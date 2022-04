Les revenus du marché des guichets automatiques dépasseront les 44,18 milliards de dollars américains d’ici 2027: Les partenaires Insight

Selon la dernière étude de marché d’Insight Partners sur « Les prévisions du marché des guichets automatiques jusqu’en 2027-Analyse mondiale – par déploiement, Type et géographie », le marché devrait passer de 18,44 milliards de dollars américains en 2018 à 44,18 milliards de dollars américains d’ici 2027; il devrait croître à un TCAC de 10,4% de 2019 à 2027.

La caractéristique unique des services transactionnels des banques étant disponibles 24 heures sur 24, sept jours sur sept dans différents endroits favorise la demande de guichets automatiques. Les guichets automatiques évoluent de simples distributeurs automatiques de billets à des canaux de communication plus personnalisés et plus profonds, grâce aux progrès technologiques des secteurs bancaire et financier. En mettant en œuvre des services plus intégrés et à valeur ajoutée, cela a contribué à fidéliser la clientèle

Le marché des guichets automatiques est en croissance en raison d’une augmentation de la demande d’automatisation dans le secteur bancaire dans les pays émergents et développés tels que les États-Unis, le Canada, l’Italie et la Chine. De plus, au cours des dernières décennies, le secteur bancaire mondial a connu des développements techniques importants tels que l’intégration de l’analyse des données IoT, la convergence numérique et la biométrie et la cybersécurité, qui ont tous alimenté l’expansion du marché des guichets automatiques. Outre les retraits d’espèces et l’ouverture de comptes chèques, les guichets automatiques permettent aux consommateurs d’ouvrir ou de retirer des FDS, de recharger les factures de téléphone, de payer l’impôt sur le revenu et de demander des prêts personnels, ce qui augmente la commodité.

Le marché des guichets automatiques devrait se développer grâce aux améliorations technologiques telles que la convergence numérique, l’intégration analytique des données IoT, la biométrie et la cybersécurité. L’inclusion de méthodes de sécurité accrues telles que les empreintes digitales, la biométrie et la double authentification aux guichets automatiques technologiquement sophistiqués offre un degré de protection supplémentaire, qui devrait aider à prévenir la fraude et à promouvoir l’acceptation des guichets automatiques. Un aspect important de l’industrie nord-américaine des guichets automatiques est le désir croissant de transactions sans carte aux guichets automatiques. Les relations à long terme avec les partenaires commerciaux devraient stimuler les revenus, tandis que les nouvelles techniques d’innovation devraient aider les fournisseurs de guichets automatiques à atteindre de nouveaux niveaux sur le marché. L’infrastructure bancaire croissante et le nombre croissant de guichets automatiques sur place pour améliorer la satisfaction des clients sont susceptibles de propulser la croissance du marché des guichets automatiques.

Remarque – La pandémie de Covid-19 (coronavirus) a un impact sur la société et l’économie en général à travers le monde. L’impact de cette pandémie augmente de jour en jour et affecte la chaîne d’approvisionnement. La crise du COVID-19 crée de l’incertitude sur le marché boursier, un ralentissement massif de la chaîne d’approvisionnement, une baisse de la confiance des entreprises et une panique croissante parmi les segments de clientèle. L’effet global de la pandémie a un impact sur le processus de production de plusieurs industries. Ce rapport sur ‘ATM Market’ fournit une analyse de l’impact du Covid-19 sur les segments d’activité et les marchés des pays. Les rapports présentent également les tendances du marché et les prévisions jusqu’en 2027, en tenant compte de l’impact de la situation Covid-19.

L’industrie mondiale des guichets automatiques est motivée par un besoin croissant de normes de sécurité, de transactions sécurisées, d’appareils sans fil automatisés et d’autres facteurs. Les fournisseurs de solutions de guichet automatique jouent un rôle essentiel dans la stratégie de réinvention de l’institution financière en raison du nombre croissant de canaux de guichet automatique. L’institution bancaire fusionne des fonctionnalités technologiques sophistiquées avec les nouvelles technologies, ce qui se traduit par des transactions plus sécurisées, une utilisation accrue des guichets automatiques et une expérience client améliorée. Le secteur des guichets automatiques dépend fortement des organismes de conformité et de réglementation. La chaîne de valeur complète du marché des guichets automatiques peut être divisée en plusieurs composants.

Les fournisseurs de solutions matérielles, les fournisseurs de solutions logicielles, les intégrateurs ATM et les déployeurs ATM constituent l’écosystème du marché ATM. L’équipement informatique et les machines pour le guichet automatique sont fournis par les fournisseurs de solutions matérielles. Ces guichets automatiques sont installés sous forme de kiosques dans divers environnements, tels que des centres commerciaux, des bâtiments, des restaurants, des bâtiments autonomes et des gares.

Le marché des guichets automatiques devrait connaître une croissance rapide dans les années à venir en raison des progrès technologiques croissants et de l’expansion des services et des installations dans le domaine des guichets automatiques. En outre, l’immense popularité des transactions de guichets automatiques sans carte, associée au taux d’urbanisation sans précédent, devrait fortement stimuler la croissance du marché des guichets automatiques à l’échelle mondiale, en particulier dans les économies en développement. L’amélioration du scénario économique mondial et l’importance de l’utilisation des espèces comme principal moyen de transactions financières dans la majorité des pays du monde présentent également de bonnes perspectives pour le marché des guichets automatiques dans les années à venir.

CMS Info Systems Limited; Diebold Nicdorf, Incorporated; Euronet Worldwide, Inc; Fujitsu Limited; GRG Banking Equipment Co. Ltd.; Technologie Cie.de Guangzhou KingTeller., Ltd.; HESS Cash Systems GmbH & Co; Hitachi-Omron Terminal Solutions, Corp.; NCR Corporation; et Triton Systems sont parmi les principaux acteurs profilés lors de l’étude du marché. De plus, plusieurs autres acteurs importants du marché ont été étudiés et analysés au cours de cette étude de marché afin d’obtenir une vision holistique du marché mondial des guichets automatiques et de son écosystème.

