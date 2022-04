Les revenus du marché des logiciels de lutte contre le blanchiment d’argent devraient connaître une croissance significative au cours de la période de prévision 2022-2030

Le du marché des logiciels de lutte contre le blanchiment d’argent (AML) a atteint 1,63 milliard USD en 2021 et devrait enregistrer un TCAC des revenus de 15,1 % au cours de la période de prévision, selon la dernière analyse d’Emergen Research. Le nombre croissant de cas de blanchiment d’argent et la croissance rapide du secteur des technologies de l’information (TI) devraient soutenir la croissance des revenus du marché entre 2022 et 2030.

En outre, le besoin croissant d’authentifier l’identité des utilisateurs grâce à la technologie Know Your Customer (KYC) stimulera la croissance des revenus. . Connaître son client est le processus de vérification de l’identité d’un client. L’objectif de KYC est d’empêcher les éléments criminels d’utiliser des comptes bancaires à des fins de blanchiment d’argent. L’usurpation d’identité est un problème grave dans le secteur bancaire.

Le marché des logiciels de lutte contre le blanchiment d’argent vise à tirer parti des informations et des perspectives dérivées de l’évaluation des données qualitatives et quantitatives pour la période de prévision 2022-2030. L’utilisation de la technologie pour l’élimination de la maladie par la correction directe des perturbations de la physiologie traditionnelle, l’ingénierie de la réponse immunologique et la modification des cibles de micro-organismes au sein de l’hôte, ce qui devrait stimuler le marché avec des opportunités substantielles.

L’Amérique du Nord détient la plus grande part du marché et devrait conserver sa position intacte tout au long de la période de prévision. Cela peut être attribué à la présence native des principaux acteurs du marché, à l’adoption précoce de la technologie la plus récente d’édition séquentielle et à une meilleure prise de conscience des limites liées à l’écriture séquentielle. De plus, le financement gouvernemental élevé et les investissements des acteurs du marché pour les activités d’analyse et de développement sur la modification génétique stimulent davantage le marché.

Le rapport explore en outre les principaux acteurs commerciaux ainsi que leur profilage approfondi, leur catalogue de produits et leurs décisions commerciales stratégiques. Les principaux acteurs étudiés dans le rapport sont le rapport sur le marché des logiciels de lutte contre le blanchiment d’argent (AML), notamment Oracle Corporation, BAE Systems PLC, Tata Consultancy Services Limited (Tata Sons Private Limited), Fiserv, Inc., Fidelity National Information Services, Inc., Experian PLC, SAS Institute, Inc., ACI Worldwide, Inc., CaseWare International, Inc. et AML Partners LLC.

Autres conclusions clés

Le segment des logiciels devrait enregistrer un TCAC de revenus considérablement rapide au cours de la période de prévision en raison de l’adoption croissante de logiciels dans les institutions financières pour détecter , suivre et signaler toute activité suspecte aux régulateurs

Parmi les segments de type déploiement, le segment sur site devrait enregistrer un taux de croissance des revenus considérablement robuste au cours de la période de prévision, en raison du besoin croissant de sécurité, car le déploiement sur site conserve un contrôle total sur le marché des données

en Amérique du Nord devrait représenter une part de revenus considérablement importante en raison de la présence solide d’acteurs majeurs du marché fournissant des solutions AML telles qu’Oracle Corporation, Fiserv, Inc., Fidelity National Information Services, Inc. et SAS Institute, Inc., entre autres dans les pays de la région

L’analyse régionale couvre :

l’Amérique du Nord (États-Unis, Canada)

l’Europe (Royaume-Uni, Italie, Allemagne, France, reste de l’UE) l’

Asie Pacifique (Inde, Japon, Chine, Corée du Sud, Australie, reste de l’APAC)

Amérique latine (Chili, Brésil, Argentine, reste de l’Amérique latine)

Moyen-Orient et Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, reste de

la MEA) Tous Un rapport complet sur le marché mondial des logiciels de lutte contre le blanchiment d’argent ajouté par Emergen Research démontre que le marché mondial des logiciels de lutte contre le blanchiment d’argent devrait croître à un TCAC stable tout au long de la période de prévision. Le rapport a analysé les principaux moteurs du marché, les contraintes, les opportunités de croissance, les opportunités d’investissement, les menaces et les limites du marché Logiciel anti-blanchiment d’argent. Le rapport propose également une estimation précise des prévisions aux niveaux mondial et régional pour donner une meilleure compréhension de la portée du marché.

Emergen Research a segmenté le marché mondial des logiciels de lutte contre le blanchiment d’argent (AML) en fonction du composant, du type de déploiement, de l’application, de l’utilisation finale et de la région :

Perspectives des composants (Revenus, milliards USD ; 2019-2030)

logiciels

des services

Perspectives du type de déploiement

site

sur le cloud sur

(Revenus, milliards USD ; 2019-2030)

Surveillance des

transactions Devise Transaction Reporting

Customer Identity Management

Compliance Management

Others

End-use Outlook (Revenu, USD Billion; 2019–2030)

BFSI

Defense

Healthcare

IT and Telecom

Retail

Others

Merci merci d’avoir lu le rapport de recherche. Nous offrons également la personnalisation des rapports selon les exigences du client. Veuillez nous contacter pour en savoir plus sur la fonction de personnalisation et notre équipe vous proposera le rapport le mieux adapté.

