilisés dans des applications industrielles telles que la fracturation, les câbles, la simulation en laboratoire, les tests, le pompage sous pression et le transport. Avec les exigences croissantes en matière de fiabilité et de facilité d’utilisation, et les progrès des réseaux maillés dans le secteur industriel, la pénétration de la robotique, du contrôle des processus, de l’automatisation et de l’industrie 4.0 est également en plein essor, ce qui jouerait un rôle essentiel dans l’adoption de réseaux robustes. calculateurs embarqués. L’utilisation d’ordinateurs convient à la fabrication à grand volume et aux processus industriels à haut rendement, en particulier dans des secteurs tels que le pétrole et le gaz, l’exploitation minière, la fabrication et l’automobile. Les ordinateurs robustes gagnent en popularité par rapport à leurs homologues de bureau ou grand public dans les industries manufacturières, car les anciens produits sont conçus pour fonctionner 24 heures sur 24 et peuvent fonctionner dans des conditions difficiles, impliquant de la poussière, des vibrations et des températures extrêmes, entre autres, dans un environnement de fabrication. L’industrie de l’automatisation bénéficie largement des ordinateurs robustes, car ils peuvent gérer et contrôler les exigences de fabrication avec des temps d’arrêt et des taux d’échec minimaux.

ACURA EMBEDDED SYSTEMS INC, ARBOR TECHNOLOGY CORP, Cincoze Co., Ltd., Crystal Group, Inc., MICROMAX TECHNOLOGY, Neousys Technology, Siemens AG, SINTRONES TECHNOLOGY CORP et Systel, Inc. sont parmi les principaux acteurs opérant sur le marché.

