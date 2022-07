Les revenus du marché des machines d’impression et de teinture numériques devraient connaître une croissance régulière jusqu’en 2022-2030

La taille du marché mondial des machines d’impression et de teinture numériques était évaluée à XX milliards de dollars américains. en 2022 et le chiffre d’affaires total devrait croître de XX % jusqu’en 2022-2030, pour atteindre près de XX milliards de dollars US.

Aperçu du marché mondial des machines d’impression et de teinture numériques :

La méthode d’impression numérique consiste à imprimer directement à partir d’une image informatique sur divers supports tels que le papier, le tissu, l’acrylique et le plastique. Il s’agit de travaux d’impression et de petits projets réalisés et imprimés de manière professionnelle à l’aide d’imprimantes à jet d’encre grand format ou à volume élevé provenant de la publication assistée par ordinateur et d’autres sources numériques. Le tissu et le fil sont teints à haute température à l’aide d’une machine à teindre. A une température maximale de 98°C, cette machine est utilisée pour la teinture d’échantillons de fils et de tissus.

2021 est considérée comme une année de base pour prévoir le marché de 2022 à 2030. La taille du marché de 2021 est estimée sur le nombre réel et la production des principaux acteurs et acteurs majeurs à travers le monde. Les tendances des cinq dernières années sont prises en compte lors de la prévision du marché jusqu’en 2030. 2021 est une année d’exception et analysée spécialement avec l’impact du verrouillage par région.

Dynamique du marché mondial des machines d’impression numérique et de teinture:

La demande croissante de machines d’impression et de teinture numériques dans l’industrie textile, l’utilisation de machines d’impression et de teinture numériques pour créer de nouveaux modèles, la demande croissante de tissus non tissés et l’automatisation deviennent de plus en plus populaires dans l’industrie textile comme moyen d’améliorer le tissu. la qualité sont les principaux facteurs qui stimulent la croissance du marché. Le manque de main-d’œuvre qualifiée dans l’industrie textile, les imprimantes numériques et les machines de teinture nécessitent un investissement initial important, les coûts d’installation et de maintenance sont nettement plus élevés, et le coût de l’encre pour l’impression à jet d’encre est extrêmement élevé sont les principaux facteurs qui freinent la croissance de le marché.

Analyse du segment de marché mondial des machines d’impression et de teinture numériques :

Basé sur le type, le marché est segmenté en machines d’impression numérique et machines de teinture. Le segment des machines d’impression numérique devrait détenir la plus grande part de marché de xx % d’ici 2027. En marketing, le système d’emballage d’un produit fournit des informations sur la qualité et la norme du produit. Par conséquent, les fabricants de produits souhaitent que les emballages de leurs produits soient plus attractifs afin de les vendre plus rapidement sur le marché. Des graphiques de haute qualité peuvent être imprimés sur des substrats tels que des films plastiques, des tissus, des doublures anti-adhésives et d’autres matériaux pour rendre l’emballage plus attrayant. Les imprimantes numériques offrent des avantages tels que l’impression à séchage UV, ainsi que des détails, une clarté et une qualité bien supérieurs par rapport à leurs homologues plus petits. Ce sont les facteurs qui stimulent la croissance du segment des machines d’impression numérique au cours de la période de prévision.

Sur la base du canal de distribution, le marché est segmenté en ventes directes (OEM) et ventes indirectes. Le segment des ventes directes devrait croître rapidement à un TCAC de xx % au cours de la période de prévision 2021-2027. Les entreprises peuvent éviter des frais généraux élevés, réduire les dépenses publicitaires et gérer plus librement leurs activités grâce à la vente directe. Les clients bénéficient également de la commodité et de l’attention individuelle qu’offrent les vendeurs directs. La vente directe a l’avantage de générer plus de revenus et de prospects rapidement. Si les entreprises vendent directement aux prospects, elles attireront leur attention. Si les entreprises le font correctement, un pourcentage des clients des entreprises seront incités à acheter auprès des entreprises. Ce sont les facteurs qui stimulent la croissance du segment des ventes directes au cours de la période de prévision. Sur la base de l’application, le marché est segmenté en textiles normaux et textiles intelligents. Le segment des textiles intelligents devrait détenir la plus grande part de marché de xx % d’ici 2027. Les capteurs textiles présentent un certain nombre d’avantages par rapport aux capteurs électroniques. Les textiles intelligents, par exemple, sont doux et presque imperceptibles dans les vêtements. Selon le caractère textile, ils sont également pliables et respirants. L’un des domaines qui ajoute de la valeur aux matières textiles est celui des textiles intelligents. C’est une industrie en croissance qui a bénéficié des nouvelles technologies, des fibres et des matériaux textiles. Les textiles intelligents ou intelligents sont créés en collaboration avec diverses disciplines de recherche telles que la nanotechnologie, la science des matériaux, le design, l’électronique et l’ingénierie informatique, entre autres.

Aperçu régional du marché mondial des machines d’impression numérique et de teinture:

L’Asie-Pacifique domine le marché mondial des machines d’impression et de teinture numériques au cours de la période de prévision 2021-2027. L’Asie-Pacifique devrait détenir les plus grandes parts de marché de xx% d’ici 2027. En raison de l’utilisation accrue des machines d’impression et de teinture numériques dans diverses applications de l’industrie textile, le marché des machines d’impression et de teinture numériques en Asie-Pacifique devrait avoir le plus grande part. Les fabricants de pays en développement tels que la Chine et l’Inde devraient se concentrer davantage sur la production de machines d’impression et de teinture numériques, ce qui devrait stimuler la demande de machines d’impression et de teinture numériques. De plus, l’Asie-Pacifique est un centre de fabrication avec un grand nombre d’usines de fabrication est également un avantage majeur qui stimule la croissance au cours de la période de prévision. En raison de l’essor de l’industrie textile,

Marché mondial des machines d’impression et de teinture numériques, par région

• Amérique du Nord • Europe • Asie-Pacifique • Amérique du Sud • Moyen-Orient et Afrique

Acteurs clés du marché mondial des machines d’impression et de teinture numériques

• Société Xerox. • Siemens • Canon Inc. • CME Machinery Co. Pvt. Ltd. • Alliance Machines Textiles • Cubotex Srl • Seiko Epson Corporation. • Flainox Srl • FUJIFILM Holdings Corporation • Machines HGS. • Kornit numérique. • Ricoh Co. Ltd • Roland DG Corp • Autres