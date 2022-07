Les revenus du marché des indexeurs rotatifs atteindront 883,96 millions de dollars américains d’ici 2028: The Insight Partners

Selon le nouveau rapport de recherche publié par The Insight Partners, intitulé « Prévisions du marché des indexeurs rotatifs jusqu’en 2028 – Impact du COVID-19 et analyse globale – par type, application et industrie d’utilisation finale », le marché devrait passer de 654,90 USD millions en 2021 à 883,96 millions de dollars US d’ici 2028 ; on estime qu’il croîtra à un TCAC de 4,4 % de 2021 à 2028. Les industries manufacturières ont intégré des niveaux d’automatisation plus élevés dans lesquels les indexeurs rotatifs sont utilisés dans l’emballage, l’étiquetage, le pressage, le rognage, l’embouteillage, les machines d’assemblage automatiques et d’autres applications. La fabrication d’électronique grand public, de produits liés à la santé, de l’automobile et de l’aérospatiale fait partie des principaux secteurs verticaux de l’industrie qui ont été prolifiques dans les intégrations d’automatisation dans les chaînes de montage de fabrication. Ainsi, la hausse du marché des indexeurs rotatifs est attribuée aux perspectives de croissance de l’industrie manufacturière.

Obtenez un exemple de copie de ce rapport à – https://www.theinsightpartners.com/sample/TIPTE100000593/

Aperçu du marché

Le secteur manufacturier, tel que la robotique, l’apprentissage automatique et l’intelligence artificielle, a permis aux machines d’égaler ou même de dépasser les humains dans une gamme d’activités, y compris les activités cognitives requises à différents niveaux de fabrication. L’augmentation de la productivité varie entre 10 % et 20 % lorsque l’automatisation est intégrée sur n’importe quelle ligne d’assemblage allégée. De plus, l’industrie 4.0 est une autre tendance en vogue qui devrait envahir le secteur manufacturier dans les années à venir. L’adoption croissante des indexeurs rotatifs a entraîné une augmentation des niveaux d’automatisation dans le secteur manufacturier dans le monde entier. Cependant, l’émergence de la pandémie de COVID-19 en 2020 a entravé la dynamique commerciale du marché en raison de la fermeture des industries manufacturières. Actuellement, le secteur manufacturier est témoin de procédures simplifiées et sans erreur grâce à l’automatisation robotique des processus (RPA). Les entreprises manufacturières remplacent les sources humaines par des robots industriels dans les unités de production pour assembler, contrôler la qualité et emballer le produit. Le RPA a été intégré au secteur manufacturier pour des activités telles que la préparation des factures de matériel, l’administration et le reporting, le support client et le service desk, la migration des données, l’automatisation des données logistiques, l’automatisation ERP et le RPA intégré au Web. Ainsi, de telles perspectives d’investissement en plein essor dans le secteur industriel maintiennent une demande potentielle d’indexeurs rotatifs dans les industries manufacturières, ce qui contribue à stimuler la croissance du marché des indexeurs rotatifs.

Renseignez-vous avant d’acheter à – https://www.theinsightpartners.com/inquiry/TIPTE100000593/

Impact de la pandémie de COVID-19 sur la croissance du marché des indexeurs rotatifs

La pandémie de COVID-19 a gravement touché les pays européens, dont l’Italie, l’Espagne, la France et l’Allemagne, l’Italie étant la plus touchée. Dans le scénario pré-covid, le marché a connu une augmentation significative en raison de l’adoption croissante des indexeurs rotatifs pour les tâches de fabrication, d’inspection et d’assemblage. Cependant, l’émergence de la pandémie de COVID-19 a imposé des blocages en Europe, ce qui a entraîné une baisse drastique de plusieurs industries, affectant gravement la croissance du marché des indexeurs rotatifs dans la région. Le confinement imposé par le gouvernement a entraîné la fermeture de plusieurs industries, notamment l’automobile, l’électronique grand public et les transports, réduisant la demande d’indexeurs rotatifs. L’épidémie de COVID-19 en Europe a provoqué une baisse soudaine de la demande d’aviation civile, associée à des perturbations de l’approvisionnement en matières premières causées par les limitations des mouvements transfrontaliers. Une reprise en forme de U était le scénario le plus probable pour le secteur de l’industrie aérospatiale. Ces facteurs ont eu un impact négatif sur le marché européen des indexeurs rotatifs. Cependant, en 2021, l’assouplissement des mesures de confinement et la croissance des investissements dans le secteur manufacturier ont de nouveau alimenté le marché. Par conséquent, les perspectives du marché des indexeurs rotatifs se sont accélérées. Ainsi, dans les années à venir, un tel rebond dans les industries de la fabrication, de l’aérospatiale et des transports stimulera le marché des indexeurs rotatifs. De plus, en mars 2022, Intel a annoncé la première phase de ses projets d’investissement de 86,92 milliards de dollars américains dans l’Union européenne au cours des dix prochaines années sur l’ensemble de la chaîne de valeur des semi-conducteurs. Ainsi, une telle tendance d’investissement en plein essor dans les scénarios post-pandémiques devrait maintenir une croissance saine du marché des indexeurs rotatifs au cours de la période de prévision Bettinelli, Motion Index, Weiss, Destaco et Sankyo sont parmi les principaux acteurs opérant sur le marché des indexeurs rotatifs. Plusieurs acteurs importants du marché ont été analysés au cours de cette étude pour obtenir une vision globale du marché et de son écosystème. Le marché est segmenté en type, application, industrie d’utilisation finale et géographie. En fonction du type, la taille du marché est segmentée en indexeur rotatif à usage intensif et indexeur rotatif à usage léger. Par application, le marché est segmenté en machines-outils, semi-conducteurs, emballages médicaux, soudage automatisé, robotique et système de coupe d’assemblage. Par industrie d’utilisation finale, la taille du marché est segmentée en automobile, électronique, médecine et soins de santé, transport et aérospatiale. Sur la base de la géographie, le marché est principalement segmenté en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique (APAC), au Moyen-Orient et en Afrique (MEA) et en Amérique du Sud et centrale.

Achetez une copie du rapport à – https://www.theinsightpartners.com/buy/TIPTE100000593/

À propos de nous:

The Insight Partners est un fournisseur de recherche unique de l’industrie de l’intelligence actionnable. Nous aidons nos clients à trouver des solutions à leurs besoins de recherche grâce à nos services de recherche syndiquée et de conseil. Nous sommes spécialisés dans des secteurs tels que les semi-conducteurs et l’électronique, l’aérospatiale et la défense, l’automobile et les transports, la biotechnologie, l’informatique de la santé, la fabrication et la construction, les dispositifs médicaux, la technologie, les médias et les télécommunications, les produits chimiques et les matériaux.

Informations de contact

Contactez-nous : si vous avez des questions sur ce rapport ou si vous souhaitez obtenir de plus amples informations, veuillez nous contacter : Personne à contacter : Sameer Joshi E-mail : sales@theinsightpartners.com Téléphone : +1-646-491-9876