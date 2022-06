Les revenus du marché des oléoducs et des gazoducs atteindront 38,2 milliards de dollars d’ici 2025

Le marché des oléoducs et gazoducs est évalué à 26,3 milliards USD en 2018 et devrait atteindre 38,2 milliards USD d’ici 2025 avec un TCAC de 5,5 % sur la période de prévision.

Analyse de segmentation du marché des oléoducs et gazoducs:

Par matériel

Acier inoxydable

PVC

PEHD

Par opération

Transmission

Distribution

Par demande

À terre

Offshore

BMRC a récemment publié un rapport d’étude intitulé Marché mondial des oléoducs et gazoducs de 2022 à 2028, qui est un brillant mélange d’expertise de l’industrie, d’idées innovantes, de solutions et de technologies de pointe pour offrir une meilleure expérience. Le but de cette étude est de déterminer les volumes de marché et les valeurs prévisionnelles pour divers segments et régions pour la période de prévision. L’objectif de l’étude est de fournir des informations qualitatives et quantitatives sur le secteur dans les zones et les pays couverts par la recherche. L’analyse passe également en revue les facteurs clés qui façonneront la croissance future du marché, tels que les forces motrices et les défis.

Les acteurs / fabricants impliqués sur le marché des oléoducs et gazoducs sont:

Certains des principaux acteurs clés du marché des oléoducs et gazoducs sont China National Petroleum Corporation, Chevron Corporation, Gazprom, Tenaris SA, TMK, Saipem SpA , National Oilwell Varco, EVRAZ Amérique du Nord, Maharashtra Seamless Ltd, General Electric, Eni SpA , Subsea 7 SA, TechnipFMC , Welspun Corp Ltd., ConocoPhillips, Chelpipe , Europipe et Royal Dutch Shell plc . entre autres.

Les années importantes considérées dans l’étude sont :

Année historique – 2015-2020 ; Année de base – 2020 ; Période de prévision** – 2022 à 2028

Le rapport sur le marché des oléoducs et gazoducs est également disponible pour toutes les régions et tous les pays spécifiques :

Amérique du Nord (États-Unis, Canada)

(États-Unis, Canada) Europe (Allemagne, France, Royaume-Uni, Italie, Espagne, Suède, Pays-Bas, Turquie, Suisse, Belgique, Reste de l’Europe)

(Allemagne, France, Royaume-Uni, Italie, Espagne, Suède, Pays-Bas, Turquie, Suisse, Belgique, Reste de l’Europe) Asie-Pacifique (Corée du Sud, Japon, Chine, Inde, Australie, Philippines, Singapour, Malaisie, Thaïlande, Indonésie, reste de l’APAC)

(Corée du Sud, Japon, Chine, Inde, Australie, Philippines, Singapour, Malaisie, Thaïlande, Indonésie, reste de l’APAC) Amérique latine (Mexique, Colombie, Brésil, Argentine, Pérou, reste de l’Amérique latine)

(Mexique, Colombie, Brésil, Argentine, Pérou, reste de l’Amérique latine) Moyen-Orient et Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Égypte, Afrique du Sud, reste de la MEA)

L’Amérique du Nord devrait dominer le marché des oléoducs et gazoducs.

L’Amérique du Nord représentait la plus grande part pour dominer le marché. La présence d’économies développées telles que les États-Unis, le Canada et d’autres associées à une technologie de pointe. L’investissement élevé dans l’infrastructure de pointe et les progrès technologiques associés à un entretien efficace du réseau d’oléoducs et de gazoducs existant. L’Europe devrait connaître une croissance modérée au cours de la période de prévision en raison d’une réglementation gouvernementale stricte en matière de protection de l’environnement et d’une utilisation accrue des ressources renouvelables. L’Asie-Pacifique devrait se développer de manière significative au cours de la période de prévision en raison de la présence d’économies en développement telles que la Chine, l’Inde et d’autres. De plus, l’augmentation du transport de pétrole et de gaz du site de production vers d’autres endroits, associée aux initiatives gouvernementales visant à améliorer la sécurité des oléoducs et gazoducs, devrait favoriser la croissance du marché des oléoducs et gazoducs au cours de la période de prévision. Le Moyen-Orient devrait être la deuxième région à la croissance la plus rapide en raison de la présence de divers sites d’extraction dans la région. L’Afrique et l’Amérique latine devraient se développer modérément.

Table des matières:

Chapitre 1- Méthodologie du rapport

1.1. Processus de recherche

1.2. Recherche primaire

1.3. Recherche secondaire

1.4. Estimations de la taille du marché

1.5. Triangulation des données

1.6. Modèle de prévision

1.7. USP du rapport

1.8. Description du rapport

Chapitre 2 – Aperçu du marché mondial des oléoducs et gazoducs

2.1. Présentation du marché

2.2. Résumé

2.3. Classification du marché mondial des oléoducs et gazoducs

2.4. Facteurs de marché

2.5. Contraintes du marché

2.6. Opportunité de marché

2.7. Marché des oléoducs et gazoducs : tendances

2.8. Analyse des cinq forces de Porter

2.9. Analyse de l’attractivité du marché

A continué@……..

