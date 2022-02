Les revenus du marché des équipements de test de la qualité de l’eau atteindront 5,67 milliards de dollars d’ici 2027: The Insight Partners

Le marché des équipements d’analyse de la qualité de l’eau représentait 3,42 milliards de dollars américains en 2018 et devrait croître à un TCAC de 5,93 % au cours de la période de prévision 2019-2027, pour atteindre 5,67 milliards de dollars américains d’ici 2027.

L’Amérique du Nord était le principal marché géographique et devrait être le principal contributeur de revenus tout au long de la période de prévision. Des investissements importants dans le secteur des infrastructures de l’eau par le gouvernement dans les pays développés des États-Unis et du Canada devraient alimenter le marché des équipements d’analyse de la qualité de l’eau dans cette région.

Aperçu du marché

Des législations strictes à travers le monde sur le maintien de la qualité de l’eau pour contribuer à la croissance du marché des équipements d’analyse de la qualité de l’eau

Le Clean Water Act (CWA) aux États-Unis est responsable de la protection des plans d’eau aux États-Unis avec les normes établies en fonction de l’utilisation souhaitée de celui-ci. La loi sur la salubrité de l’eau potable (SWDA) dans le pays est responsable du maintien et de l’amélioration de la qualité de l’eau potable fournie aux masses. La SWDA est également chargée de répertorier les normes dans les stations d’épuration publiques.

Techniques innovantes de traitement de l’eau pour stimuler la croissance globale du marché des équipements de test de la qualité de l’eau

Le processus de dessalement de l’eau est un processus largement adopté dans les pays du Moyen-Orient pour équilibrer la demande et l’offre d’eau. Cependant, on observe que le processus a des impacts négatifs spécifiques sur les masses d’eau et l’écosystème aquatique associé. Il a été constaté que le processus de dessalement entraîne la diffusion de produits chimiques et d’agents antisalissures dans la mer. Comme mesure corrective, les agences de l’eau utilisent des stations d’alerte automatisées et de nombreux autres équipements de test de la qualité de l’eau pour surveiller la qualité de l’eau. L’adoption de systèmes de surveillance de la qualité de l’eau devrait donc augmenter dans la région du Moyen-Orient.

Informations sur les types de produits

Le marché mondial des équipements de test de la qualité de l’eau par type de produit a été dominé par le segment des pH-mètres. Les autres systèmes pour le marché des équipements de test de la qualité de l’eau comprennent les capteurs de température, le capteur de mesure de la silice, la mesure du sodium, la mesure du fer et le capteur de carbone organique total (COT), entre autres. Le testeur de turbidité détenait le deuxième plus grand marché en 2017 et devrait perdre ses parts au cours de la période de prévision de 2019 à 2027.

Impact de Covid-19 sur le marché des équipements de test de la qualité de l’eau

COVID-19 a commencé à Wuhan (Chine) en décembre 2019 et depuis lors, il s’est propagé à un rythme rapide à travers le monde. Les États-Unis, l’Inde, le Brésil, la Russie, la France, le Royaume-Uni, la Turquie, l’Italie et l’Espagne sont parmi les pays les plus touchés en termes de cas confirmés et de décès signalés. En raison de la situation pandémique actuelle, de nombreuses entreprises du secteur des équipements d’analyse de la qualité de l’eau connaissent des limitations dans leurs activités de fabrication et de production, ainsi que des problèmes logistiques en raison des restrictions commerciales en cours. Cependant, avec l’ouverture de plusieurs marchés à travers le monde, le développement de la vaccination et les initiatives prises par divers gouvernements pour soutenir la croissance économique et industrielle, la demande future du marché des équipements de test de la qualité de l’eau devrait croître à un rythme positif et régulier dans les années à venir. .

Principaux résultats de l’étude :

La sensibilisation sociale croissante et l’augmentation des revenus disponibles dans l’APAC contribuent à la croissance du marché. L’industrialisation et l’urbanisation rapides caractérisent la région APAC, en particulier les économies en développement de l’Asie du Sud-Est, de l’Inde et de la Chine. Le développement urbain non planifié exerce une pression excessive sur les ressources en eau et a conduit à un grave problème de pénurie d’eau. En outre, la contamination de l’eau est une autre préoccupation majeure qui prévaut dans la région, et le rejet non réglementé d’eaux usées industrielles dans les ressources en eau et l’absence d’infrastructures hydrauliques avancées entraînent une grave pollution de l’eau. La majorité des maladies chroniques sont apparues dans la région APAC en raison de la contamination de l’eau, et une grande partie de la population est confrontée au risque de devenir la proie des maladies d’origine hydrique. Les gouvernements de ces économies en développement ont donc pris des initiatives pour contrôler la pollution de l’eau, exigeant que la qualité de l’eau soit utilisée par les industries utilisatrices finales. Le progrès socio-économique de la région a en outre entraîné une prise de conscience sociale croissante parmi les masses sur l’utilisation de l’eau potable et salubre à diverses fins. Ces facteurs ont eu un impact important sur la croissance du marché des équipements de qualité des tests d’eau en APAC au cours de la période de prévision.

Les problèmes de pénurie d’eau et la recherche de sources d’eau alternatives devraient stimuler le marché mondial des équipements de test de la qualité de l’eau. La satisfaction des besoins en eau d’une immense population associée à une pénurie croissante d’eau a poussé les chercheurs à rechercher d’autres approches pour l’extraction de l’eau potable. Le processus de dessalement est l’une des approches les plus largement adoptées, en particulier dans les pays du Moyen-Orient. Une surveillance constante de la qualité de l’eau dans ces processus nécessite une installation robuste d’équipements de test de la qualité de l’eau.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché des équipements de test de la qualité de l’eau sont ABB Ltd., Agilent Technologies Inc., AquaPhoenix Scientific Inc., Danaher Corporation, Emerson Electric Co., Thermo-Fisher Scientific, Shimadzu Corporation, Horiba, Ltd., General Electric (GE) et Eurofins Scientific SE.

