Les revenus du marché des logiciels de robotique guidée par vision en Amérique du Nord devraient gagner 741,85 millions de dollars américains d’ici 2027 avec un TCAC de 14,05 % | Principaux acteurs : ABB Ltd., Fanuc Corporation

L’acceptation croissante des robots guidés par la vision alimente des changements spectaculaires pour automatiser le travail dans diverses industries. Le marché des logiciels de robotique guidée par la vision connaît une demande importante dans plusieurs applications telles que le soudage à l’arc, la découpe, l’assemblage, la navigation, la palettisation et l’entretien des machines, le prélèvement aléatoire de bacs, les robots collaboratifs, etc. La demande croissante d’automatisation du travail dans diverses industries ne cesse d’augmenter dans les régions développées et en développement.

Le marché des logiciels de robotique guidée par la vision en Amérique du Nord devrait passer de 230,81 millions de dollars américains en 2018 à 741,85 millions de dollars américains d’ici 2027. Cela représente un TCAC de 14,05 % de 2019 à 2027.

Entreprises citées

• ABB Ltd.

• Fanuc Corporation

• Robotic Vision Technologies, Inc.

• iRobot Corporation

• MVTec Software GmbH

• Pick-it N.V.

• Reconnaissance Robotique Inc.

• Vision Nerf S.A.

• Nachi Robotic Systems, Inc.

• Groupe de robots KUKA

LOGICIEL DE ROBOTIQUE GUIDÉE PAR LA VISION EN AMÉRIQUE DU NORD – SEGMENTATION DU MARCHÉ

Par type de robot

• Robot mobile

• Robot fixe

Par technologie

• Vision 2D guidée

• Vision 3D guidée

Par application

• Soudage à l’arc

• Assemblée

• Coupe

• Palettisation et entretien des machines

• La navigation

• Cueillette aléatoire des bacs

• Robots collaboratifs

• Les autres

Par verticale

• Automobile

• Électricité et électronique

• Aéronautique

• Soins de santé

• Transport et logistique

• Nourriture et boissons

• Les autres

La recherche sur le marché des logiciels de robotique guidée par la vision en Amérique du Nord se concentre sur l’extraction de données précieuses sur les poches d’investissement, les opportunités de croissance et les principaux fournisseurs du marché pour aider les clients à comprendre les méthodologies de leurs concurrents. La recherche segmente également le marché nord-américain des logiciels de robotique guidée par la vision en fonction de l’utilisateur final, du type de produit, de l’application et de la démographie pour la période de prévision 2020-2027. Analyse complète des aspects critiques tels que les facteurs d’impact

